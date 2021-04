Lacalle en asado de la AUF, pese a haber pedido no hacer “asados de 20” personas

Horas después de la reunión del miércoles con el Consejo de Ministros en la que informó sobre un reinicio gradual de clases y en la que volvió a pedir el compromiso de la población para cumplir disposiciones sanitarias que eviten un aumento de contagios, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en un asado junto a otros 14 invitados.

En el encuentro, realizado en el complejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, hubo jerarcas del gobierno, autoridades del fútbol uruguayo y cuatro dirigentes de la Conmebol, que habían llegado desde el extranjero. El asado, que fue informado por Sport 890, fue en el marco del arribo de 50 mil dosis de Sinovac al Aeropuerto de Carrasco, que serán utilizadas por la Conmebol para distribuir entre futbolistas y planteles profesionales y para las que el gobierno uruguayo facilitó la gestión con los proveedores chinos.

Además de Lacalle Pou, en el asado participaron por el gobierno el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, y el número dos de esa dependencia, Pablo Ferrari. Tal como informó Referí, por la AUF estuvieron los siete integrantes del cuerpo de neutrales: Ignacio Alonso, Gastón Tealdi, Eduardo Ache, Matías Pérez, Fernando Sosa, Jorge Casales y Andrea Lanfranco. En tanto, por la Conmebol estuvieron el presidente Alejandro Domínguez, el director de Desarrollo, Gonzalo Belloso, el gerente de Marketing, Arturo Montero, y el director médico, Osvaldo Pangrazio.

Domínguez había llegado a Uruguay en la misma noche del miércoles, bajo un permiso del gobierno, y no realizó cuarentena.

El encuentro fue organizado por la AUF y fue realizado en el Complejo Uruguay Celeste por la amplitud de sus instalaciones, dijeron fuentes de la institución deportiva. El espacio donde tuvo lugar la comida es utilizado en tiempos sin pandemia por unas 40 o 50 personas.

Ante la incertidumbre de cómo evolucionará la epidemia, y con la esperanza de que los resultados del plan de vacunación dispongan un escenario más auspicioso ya para mediados de mayo, el presidente definió el miércoles junto a las autoridades educativas y sanitarias un cronograma tentativo que cuenta, por el momento, con tres fases aseguradas, que abarcan como máximo a unos 318 mil alumnos.

Además de un retorno paulatino a las aulas, Lacalle Pou había informado minutos antes en una conferencia de prensa que las diversas restricciones promovidas por el gobierno seguirán vigentes hasta el 16 de mayo, atendiendo la situación sanitaria.

En esa misma conferencia, el presidente dijo este miércoles que "si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad" en referencia a quienes consideran escasas las medidas que ha tomado el gobierno para reducir la movilidad y entienden que el concepto al que apela el mandatario para argumentar que no tomará más medidas restrictivas no ha dado resultado.

"Me quiero parar en algo que algunos han discutido: la libertad responsable. ¿Alguien entiende la vida en sociedad sin libertad responsable? La libertad responsable es algo para hoy, para mañana, con pandemia y sin pandemia, es la vida misma en sociedad. He escuchado por ahí 'fracasó la libertad responsable'. Si fracasa la libertad responsable fracasa la humanidad. Fracasa la vida en sociedad. Entonces que no todo el mundo se comporte de esa manera no quiere decir que no sea algo vigente en la vida diaria de todos nosotros y por eso apelamos (a eso)", dijo el mandatario.

A su vez, Lacalle Pou recalcó que no estaba satisfecho con los datos diarios de contagios de coronavirus en esta pandemia. “Estamos más cerca de 2.500 que de 3.000 (casos), con lo cual hay una bajada de más de 300 casos diarios en promedio. No estamos conformes. Tampoco estamos conformes con la baja de la movilidad. Si bien hay un descenso, aspiramos a que sea mayor”, dijo.

En una conferencia de prensa del 16 de marzo, el presidente utilizó el mensaje "quedate en tu burbuja", con el que el GACH había insistido durante el verano. “Todas estas medidas que estamos impulsando, si no se mantiene la burbuja, si hacemos fiestas clandestinas, si hacemos asados de 20 (personas), si hacemos juntadas…Ya está. No hay medida que resista la falta de cuidado”, dijo el mandatario ante los medios.

Durante su última comparecencia ante el Parlamento el martes 13 de abril, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, convocó a “ir de casa al trabajo y del trabajo a casa” para evitar que los casos sigan en aumento. “¿Hicimos todo lo que debíamos o seguimos con los asaditos, las fiestitas y los cumpleaños?”, cuestionó Salinas, según consignó El País.

Pero además de los llamados de las autoridades del gobierno, los referentes del Grupo Asesor Científico Honorario se han referido a limitar las reuniones sociales en el marco del recrudecimiento de casos. Fue el 31 de marzo cuando el coordinador del GACH Rafael Radi habló en una entrevista con Telemundo sobre restringir los encuentros.

"La burbuja chica es la familia, la ampliada puede incluir a algún otro integrante, pero a partir de ahí son muchas burbujas, es casi espuma", dijo Radi.