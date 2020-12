Tránsito en Montevideo subió pese a medidas del gobierno para restringir movilidad

La movilidad subió en Montevideo desde el 18 al 27 de diciembre respecto a la semana previa, pese a las medidas anunciadas por el gobierno el pasado 16 de diciembre con el fin de restringir la movilidad.

No obstante, sí hay un descenso respecto a lo que tienden a registrar estas fechas del año, cuando por ejemplo en 2019 el tránsito en los días hábiles alcanzó un nivel del 116% en comparación a los primeros días de marzo.

Según datos de la Intendencia de Montevideo (IMM). El lunes 21 hubo 1,3 más de tránsito que la semana previa a las medidas; el martes hubo 10,2 puntos más y el miércoles 23, una semana después del cierre de espectáculos públicos, la restricción del derecho de reunión y el aforo del 50% en los ómnibus interdepartamentales, se registró de igual manera 12 puntos porcentuales más de tránsito respecto a la semana anterior a la declaración de la emergencia sanitaria.

Como se ve en la siguiente gráfica, que toma como base de 100% los valores de la movilidad que hubo entre el 9 y el 13 de marzo, en cuatro de los 9 días posteriores a la conferencia de prensa del Poder Ejecutivo hubo más circulación de personas en Montevideo que previo a la pandemia y los días de menor circulación fueron el domingo 20, el viernes 25 (feriado de Navidad), el sábado 26 y el domingo 27.

Tal como sucedió con las medidas anunciadas el 1° de diciembre, cuando se cerraron los gimnasios, se restringió el horario de los bares y restaurantes hasta la medianoche y se aplicó el teletrabajo en las oficinas públicas, la segunda tanda de medidas que rigen hasta el 10 de enero tampoco están moviendo la aguja en la circulación de personas en la capital.

"De cualquier forma, también estamos comparando al igual período del año pasado. Siempre hay un ascenso en los volúmenes del tránsito en esta época del año que no se está reflejando en lo que es 2020", planteó el 21 de diciembre en conferencia de prensa el director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu. "Podemos decir que los anuncios y las medidas están generando no tanta disminución como en marzo, que hubo una caída abrupta, pero en una curva más moderada se está viendo una baja en la movilidad sobre todo cuando comparamos con el mismo período", agregó.

Al 18 de diciembre de este año el tránsito en días hábiles respecto a la semana previa a la emergencia sanitaria fue del 104%, un 12 puntos porcentuales menos que el nivel registrado en la misma fecha del año anterior.

El informe elaborado por la IMM al que accedió El Observador explica que pese a las fiestas tradicionales no hubo un aumento de la movilidad como sucede todos los años "producto de la finalización anticipada del año lectivo, la ausencia de reuniones y despedidas de año".

Por otro lado, la venta de boletos en el transporte colectivo está en 60% de lo que era previo a la pandemia, según confirmó el presidente de Cutcsa, Juan Salgado. Las permisarias tienen 90% de las flotas activas, luego de que la intendenta Carolina Cosse dispusiera que para los tres días previos a la Navidad estuviera el 100% de la capacidad en actividad. A comienzos de mes la demanda rondaba el 70%.

Teletrabajo y adelanto de licencias

Desde la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado (COFE) estiman que el teletrabajo en el sector público ronda entre el 30 y el 40%. Su secretario general, José Lorenzo López, señaló que a pesar de los anuncios del presidente "sigue siendo un porcentaje reducido".

El dirigente expuso que dentro de esa cifra está incluido el personal de la educación, que disminuyó su actividad dado el cierre del año lectivo. Mientras tanto, desde la Oficina Nacional del Servicio Civil (OSNC) informaron a El Observador que no se han realizado nuevas evaluaciones.

Por otro lado, López consideró que "no tuvo mucho efecto el adelanto de licencias" en el sector público, una de las medidas adoptadas por el presidente Luis Lacalle Pou con la intención de reducir la circulación. "No tenemos una cifra netamente confirmada, pero a olfato no tuvo mucha incidencia", dijo el secretario general de COFE a El Observador. "Las licencias se planifican con anterioridad, entonces cuando el gobierno dispuso lo que dispuso, muchos ya la tenían planificada", comentó.

López acotó no obstante que en enero es cuando más personas se toman la licencia, por lo que se espera una circulación menor por las oficinas públicas.

Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que no tienen datos sobre el trabajo a distancia en el ámbito privado.

Transporte interdepartamental y aforo

El 50% de aforo a bordo de las unidades interdepartamentales fue otra de las apuestas del mandatario. "En una evaluación global podemos decir que el 23 de diciembre utilizamos un 85% de los ómnibus para transportar a un 40% de los pasajeros. Fue muy baja la temporada", declaró Walter Sosa, secretario de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra), a El Observador.

Tales cifras implican que a nivel global las unidades viajaron con el aforo completo o casi lleno. Además, significa que hay 15% de la flota que quedó inactiva y está a disposición en caso de que repunte la demanda. No obstante, Sosa consideró que la venta de cara a fin de año no es tan alta como la de la Navidad.

El director de Vialidad, Carlos Flores —que está supliendo estos días a Pablo Labandera al frente de la Dirección Nacional de Transporte— informó a El Observador que entre el 21 y el 27 de diciembre la cartera realizó controles a 577 ómnibus. Solo en un caso se sancionó a la empresa por exceder el aforo permitido. En otros tres casos, hubo observaciones por el no uso del cinturón de seguridad

Respecto al monto del subsidio anunciado por el gobierno para sostener el costo que representa para las empresas el desfasaje entre oferta y demanda, Sosa indicó que será evaluado a partir del 10 de enero, fecha hasta la que rige la medida del aforo y en que trasladarán el registro de los viajes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Aglomeraciones

Entre el lunes 21 y el lunes 28 de diciembre se realizaron 810 intervenciones en todo el país, según informó el Ministerio del Interior, en el marco de la ley aprobada dos semanas atrás para limitar el derecho de reunión. Por los eventos acontecidos en Atlántida este fin de semana, en que un grupo de personas reaccionó ante los operativos, acabó formalizado un menor que había sido detenido por los efectivos.

Entre el 24 de diciembre y la madrugada del 25 las intervenciones de la cartera de seguridad fueron 265, basadas en denuncias por aglomeraciones o fiestas clandestinas. En esa jornada la IMM llevó adelante 83 inspecciones y no encontró ningún incumplimiento de los protocolos.

Frontera

El 25 de diciembre la Dirección Nacional de Migraciones registró 276 ingresos al país, mientras que 25 fueron rechazados. Al día siguiente hubo 407 entradas y 26 rechazos.

El gobierno resolvió suspender los ingresos al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero, salvo aquellos uruguayos o residentes que ya tuvieran su pasaje adquirido o las unidades del transporte de carga.