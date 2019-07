La tasa de suicidios aumentó en 2018 en Uruguay

La tasa de suicidios en Uruguay aumentó en 2018. Cada 100 mil personas hubo en promedio 20,25 muertes por autoeliminación, el doble del promedio mundial y el doble del objetivo sanitario que había trazado la Organización Mundial de la Salud. En total, 710 personas murieron de esta forma en el país el año pasado.

Este incremento de casos con respecto a 2017 —cuando la tasa fue de 19,64 suicidios por cada 100 mil habitantes, es decir que hubo 24 muertes menos— se debió principalmente a la población más adulta. Mientras que entre las personas mayores de 70 años se registraron más suicidios en comparación con la anterior medición, entre las personas menores de 29 años disminuyó la cantidad de casos. Los datos serán presentados en detalle por el Ministerio de Salud Pública este miércoles 17, fecha en que se conmemora una nueva edición del Día Nacional de Prevención del Suicidio.

La cifra fue adelantada a la prensa este martes, en un evento en el que se explicó de qué forma debe ser comunicado el suicidio, ya que está demostrado que el abordaje mediático —al igual que cómo es tratado el tema por los distintos actores de la sociedad— puede tener impacto en las personas con riesgo de cometer un suicidio. En el evento también se presentaron los datos recabados en el primer año de funcionamiento de la Línea Vida de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), un servicio telefónico gratuito y de alcance nacional que funciona todos los días del año, para prestar asistencia y prevenir suicidios.

En sus primeros 365 días de funcionamiento la línea recibió 2.600 llamadas. El psiquiatra Juan Triaca, adjunto de la Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables de ASSE, explicó que el servicio tiene capacidad para atender a más personas y dijo que en los primeros días, cuando hubo mayor difusión del trabajo hecho por los operadores, se produjeron 500 llamadas.

El contacto fue en su mayoría de gente joven, de entre 20 y 40 años. A su vez, el 60% de quienes llamaron fueron mujeres. En promedio, el riesgo de suicidio de estas personas fue medio (700 casos), seguidas de aquellas con riesgo moderado (634) y en último lugar quienes estaban en alto riesgo, que fueron 412 personas. Los días miércoles y jueves se produjeron más consultas que en el resto de los días.

Conocer estos datos es posible porque la Línea Vida dispone de planillas electrónicas donde queda recopilada la información, que en teoría permitirá trazar nuevas líneas de abordaje. El nombre, la edad, el género, el prestador de salud y la cédula de identidad de esa persona encabezan la lista de preguntas que los funcionarios deben hacer al levantar el teléfono.

El protocolo obliga luego a indagar sobre las particularidades de la consulta. Hay veces que este paso es esquivado por los operadores porque con un par de interrogaciones se dan cuenta de que hay un riesgo inminente de que la persona cometa el suicidio que anuncia, dijeron las fuentes consultadas en enero para este reportaje.

La discusión de las cifras

En América Latina, Uruguay es el segundo país con más suicidios en función de sus habitantes. La cartera de salud reconoce este dato, pero advierte que la diferencia puede deberse a que en otros países hay un subregistro de casos —es decir, que hay suicidios que son catalogados de otra forma—, mientras que en Uruguay las cifras oficiales son rigurosas. A esta teoría adhieren muchos especialistas en el tema.

No obstante, también hay quienes dicen que los esfuerzos hechos hasta ahora no son suficientes. El dedo apunta contra Presidencia, no específicamente el Ministerio de Salud Pública, porque consideran que el suicidio es un tema en el que deberían involucrarse más organismos gubernamentales, a pesar de que ya existe un Plan Nacional de Prevención del Suicidio.

Estas personas basan sus argumentos en experiencias exitosas como la de Inglaterra. En este país se crearon el Ministerio para la Prevención del Suicidio y el Ministerio de la Soledad, un mal que afecta a nueve millones de ingleses.

“Un compromiso con la vida: la primera ayuda podes ser vos”

Este miércoles 17 se conmemora el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Para prestar asistencia y prevenir suicidios desde julio de 2018 funciona el 0800 0767 , el número de la Línea VIDA de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Se trata de un servicio telefónico gratuito y de alcance nacional que funciona todos los días del año.