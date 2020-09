La vida de Madonna será llevada al cine, y la dirigirá ella misma

En los últimos años, algunos de los mayores éxitos cinematográficos han sido las películas (y también las series en televisión y streaming) que cuentan las vidas de los músicos y bandas más populares de las últimas décadas. A ejemplos como la oscarizada Bohemian Rhapsody, sobre Queen, o Rocketman, sobre Elton John, se sumarán en los próximos meses y años filmes sobre Elvis Presley o David Bowie, y también sobre Madonna, aunque esa película biográfica tendrá una peculiaridad.

Es que el anuncio del proyecto llamó la atención porque será la propia Madonna quien dirija y escriba el guion de la película sobre su vida, marcando un quiebre con los antecedentes recientes, en los que los artistas retratados (los que están vivos, lógicamente), intervienen como productores, vetando los episodios que no quieren que estén en los guiones, o asesorando sobre la historia o la música utilizada.

Aunque al menos en el rol de guionista la artista no estará sola, sino que ha trabajado junto a Diablo Cody, conocida por su trabajo como escritora de La joven vida de Juno. Por lo demás, no se conocen detalles aún sobre cuando se estrenará, ni quien tendrá la responsabilidad de encarnar a la "Reina del Pop" en su viaje desde los inicios como bailarina en Nueva York a fines de la década de 1970 hasta su consagración global.

"Quiero retratar el increíble viaje en el que la vida me ha llevado como artista, música y bailarina - como humana, intentando hacerse camino en el mundo", dijo la diva en un comunicado. "El foco de la película será siempre la música. La música me ha mantenido a flote y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas cosas que no se han contado y tantas historias inspiradoras, y no hay nadie mejor para contarlo que yo. Es esencial compartir la montaña rusa que ha sido mi vida con mi propia voz y mi visión", afirmó.