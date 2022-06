Cosse dijo que Antel está haciendo una "masacre nacional" y llamó a "reaccionar" para que "vuelva atrás"

La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, criticó la gestión de las actuales autoridades de Antel y dijo que "se está haciendo una masacre nacional". Llamó a "reaccionar" y a "no dejar ninguna herramienta de lado para que esto vuelva atrás", en referencia a los proyectos de la administración que, según entiende, fueron errados.

"Esto que se está haciendo es un enorme error", señaló, en referencia a la habilitación que dio el Poder Ejecutivo la semana pasada a cableoperadores para que puedan ofrecer servicio de internet en los hogares. Y agregó:"Además no lo pedía nadie. ¿Quién lo necesitaba?", se preguntó.

Informó que la fibra óptica al hogar demandó una inversión cercana a US$ 900 millones. En ese sentido, agregó: "Estamos siendo testigos de un proceso de vaciamiento de Antel". Y lo explicó así: "No la dejamos invertir, entregamos su principal negocio, que es internet, no protegemos su capital humano, y cada vez le sacamos mas dinero. Eso se llama vaciar a una empresa".

Planteó la idea de una acción constitucional, una consulta popular, una impugnación o la herramienta que corresponda. "Hay que reaccionar. Esto no es un tema de Antel, tampoco. El problema no es Antel, el problema es el Uruguay. No hay que ser ortodoxo en estas cosas, hay que hacerlas por que les conviene o no a Uruguay", señaló.

El servicio a cableoperadores

Cinco cableoperadores de Canelones, Colonia y Montevideo podrán ser habilitados por el Poder Ejecutivo a prestar servicios de internet en sus áreas de cobertura; son Korfield, Monte Cablevideo, Praimar, Riselco (Nuevo Siglo) y Tractoral (TCC). Las empresas ahora tienen que crear una estrategia y analizar cómo harán para brindar el servicio.

Según el artículo 56 de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014, los titulares de servicios de comunicación audiovisual no pueden prestar servicios de telecomunicaciones de telefonía o trasmisión de datos. En 2016 los cableoperadores plantearon inconstitucionalidad y la Justicia les dio la razón, otorgándoles este martes la posibilidad de brindar el servicio.