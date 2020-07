La tensa entrevista de Diego González a la directora nacional de Cultura en TV Ciudad

La noche del martes fue de tensión en los estudios de TV Ciudad. El tema a abordar en el programa La letra chica (lunes a viernes a las 21), que se estrenó la semana pasada, era la eventual reapertura de los teatros, cerrados desde mediados de marzo, cuando el coronavirus llegó a Uruguay.

El ciclo –conducido por Diego González, Ana Matyszczyk y Ricardo Piñeyrúa– venía de entrevistar en piso a Héctor Guido, secretario general del teatro El Galpón, quien abogó por la pronta aprobación de protocolos para reanudar las funciones, y luego pasó al intercambio con la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein. Pero desde el vamos, la conversación fue a los tropezones.

González inició el diálogo preguntando respecto a la respuesta gubernamental para los trabajadores de espectáculos. "Me gustaría arrancar con una cifra. Recién Héctor Guido hacía referencia a estos $ 6.800 que por dos meses recibieron los artistas, sobre todo estos dos mil y pico (de personas) que, demostrando que no tenían podían tener otro ingreso, lo recibieron. Como directora nacional de Cultura, ¿te parece suficiente? ¿Te parece que se hizo el esfuerzo suficiente en cuanto a lo económico para paliar esta situación?", preguntó el conductor.

"No, por supuesto. Me extraña que tú seas periodista y no estés informado de todo lo que se viene haciendo para ayudar al sector cultural", espetó Wainstein. La jerarca se explayó sobre diferentes programas y políticas dispuestas desde el Poder Ejecutivo y remató diciendo: "La verdad es que lo que tú dijiste no lo entiendo". Con esa contestación, el diálogo entre entrevistador y entrevistada se crispó.

–Bien, capaz que es por eso, porque no lo entendiste. Te vuelvo a repetir la pregunta. Porque no soy yo el que digo que fue insuficiente, sino que fue el colectivo de artistas que está reclamando...

–Pero tú dijiste que era lo único. Dijiste que era lo único.

–No, no lo dije así. No lo dije así. Es más, tenemos una cantidad de información. Te agradezco por lo de periodista, también. No soy periodista, pero...

–Bueno, perdón.

–En realidad, la pregunta es, el colectivo de artistas se quejó, habló de indignidad, que no era digno para ellos. Más allá de todo lo que vos dijiste, la pregunta va por la reacción que tuvieron los artistas, que son los que están reclamando la reapertura de los teatros. Si ellos no lo consideran, yo no lo tengo por qué considerar digno o indigno. Es una consideración que hizo el colectivo artístico, y eso te lo traslado yo a vos. ¿Te parece que se hizo lo suficiente? ¿Por qué reaccionan de esta manera los artistas?

–Primero, que no todos los artistas dijeron juntos y a la vez que era indigno el apoyo al sector informal del sector cultural, los que no aportan. (...) Como parte del sector cultural, porque en eso no le cedo la derecha a nadie, ni a Guido ni a nadie, ni a ninguno de mis amigos y mis compañeros, de mi compromiso a la cultura y al teatro en especial, son pasos que el Estado va dando. (...) No todo el mundo piensa lo mismo, lo que pasa es que hay diferente tipo de liderazgo y diferente tipo de llegada a los medios de comunicación".

La conversación siguió con una defensa de Wainstein al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de quien depende la dirección que encabeza, y su apertura al diálogo con todos los involucrados en la cultura, y los chisporroteos continuaron.

Para interceder en el espeso ambiente, Matyszczyk tomó la palabra y trató de calmar las aguas, explicando lo que –a su entender– estaba expresando su compañero. Pero una frase suya volvió a disparar un cruce con la entrevistada.

–Hay un nivel de tensión bastante evidente en el diálogo...

–No, no. La verdad es que yo no siento esa tensión. Estamos dramatizando una tensión, estamos escenificando una tensión, que en realidad yo no la veo. Es interesante como fenómeno, porque yo no veo esa tensión. Yo veo que hay un grupo de gente que realmente no manejó bien su liderazgo a la hora de pedir una reunión con el ministro y pidió que vayan a manifestar el día de la reunión.

–Mariana, tenemos al ministro de Educación y Cultura diciendo que siente bronca y a los colectivos del teatro diciendo que sienten indignación. ¿Cómo no puede ser una relación de tensión todo esto? Claro que lo es. Ahora, lo que decimos es que si tenemos al ministro diciendo que siente bronca, y los otros que también están incómodos, la pregunta de Diego iba orientada a por qué eventualmente tú, que tenés una relación más empática, más cercana, con otro tono, con otro espíritu, (si) no hubiese sido más estratégico, en términos políticos, (intervenir) para que puedas gestionar más este vínculo, que de manual está tenso.

–Ok... Es interesante lo que tú decís. Yo no lo siento así, por lo cual no te puedo dar la razón.

Tras casi 20 minutos al aire, y tratando de bajar tensiones, Matyszczyk la despidió amablemente: "Te agradecemos enormemente este rato, Mariana, y coincidimos contigo. Ojalá que estas distancias se puedan reducir y que estemos todos juntos luchando para ver a los teatros abiertos lo antes posible". Sin embargo, Wainstein volvió a contradecir a los comunicadores: "Es que no es una lucha, es paciencia". Matyszczyk sonrió con cara de incredulidad.

Después del programa, Diego González publicó un tuit que aludía al cruce con la jerarca y su rol en la televisión.

"Me quedé pensando en el programa de hoy, donde tuve que aclarar que no soy periodista. Lo hago siempre que puedo por respeto a los periodistas de verdad, soy simplemente un conductor de televisión, ese es mi oficio", afirmó.