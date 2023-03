Lacalle abogó por continuidad de reformas para construir confianza y emplazó al FA a decir si las continuará

“Esto es una maravilla, hemos recuperado el entusiasmo que habíamos perdido”, dijo Jorge Abuchalja minutos después de saludar con efusividad a Luis Lacalle Pou.

Con esas palabras, el presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), buscó transmitir el optimismo que había en el ambiente, donde más de 650 personas habían desbordado el ballroom del Hotel Radisson provocando que la organización tuviera que poner mesas hasta en el hall.

Los comensales, en su mayoría empresarios, diplomáticos y dirigentes políticos, llegaron hasta el lugar para escuchar al presidente de la República, que durante más de una hora levantó aplausos con un discurso en el que reivindicó la “libertad” como filosofía base de su gobierno.

Inés Guimaraens

680 personas asistieron a la disertación del presidente

Lacalle Pou llegó con un breve discurso escrito de unas cuatro hojas, y recibió antes de entrar –de manos de su secretario– un sobre con el Compromiso por el país, el documento firmado por los partidos que integran la coalición de cara al balotaje y que funciona como programa común del gobierno.

Continuidad de las reformas

Un rato después, ante la atenta mirada de Pablo Iturralde (Partido Nacional), Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Daniel Peña (Partido de la Gente), reivindicaría la “vigencia” de la coalición pese a que algunos analistas emitieron su “partida de defunción” –según dijo– en noviembre de 2019, durante las elecciones.

A partir de una consulta, Lacalle Pou se pronunció respecto a la posibilidad de que la coalición tenga un programa común de cara a octubre, algo que han planteado algunos senadores como Germán Coutinho y señaló que lo que le importaba era que “confluyeran” sin darle importancia al “momento” que fuera.

Al igual que lo realizó en reuniones privadas, como la última que tuvo con senadores y diputados de la coalición, Lacalle Pou abogó por la continuidad de algunas de las reformas que su gobierno puso en marcha, como la de la seguridad social y la transformación educativa, pero también la regla fiscal, las modificaciones al régimen de adopciones y la libertad de trabajo.

Estas cinco modificaciones, señaló, son políticas de Estado cuyos efectos se verán a mediano y largo plazo.

“Todas estas cosas van a tener continuidad después del 1° de marzo de 2025, y si no estaría bueno saberlo”, afirmó y enseguida agregó que se trataba de “reformas profundas e importantes” para las que se necesita “convicción, decisión y coraje”, algo que el gobierno “había tenido”.

Aunque Lacalle Pou no mencionó a nadie en particular, en una de las mesas principales estaban el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quienes con el mensaje quedaron emplazados a decir si las continuarán.

Inés Guimaraens

Fernando Pereira y Yamandú Orsi asistieron al almuerzo

“Estoy convencido que estas cosas, gane quien gane, no las va a cambiar, y sino que lo digan antes. No me metería en un terreno que no me corresponde”, manifestó después ante una pregunta de uno de los moderadores.

En rueda de prensa, Pereira evitó responder la pregunta y se concentró en señalar las diferencias con el discurso de Lacalle Pou, mientras que Orsi consideró que el Frente Amplio evaluará si mantiene las reformas o si las modifica en el momento en que elabore su programa de gobierno.

El intendente de Canelones valoró que la seguridad social necesita una “revisión” debido a cuestiones demográficas y en el mundo del trabajo.

“La seguridad social, no las jubilaciones, necesita una revisión porque el mundo está cambiando. No sé si es en el mismo sentido que hoy se está planteando, hay que mejorarla”, dijo.

Durante el discurso, Lacalle Pou expresó también que estaba “seguro” que Orsi y Pereira están “deseando que la reforma de la seguridad social la aprobemos nosotros así no les dejamos eso a ustedes”. En ese sentido, recalcó que todos “los partidos políticos” que pretenden llegar al gobierno en las elecciones de 2024 “van a estar aliviados si se aprueba esta reforma”.

Respecto a la educación, Orsi agregó que “no sería mala cosa atender a los docentes que hicieron planteos en las Asambleas Técnico-Docentes” porque en la transformación “falta la visión de los que están en la educación”.

Récord guiness y proa

Si bien la mención a la “libertad responsable” en el comienzo del discurso fue el momento de mayores aplausos, el mandatario también se ganó las palmas al contar que celebraba que el Senado votara por unanimidad las modificaciones al IRPF e IASS y considerara que “sería para el récord Guiness” no apoyar una rebaja de impuestos.

“Me gusta que aplaudan porque a ustedes no los va a beneficiar. Va a beneficiar a sus empleados, pero a ustedes no los beneficiará”.

A su vez, anunció que la salud mental y adicciones serán la “proa” de la última Rendición de Cuentas, que ya tiene algunos incrementos de gasto definidos, por ejemplo en salarios de policías y militares.

“Quiero dejar un mensaje interno para la ministra de Economía. La proa de este gobierno rumbo a la Rendición de Cuentas tiene que estar puesta en salud mental y adicciones. Es el gran desafío que tenemos por delante. Después agarramos la calculadora”, sentenció.