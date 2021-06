Lacalle Herrera dijo que su gobierno fue "popular", "revolucionario" y que "no hubo obra social mayor" que durante su mandato

El expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera afirmó que su gobierno, entre 1990 hasta 1995, fue "nacional y popular" y que en ningún otro período "hubo obra social mayor en los últimos tiempos". "La obra social de nuestro gobierno nadie la ha hecho igual. La construcción de hospitales, escuelas, la baja de la inflación, la baja de la pobreza a la mitad. ¿Quién es dueño de lo popular? ¿Por que se llame MPP y una pe sea 'popular'? No, esa es una visión de lo popular. Nosotros tenemos la nuestra, pero que somos populares, somos. ¡Por algo nos votan!", exclamó Lacalle en una entrevista con Búsqueda publicada este jueves.

El expresidente señaló que popular significa también que tuvo el apoyo de los votantes que lo llevaron a ser gobierno. "La popularidad en Uruguay se mide por votos; es decir, yo no fui presidente porque mi mamá me mandó con una cartita de recomendación", dijo y agregó que también fue popular por las políticas implementadas en su gobierno. "Si es por las causas que se llevaron a cabo, no hubo obra social mayor en los últimos tiempos que el gobierno 90-95. Y desafío al que sea que ponga enfrente los resultados respectivos", afirmó.

Lacalle Herrera señaló que si bien "nadie se anima a cambiar el Uruguay", su gobierno fue "muy revolucionario". "¿Nos atrevimos a meterle diente a qué? Bueno, al puerto lo transformamos y es la gran obra de nuestro gobierno", señaló el expresidente refiriéndose a la ley Nº 16.246, promulgada en 1992, que liberalizó la actividad portuaria.

El expresidente agregó que también la revolución la intentó con la Ley de Empresas del Estado, aprobada en su gobierno y que pretendía privatizar las compañías públicas, pero que luego fue derogada parcialmente mediante un plebiscito en 1992. "En cuanto a las empresas públicas: su nacimiento se debió al impulso de Batlle y Ordóñez; la primera en 1911 fue la UTE, con el razonamiento de que no sea de los alemanes la generación eléctrica, porque si es del Uruguay, la plusvalía se queda en Uruguay y vamos a hacer servicios baratos y difundidos a todos. Hoy, mirando los entes autónomos vemos que no es así, se han convertido en servicios caros, pesados y a veces no son nada más que recaudadores para el Ministerio de Economía", afirmó.

A su vez, dijo que en su gobierno se intentó dar "la batalla cultural" para que las ideas herreristas queden impregnadas en la sociedad. "Creo que la dimos y marcamos un segmento", afirmó y agregó que deben seguir con esas ideas para lograr que el Herrerismo pueda ser mayoría. "Estas ideas, las pocas ideas muy profundas y muy fuertes, y su ejecución pragmática, creo que es algo que se va a abrir camino. Con respeto a los que piensan de otra manera, me parece que es una manera de ver la vida política muy bien asentada y al mismo tiempo muy práctica", sentenció el expresidente.

Con respecto a si la coalición multicolor debe mantenerse más allá de este período de gobierno, Lacalle señaló que si bien entre el Partido Nacional y el Colorado hay "comunes denominadores", no son "lo mismo" y aseguró que "le parece un error mezclar". "Los que votaron en este último balotaje tienen un común denominador que es un documento, pero son separados y distintos y creo que es natural que sigan separados", aseguró.