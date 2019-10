Lacalle: "Nuestro gobierno va rumbo a ser un parlamentarismo 3.0"

El candidato nacionalista a la Presidencia, Luis Lacalle Pou, aseguró que el gobierno uruguayo se encamina a ser "en los hechos" una nueva forma de parlamentarismo, en referencia a la posible coparticipación de los "cuatro o cinco" partidos opositores en el Poder Ejecutivo si él gana las elecciones.

"En los hechos nuestro gobierno va rumbo a ser un 'parlamentarismo 3.0': cuatro o cinco partidos compartiendo el gobierno. Con lo cual el diálogo, la capacidad de zurcir y de tener acuerdos cobra un rol importantísimo", afirmó el dirigente blanco en entrevista con CNN.

Lacalle Pou señaló que, luego de que se celebren el 27 de octubre las elecciones nacionales, "el resultado previsible es un Frente Amplio con una mayoría minoritaria, que va a quedar muy aislado, muy solo, que no ha construido puentes o relacionamientos estables con otros partidos". "Del otro lado va a haber una mayoría de partidos de oposición, que tienen vínculos de trabajo político en estos años, programas que tienen muchas coincidencias y una vocación de buenas relaciones interpersonales", auguró.

El presentador de la cadena internacional le preguntó entonces si esa alianza incluiría a todos los partidos opositores y si estaría integrada por Guido Manini Ríos, el candidato de Cabildo Abierto. El presidenciable nacionalista reconoció que con sus competidores opositores tiene "matices y diferencias", pero dijo que también tiene "coincidencias en lo práctico".

Asimismo, expresó que "una coalición no está definida por identidades ideológicas o filosóficas", señaló que todos los partidos buscarán sacar la mayor cantidad de votos en primera vuelta "para tener un peso parlamentario importante". De todos modos, a su entender los partidos opositores son "cooperantes" y quieren "conformar una mayoría parlamentaria que sostenga a un Poder Ejecutivo que seguramente va a ser multicolor".

Sobre Manini Ríos, Lacalle Pou destacó las "coincidencias programáticas" que los unen. "Obviamente no pertenecemos al mismo partido y hay algunos postulados que quizás no sean compartibles, pero la política es el arte de lo posible y si no hay trabas morales o éticas que opongan a un acuerdo, lo iremos a buscar", indicó.

El periodista de CNN le recordó el crecimiento del general retirado en las sucesivas encuestas de opinión pública y le preguntó si, en caso de ganar las elecciones, "un acuerdo con él podría marcarle el camino o condicionarlo de alguna manera". El candidato nacionalista le contestó: "Cuando uno avanza con acuerdos, tiene que negociar hasta tanto y cuando uno no se desdibuje personalmente o de alguna manera esté trampeando a lo que se comprometió con la población. Por eso tenemos claramente un programa de gobierno, medidas prácticas, y las que tenemos en coincidencia (con los partidos opositores) serán las que confluyan para conformar un gobierno".

Por otra parte, Lacalle Pou catalogó al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, como "una buena persona". "Tengo un buen vínculo con él, siempre lo he tenido. En Uruguay saben bien que en las competencias políticas, aun las duras y aguerridas, casi siempre se mantiene el buen relacionamiento", dijo, diferenciando al ingeniero de los demás dirigentes frenteamplistas: "El resto del partido del gobierno desde mi punto de vista muy nervioso de dejar el poder al que se ha acostumbrado; se ha ido corriendo un poquito de los cánones normales", afirmó.

Por otra parte, el dirigente nacionalista dijo en la entrevista que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es un dictador y que la postura del gobierno uruguayo sobre lo que pasa en ese país "no va a durar mucho tiempo". "Siempre estuvimos del lado correcto de la historia en la defensa de los derechos humanos y los pueblos. Este caso es una excepción que seguramente no va a durar mucho tiempo", expresó.

Asimismo, el candidato blanco se negó a hacer valoraciones sobre Mauricio Macri, el presidente argentino y candidato a la reelección. "Me limito a ser un observador de las elecciones de Argentina y por supuesto no estoy dispuesto a evaluar o valorar al presidente de otro país. Sí sé que, gane Fernández o Macri, yo voy a tener la mejor disposición para el crecimiento y el buen relacionamiento que han tenido ambos países", prometió.