Lacalle dijo que la venta de internet de cableoperadores "beneficia al consumidor" y la competencia

El presidente, Luis Lacalle Pou, aseguró que la posibilidad de los cableoperadores de brindar servicios de internet "beneficia al consumidor" y la "competencia" sin perjudicar a Antel, en una rueda de prensa realizada este viernes.

Lacalle no compartió las críticas a la decisión que firmó en un decreto con fecha 14 de junio, en la que habilitó a cinco cableoperadores para vender internet.

Según el mandatario, se trató de "cumplir con una sentencia de la Justicia", en referencia a los fallos de inconstitucionalidad de la Ley de medios de 2017 a favor de las empresas Korfield, Monte Cablevideo (Montecable), Praimar, Riselco (Nuevo Siglo) y Tractoral (TCC) sobre la posibilidad de comercializar este tipo de servicios.

Lacalle recordó las preocupaciones que tenía la oposición con Antel por la Ley de Urgente Consideración (LUC), debido a la portabilidad numérica, y dijo que luego de su aplicación el ente "lo hizo mejor, bajaron los precios". "La vida es así en todo el planeta, en Uruguay no debería ser distinto", agregó.

La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo que la decisión es "un enorme error", y criticó que la gestión actual de Antel "está haciendo una masacre nacional".

Además, el expresidente José Mujica expresó que tenía "desconfianza" sobre la decisión que beneficia a las empresas privadas de cable: "Hay una literatura de la competencia buena, porque 'nos obliga a mejorar'. Ah, ¿si? Eso me lo decís en Antel y en el puerto me cortaste las patas, en el puerto no querés competencia, le das todo a uno", criticó el frenteamplista, en referencia a la concesión de la terminal especializada en contenedores a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081.

Sin embargo, el gobierno espera poder vender la infraestructura necesaria para brindar servicios de internet a las empresas de cable, lo que ven como una nueva oportunidad de negocio, y pretenden que "las localidades que todavía no tienen cable por fibra pasen a tener fibra" para "universalizar el acceso a internet", destacó a El Observador el director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara.

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, afirmó que las resoluciones del Ejecutivo que habilitan a las cinco cableoperadoras "de ninguna manera obligan a Antel a brindar ningún servicio ni ninguna infraestructura”, y añadió que se juntarán con las distintas empresas a negociar la venta de sus servicios.