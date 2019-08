Lacalle Pou a Martínez: "Desconfía quien no es confiable"

"Es por esto y tantas otras cosas que tenemos que debatir. Desconfía quien no es confiable", fue el mensaje que el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, le envió a través de Twitter al candidato frenteamplista Daniel Mensaje. Se trató de una respuesta a dichos de Martínez en la Convención del Frente Amplio que daba cuenta la nota de El Observador titulada Martínez no le cree a Lacalle Pou cuando dice que no dará marcha atrás en derechos, y que fue incluída en el tuit.

@Dmartinez_uy : Es por esto y tantas otras cosas que tenemos que debatir.

Desconfía quien no es confiable. https://t.co/PwGt3li4kK — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) August 18, 2019

En el artículo se mencionaba que durante la Convención que se realizó este sábado en el Platense Patín Club, Martínez en su discurso decía que Lacalle Pou dice que va a mantener la mayoría de las leyes que tienen que ver con derechos laborales y sociales, cuando un seguidor lo interrumpió al grito de "mienten". "Coincido, compañero, porque si no, ¿por qué no las votaron?", respondió el candidato frenteamplista. Además pidió a sus adversarios que no jugaran "con la inteligencia de los uruguayos".

En tanto, Lacalle Pou comenzó una recorrida por el interior junto a la candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón con dos mensajes claros: que el gobierno que viene debe ser “el de la alternancia” al oficialismo y que el Partido Nacional es el “más preparado” para encarar cinco años como el líder de una coalición multicolor.