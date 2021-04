La vuelta de Facundo Píriz a Nacional: de Chechenia a Tarariras y de ahí a Los Céspedes

La vuelta de Facundo Píriz a Los Céspedes tiene que esperar unos días más. El volante de Tarariras que llegó por primera vez a la hoy ciudad deportiva del Club Nacional de Football cuando era un chiquilín de 15 años, retornó a los tricolores días atrás, pero aún no pudo sumarse a los entrenamientos porque justo antes de empezar a practicar se contagió de covid-19.

Con el contrato ya firmado, el mediocampista de 31 años cuenta las horas para regresar a las prácticas y ponerse nuevamente la blanca, con la que debutó el 13 de setiembre de 2008, con 18 años, cuando Gerardo Pelusso lo mandó a la cancha en los minutos finales del 2-0 ante Tacuarembó FC en el Goyenola, partido ganado con goles Roberto Brum y Pablo Caballero.

“Justo el día antes de irme a Montevideo se confirmó mi positivo y tuve síntomas solo los dos primeros días con un poco de fiebre”, contó a Referí desde su establecimiento en Tarariras, donde hace la cuarentena.

Píriz dejando todo ante El Tanque Sisley

La camiseta con su número, el 23, lo espera en Los Céspedes, donde terminó su formación en juveniles y saltó a Primera para coronarse tres veces campeón uruguayo. “Este domingo cumplo los 14 días. Después, ya he estado bien y el lunes pasado arranqué a entrenar, hablé con los médicos y los profes me fueron pasando trabajos para llegar este lunes y entrenar con el grupo”, agregó.

Del Parque a Rusia

Para el volante es un regreso “muy lindo” por su edad, 31 años y por la forma en que se dio. “Tuve que ganármelo. Por más que estuve muchos años afuera y me fui bicampeón, tuve que demostrar que estaba a la altura de Nacional y quedé contento por mi paso por Plaza”, dijo, en referencia al club de Colonia en el que jugó el Intermedio y el Clausura.

En su vuelta a Los Céspedes se reencontrará con Rafa García, el único de su generación en el plantel y uno de sus amigos del fútbol. “Con el Rafa vivíamos en la Casita de Nacional y jugamos juntos. Pero en Primera prácticamente no jugamos porque él fue a préstamo y con el Muñeco (Gallardo) jugó muy poco. Cuando yo me fui él empezó a jugar más”, contó.

Y también volverá a encontrase con el Chino Recoba, hoy asistente técnico, de quien fue compañero en su primera etapa en el club, además de los funcionarios que siguen y a los que pasó a saludar por última vez en 2014.

Píriz en una premiación de FútbolX100

Un año antes se había dado su salida del club. En enero de 2013 le llegó la oportunidad del exterior. Antes había descartado opciones de Inter de Porto Alegre y Udinese de Italia, porque quería seguir en Nacional, y en ese momento la propuesta que surgió fue en un destino poco común: Rusia.

“Inter me había hecho una oferta muy buena. Habían ganado la Libertadores en 2010. Yo había hecho seis meses muy buenos con Carrasco, había resaltado, y ellos me venían siguiendo. Inter y Gremio nos seguían a mí y a Seba Coates. Y en eso exploto con Carrasco, vino Inter con una oferta innegable, pero mi sueño era jugar la Libertadores y decidí quedarme”, recordó. “Después vino Udinese con otra oferta. Estábamos en Copa, con el Muñeco de entrenador, y yo quería salir campeón”. Y volvió a quedarse.

Ya con el bicampeonato y habiendo jugado la Libertadores, supo que era la hora de salir. Terek Grozny, un desconocido equipo de Chechenia, que tuvo que buscar en Google, lo quería. El técnico, Stanislav Cherchesov, histórico arquero y que luego fue el seleccionador ruso en el Mundial 2018, lo vio en videos y pidió su contratación en una operación por US$ 3.8 millones.

Festejo de Píriz en Nacional

Y a allá fue Facundo, para comenzar su primer reto internacional que lo tuvo cinco temporadas en el país de los zares.

“Fue una experiencia muy linda”, señaló. “Fueron cuatro años y medio que estuve, con muchas anécdotas, recuerdos y amistades, porque había muchos brasileños que hasta hoy sigo en contacto con ellos y sus familias, porque pasamos mucho tiempo juntos. Fue algo inolvidable”, rememoró.

Fue una aventura con muchas historias. El club tenía el estadio en Grozny, la capital de Chechenia, pero vivían a cinco horas de ahí, por lo que cuando eran locales debían hacer ese recorrido de ida y de vuelta. “Era un estadio precioso al que habían inaugurado con Maradona y luego llevaron a la selección de Brasil a un amistoso”, contó.

Luego de dos años, decidieron instalarse en su ciudad, pero los rusos no querían porque decían que no había nada para hacer. “Es una ciudad musulmana, muy cerrada”, comentó Facundo. "Nosotros no podíamos salir de bermudas, las mujeres no podían ir al shopping de calza, tenían que usar polleras largas. Nosotros respetábamos todo y uno se acostumbra”, agregó. “Pero lo mejor fue que nos ahorramos esas cinco horas de un viaje que era matador para cada partido de local”.

Los futbolistas y sus familias vivían todos en un complejo cerrado con apartamentos.

“La ciudad se fue reconstruyendo luego de haber pasado por una guerra en 2004, una guerra contra los mismos rusos. Ellos tienen su idioma y religión, pero en el pasaporte dicen que son rusos, aunque ellos dicen que son chechenos”, explicó el jugador. “Ellos se quisieron apartar, la guerra fue por eso. Chechenia es una tierra rica, con gas y petróleo, pero Rusia no lo soltó”.

Una de las cosas que más impactó a Facundo fueron las cenas del plantel con el dueño del club, Ramzán Kadýrov, quien hoy es el presidente Chechenia. “Era algo de película el despliegue de seguridad que hacían. Cuando venía al hotel de nosotros llegaba con 30 autos en caravana, se paraba toda la ciudad, un auto con cámaras de seguridad apuntando para todos lados, francotiradores en los techos… Era como una película”, contó. “No te podías acercar a él ni hacer un movimiento medio raro porque te bajaban. No podía tener el celular en la cena con él, todo con mucha seguridad, porque había tenido muchos intentos de atentados”.

Stanislav Cherchesov, el histórico DT que dirigió al uruguayo en Rusia

El volante agregó que Kadýrov es hoy “muy amigo” del presidente ruso de Vladimir Putin, lo que no ha caído bien en algunos chechenos. “Hay mucha gente que no está de acuerdo que esté todo bien con Rusia porque a ellos les mataron los abuelos en las guerras que tuvieron”.

“Pero mientras nosotros estuvimos ahí nunca nos pasó nada, siempre nos trataron espectacular”, agregó.

Entre sus amigos de esa época tuvo al traductor del equipo, quien lo invitó a su casamiento, otra experiencia diferente, porque el día de la boda el novio y sus amigos se quedan en un salón y la novia y sus amigas tienen la fiesta en otra sala más grandes-

“Es otra cultura, aprendí muchísimas cosas que ni idea tenía y está buenísimo, saber y aprender. Fue una experiencia que nos dejó grandes amistades y volveria a visitarlos porque me trataron muy bien”, señaló.

En lo deportivo, tuvo como entrenador a Stanislav Cherchesov, el exarquero ruso que fue el técnico de la selección en el Mundial 2018. “Fue el que me llevó. Se portó muy bien conmigo. Es muy duro, golero ruso, imagínate, bruto... Hicimos una gran campaña con él y después lo terminaron sacando porque se peleaba con los dirigentes, porque iba contra todo y los chechenos no lo dejaban. Terminamos sextos, que nunca habían tenido ese resultado. Luego lo sacaron, fue pasando por Spartak, Dinamo y terminó en la selección rusa. Un personaje lindo”.

En esa etapa también descubrió el sauna luego de los entrenamientos, algo tradicional del fútbol ruso, donde los locales no tienen problemas para salir del calor y tirarse a un estanque helado.

Francia, Rumania y la vuelta

El ciclo en el país de los zares llegó a su fin y Facundo se fue a Francia, Montpellier más precisamente, un nuevo destino en una liga de primer nivel europeo y mundial.

MontpellierHSC

Facundo presentado en Montepellier

Llegó a préstamo y tras sus buenos rendimientos, lo compraron, aunque desde ese entonces cambió su situación. “Cuando llegué fue espectacular. Llegué, jugué, ellos me compran y cuando me compran arranca el problema. No sé qué pasó. En las prácticas andaba bien, en los partidos jugaba bien, pero algo pasó con el entrenador. En el fútbol pasan cosas que el jugador no se entera, o le prometieron algo al entrenador y no cumplieron. Cosas en las que uno queda en el medio y no tiene nada que ver”.

Aprendió francés junto al senegalés Souleymane Camara y el brasileño Vitorino Hilton, dos glorias del club, pero a pesar de eso su situación no cambió.

No pudo jugar contra Neymar, que estaba lesionado cuando se cruzaron con PSG, pero sí lo hizo contra Edinson Cavani y Mbappé. Estuvo en contacto con Cavani, “una persona espectacular”, y habían acordado para cambiar camisetas, pero luego del partido no se encontraron en la zona de vestuarios.

“Después quedamos en cambiarla en la final de la Copa de la Liga. Estábamos en semis contra Mónaco, fui titular, y perdimos. Y ellos ganaron. Luego fue la final que París goleó 5-0 a Mónaco que se armó lío y les devolvieron la plata a los hinchas. Y al final no nos cruzamos. Fue con el único que me hubiera gustado cambiar”, comentó.

Sin destrabar su situación con el entrenador, a pesar de que tuvo reuniones con los dirigentes y tenía contrato hasta junio de este año, decidió dejar el club galo y llegó a Rumania para jugar en Rapid, un grande de Bucarest que está en Segunda por problemas financieros.

Leonardo Carreño

Facundo Píriz celebra su gol ante Peñarol

Fue una experiencia corta a la que llegó como un gran fichaje, algo que le gustó por senitirse importante. Pero la temporada estuvo marcada por el coronavirus. “Pasamos la primera parte de la pandemia en Rumania, pero a pesar de eso pasamos cosas lindas en familia”, comentó.

Hasta que a mitad de año pasado y luego de que le suspendiera tres veces sus vuelos, Facundo y su familia, su esposa Carla, que lo ha acompañado en toda su carrera, y sus hijos Guillermina de 5 y Jeremías de 2, regresaron al país.

En ese momento pudo haber llegado a Nacional, pero el pase no se dio. El volante arregló con Plaza Colonia y tuvo un gran rendimiento, con 20 partidos, dos goles, uno de ellos a Peñarol, y una buena campaña del equipo que casi llega a zona de copas. "Quedé contento con mi paso por Plaza, donde también conocí gente maravillosa", destacó

Su buen desempeño llenó los ojos de tricolores que fueron por él, para volver a su club

“Si fuera por mí me quedaría por siempre en Nacional”, dijo al hablar sobre sus planes para el futuro. “El objetivo es llegar, tengo muchas ganas de ya estar ahí. El lunes si Dios quiere arrancó a entrenar con los compañeros, los voy a conocer, porque solo los conozco del fútbol, y vamos a empezar a compartir con ellos”, dijo el mediocampista que vive las horas finales para volver a Los Céspedes.

Su contrato es hasta fin de año y luego el club, “que está siempre por delante”, dijo, definirá si sigue. “La idea es sumar, tratar de ganarme un lugar, Nacional es muy competitivo”, señaló.

“Pero se ve que buscaron mi perfil. Nacional logró un bicampeonato histórico con tantos juveniles, una apuesta muy buena del club, y ahora buscaron jugadores con más experiencia para darle equilibrio al plantel. Así que habrá que aportar desde ese lado”, dijo Facundo, quien vuelve a los albos con varios años de trayectoria internacional.