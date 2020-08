La tasa consular y sus más de US$ 200 millones que deberá resignar el Estado por un TLC

A partir de enero de 2018, el gobierno subió la tasa consular para los bienes importados que llegan al país, que pasó del 2% al 3% para los de origen Mercosur y al 5% para los países que no son parte del bloque regional.

Como única excepción se ubica México, que no tiene gravamen debido al TLC que tiene Uruguay con el país azteca. La decisión fue tomada por la administración de Tabaré Vázquez, que incluyó la medida en la Rendición de Cuentas del año 2017 como parte de un ajuste fiscal de esa administración de gobierno.

La recaudación de la tasa consular tuvo un importante salto pasando de US$ 145 millones de 2017 a US$ 233 millones en 2018. En 2019, el monto recaudado fue por US$ 216 millones.

Un trabajo realizado por la economista María Soraes de Lima analizó la evolución en los ingresos por este tributo desde 2011, que más que una tasa, varios expertos la consideran como un impuesto encubierto y distorsivo.

Según el trabajo presentado, entre 2011 y 2015 la tasa consular en la recaudación aportó en promedio US$ 116 millones a las arcas de Aduanas, mientras que partir de 2016 la media subió a US$ 173 millones.

Sin embargo, el informe -presentado por Soraes de Lima en un ciclo de charlas de la Academia Nacional de Economía- también arrojó que el peso de la tasa consular sobre el total de lo que recauda Aduanas por ingreso de bienes al país es del 8%. Otros tributos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el anticipo de este impuesto son los que mayor relevancia tienen.

El doctor en economía y experto en comercio internacional, Marcel Vaillant, recordó que una vez ratificado por los parlamentos de cada país el acuerdo Mercosur - Unión Europea, Uruguay deberá eliminar la tasa consultar en un plazo de tres años. El compromiso también fue ratificado por los países del bloque en una cumbre de presidentes en diciembre de 2019.

“Son fechas que aún no sabemos cuáles van a ser, pero esos son los cronogramas establecidos. Mantener la tasa consular sobre una base discriminatoria nos pone francamente en un situación de violación de las reglas mutlilaterales. Quizás este doble disciplinamiento que se plantea en el Mercosur y la Unión Europea deberíamos usarlo y aprovecharlo para tratar de eliminar la tasa consular directamente”, afirmó Vaillant.

El economista consideró que un instrumento de este estilo que discrimina por origen tiene que ser sustituido por “una fuente de ingreso que sea muchísimo menos distorsionante”, considerando además que desde hace unos años implica una recaudación cada vez más relevante en un contexto de comprometida situación fiscal como la que tiene el país en el presente.