Lacalle dijo que los uruguayos le están "ganando a las gráficas": ¿es real?

En un mensaje de fin de año transmitido por Instagram el mediodía de este miércoles el presidente, Luis Lacalle Pou, dijo: "Estamos con medidas que llevan 20 y pocos días que, de alguna manera, hacen pensar que no vamos a llegar a aquellas gráficas que marcaban a fin de año. Aquello que los uruguayos le iban a ganar a las matemáticas, quizás se logre en estos tiempos".

Los números a los que se refiere Lacalle Pou son las proyecciones que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) presentó en una conferencia de prensa el 16 de diciembre, el mismo día en el que el Poder Ejecutivo anunció varias medidas que pretendían reducir la movilidad y que, según los datos de la Intendencia de Montevideo, no se logró hasta el momento, debido a que el tránsito en la capital aumentó en los días posteriores a los anuncios.

En aquella oportunidad el matemático Fernando Paganini explicó que, si la tendencia se mantenía, para fin de año habrían 1.200 casos de covid-19 diarios y 120 camas ocupadas. "No se frena sin un cambio importante de tendencia. Se puede. Cuanto más tarde se actúe, mayor es el esfuerzo que se debe realizar", advirtió Paganini.

Lo cierto es que los 1.200 casos por día no llegaron, pero los expertos consultados por El Observador dudan del escenario optimista planteado por Lacalle Pou y afirman que aún no está claro si no se llegó a ese nivel de contagios porque los uruguayos realmente desafiaron a las matemáticas o porque existe un subregistro de casos. "No me queda nada claro que hayamos desafiado las gráficas. ¿Desafiando las gráficas con respecto a qué?", se preguntó el licenciado en Bioquímica e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID‑19 (Guiad), Daniel Herrera.

Pese a que aún no hubo 1.200 casos diarios, en la proyección que hizo el GACH hace dos semanas esos contagios iban acompañados de 11 muertos por día, una cifra que sí se alcanzó el 27 de diciembre. El matemático integrante del GACH Ernesto Mordecki dijo días atrás en el programa En Perspectiva que debido a la baja en la cantidad de análisis, el dato de las personas fallecidas permite ver la situación de la pandemia de forma más rápida que el procesamiento de los tests, que llega con un retraso de siete días o más.

Hay al menos tres indicadores que explican el escenario incierto: la alta tasa de positividad (el % de cantidad de tests positivos sobre los realizados), la baja en la cantidad de tests realizados en los últimos días y, en consecuencia, un posible subreporte de casos diarios.

Según el consenso de los científicos, una tasa de positividad por encima del 5% o 6% empieza a mostrar una situación complicada en el control y seguimiento de los contagios, mientras que una de 10% es crítica y marca que, seguramente, se están escapando casos sin ser registrados. Mordecki explicó que el aumento de la positividad quiere decir que "no nos está dando para correr atrás de los contagios".

¿Por qué? Tanto Mordecki como Herrera coinciden en que quizás los tests no se están realizando de forma eficiente. Herrera explicó, que si se hacen menos cantidad de análisis por día, es importante ver a quiénes se les están realizando para entender si algunos positivos se pueden estar escapando.

A modo de ejemplo, si se testea a 7.000 personas que no tienen un contacto muy claro y simplemente tienen sospecha de tener covid-19, la mayoría de los resultados podrían ser negativos y la positividad bajaría, pero estarían quedando otros casos más prioritarios sin diagnosticar.

"Es muy problemático la falta de los tests, porque si hiciéramos el resto de los no diagnosticados, quizás sí llegábamos a los mil y pico de casos por día", señaló Herrera. Agrego: "Capaz que los test urgentes de contactos cercanos intrafamiliares se están haciendo todos y los que se están perdiendo son los de la gente que sospecha que puede llegar a tener. En ese caso habría una positividad bastante menor y sería menos problemático".

A pesar de la afirmación de Lacalle Pou, el transcurso de la pandemia en estos momentos es de incertidumbre, según los científicos. Mordecki dijo que "no estamos viendo lo que está pasando" porque estamos "en una locomotora que va rápido y no vemos la velocidad".

Por su parte, el GACH está analizando por estos días si realmente hubo un cambio en la dinámica de la pandemia o no y para el integrante del Guiad es "absolutamente imposible" predecir qué se puede esperar para los próximos 15 días. "Veo señales de enlentecimiento pero hay razones para pensar que son engañosas", explicó.

La matemática integrante del grupo que asesora al gobierno, María Inés Fariello, dijo a El Observador que "puede haber un efecto de que mucha gente se cuidó en los días previos a Navidad porque sabía que iba a ver a familiares de riesgo" y compartió la visión de Herrera sobre el indicio de que hay un subregistro de casos reportados por día.

Pero, si realmente el crecimiento de casos exponencial quedó atrás y hay un enlentecimiento, entonces, dijo Herrera, hay que saber cuál es el plan estratégico para mantener la tendencia y dar vuelta la curva, algo que todavía no sucedió. Eso porque "si proyectamos de acá a dos semanas y nos da que no estamos tan mal como habíamos proyectado, esto va a seguir porque el problema no se termina en dos semanas y hay muchas razones para dudar de este enlentecimiento aparente", señaló el integrante del Guiad.