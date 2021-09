Lacalle habló sobre Colonización y le envió mensaje a Cabildo: "Hay algunos que están en la misa y en la procesión"

El presidente Luis Lacalle Pou, se refirió este miércoles a los recursos que se destinarán para un fideicomiso para la erradicación de los asentamientos que serán quitados de lo que le correspondía, en esta Rendición de Cuentas, al Instituto de Colonización (INC). "Acá no hay voracidad fiscal y acá hay algunos que están en la misa y en la procesión. Resulta que dicen ´estamos a favor del fideicomiso, estamos a favor de solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas pero de otro (lado) hay que sacar la plata´. La plata no abunda. ¿De donde quieren sacar la plata? Esa es la fórmula que encontró el gobierno que dicho sea de paso Colonización queda con US$ 15 millones de funcionamiento", afirmó en declaraciones a Valor Agregado de Radio Carve.

"Si se quiere un fideicomiso para solucionarle la vida a 200.000 uruguayos que viven en condiciones indignas, el dinero está ahí. El que vote a favor en el Presupuesto estará ayudando a estas familias y el que no vote no", señaló Lacalle. "El que quiera fideicomiso para erradicar estos asentamientos tiene que votar esta financiación porque otra no hay" agregó luego el presidente en rueda de prensa y recordó que esta disposición fue firmada por todos los ministros del gobierno y que se discutió con todos los líderes de los partidos políticos. La quita de recursos al INC está siendo discutida en la coalición debido a que en Cabildo Abierto no parecen dispuestos a votar esa reasignación. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, había declarado este martes, cuando fue a visitar un campamento de colonos donde coincidió con José Mujica, que no estaba de acuerdo en quitarle recursos al organismo. "En el Senado entendemos que hay que encontrar otra financiación para ese fideicomiso que es imprescindible. Hay 240.000 uruguayos que viven en asentamientos. Ese tema no se atendió cuando había recursos, y se agravó. Pero creemos que no es el camino sacarle dinero a Colonización porque esas personas que pierden esos recursos y esa posibilidad después terminan en los asentamientos", afirmó. Esta posición de Cabildo también generó malestar en los colorados. Fuentes cercanas al expresidente Julio María Sanguinetti recordaron que una vez más Cabildo coincide con el MPP, que tampoco está de acuerdo en la quita de recursos al organismo, así como lo hace en el tema de la forestación. Las fuentes cuestionaron que desde Cabildo se pida plata para el Ministerio de Vivienda y que cuando se la otorgan se opongan porque se la sacan a Colonización.