Lacalle Pou en la Expoactiva: el elogio al "hombre de campo" y la promesa sobre riego

Por Analía Pereira, enviada a Soriano

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo presente en el acto inaugural de la Expoactiva Nacional 2023, actividad organizada por la Asociación Rural de Soriano (ASR) que comenzó este martes 14 y se extenderá hasta el sábado 18, y allí elogió “al hombre de campo” y habló del deseo de desarrollar una nueva política vinculada al agro.

El mandatario fue invitado por la ARS a mirar la actividad con la mentalidad puesta en la siembra y no en la cosecha, mirando hacia adelante pese a las adversidades actuales, porque la sequía ha afectado fuertemente a la agricultura. Él lo destacó: “desde la Rural de Soriano me dijeron ‘hoy no vamos a cosechar, vamos a sembrar’. Yo venía con la cabeza de la cosecha que no va a haber y de los magros números y fíjense cómo es la cabeza del hombre de campo, que ya está pensando qué va a sembrar”.

Analía Pereira

El presidente estuvo en la inauguración de la muestra junto a otras autoridades de gobierno.

Política de riego

El mandatario destacó la presencia de las autoridades de gobierno y las 30 medidas que el Poder Ejecutivo tomó para paliar la sequía, entre ellas ayudas económicas, y aseguró que es necesario pensar en una política de riego, y también en desarrollar el área de seguros.

Analía Pereira

El mandatario habló de la sequía y la mentalidad de los productores de pensar a futuro pese a las adversidades.

Así como existe una política pensada exclusivamente para la producción forestal, hay que desarrollar una pensada en el agua para la producción, sostuvo.

Y le habló directamente a Silvia Emaldi, directora de UTE, a quien le indicó que “la UTE tendrá que hacer un esfuerzo”.

“Hay mucho para trabajar. Si deja de ser un tema de la UTE, si deja de ser un tema específico del Ministerio de Ganadería y es un tema de política de Estado, estoy seguro de que esta sequía, que van a hacer cada vez más presentes lamentablemente, si tenemos una póliza de seguros aceptable, como un SOA y al mismo tiempo estamos regando es otra la cara con la que miramos los procesos”.

Analía Pereira

Tras finalizar su discurso, el presidente se subió a una cosechadora.