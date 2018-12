La tensa relación Trump-Putin se hizo notar en Buenos Aires

El presidente de EEUU, Donald Trump, habló brevemente este viernes con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre del G20 que se celebra en Buenos Aires, después de cancelar un encuentro bilateral previsto entre ambos, debido al apresamiento de 24 marinos ucranianos por guardacostas rusos el pasado 25 de noviembre en el Mar Negro y su posterior trasladado a Moscú.



"Los presidentes Trump y Putin intercambiaron comentarios amables antes de la foto de familia del G20, como él (Trump) hizo con otros líderes que asistieron", dijo hoy a EFE la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un correo electrónico.



Sanders no dio más detalles sobre esa corta conversación entre ambos mandatarios, que se produjo poco antes de que Trump pasara de largo frente a Putin en la foto de familia, sin detenerse a saludarle frente a las cámaras.



Trump se mostró ambiguo al ser preguntado este viernes por los periodistas sobre si había saludado a Putin, al responder: "No particularmente, no lo sé".



El mandatario anunció el jueves, poco después de que su avión despegara rumbo a Buenos Aires, que había decidido cancelar su encuentro bilateral con Putin porque "los buques y los marineros no han sido devueltos a Ucrania por (parte de) Rusia".



El encuentro entre Trump y Putin iba a ser el primero entre ambos desde la cumbre del pasado julio en Helsinki, y el líder ruso quería aprovecharlo para hablar sobre desarme nuclear, la lucha antiterrorista y Siria, entre otros temas.



El Kremlin atribuyó hoy la cancelación del encuentro a la "situación política interna" en EE.UU. y no al incidente en el mar Negro, pero Trump insistió este viernes en que su decisión se debió "puramente a lo de Ucrania".



El anuncio sobre la reunión coincidió con un momento en el que la investigación independiente en EE.UU. sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 ha cobrado impulso, y después de que el exabogado del mandatario, Michael Cohen, admitiera que mintió al Congreso sobre un proyecto del entonces magnate en Rusia.



La Casa Blanca advirtió en un comunicado este viernes de que la investigación sobre la trama rusa "probablemente socava la relación con Rusia", y confió en que llegue pronto a su fin.



Trump tiene previsto hoy reunirse en Buenos Aires con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, antes de dar una conferencia de prensa y participar, después, en una cena con su homólogo chino, Xi Jinping, que podría ser clave para frenar la guerra comercial bilateral.

Fuente: EFE