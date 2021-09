Lacalle Pou: "Hay gente que no tiene intención de que el Uruguay avance"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo de visita esta mañana en Treinta y Tres para participar de la inauguración de la nueva planta del cementera Cielo Azul.

La recorrida del mandatario empezó con la clásica cortada de cinta en el predio de la compañía y terminó con una rueda de prensa en la que hizo se refirió al debate en torno al referéndum por la Ley de Urgente Consideración. "Vamos a discutir la LUC. Si es una especie de plebiscito respecto a la gestión de gobierno, también", dijo a los periodistas antes de subirse al helicóptero de la Fuerza Aérea que lo trasladó desde Montevideo.

"Si alguna persona tiene alguna crítica o una duda y la quiere someter a la opinión pública, no hay nada más lindo para la democracia. Nosotros, que no estamos satisfechos, (...) estamos tranquilos con el rumbo y lo vamos a defender porque creemos que lo demás sería retroceder. Hay gente que no tiene intención de que el Uruguay avance", aseguró el presidente sin hacer mención a quién se refería.

El mandatario hizo este miércoles declaraciones en esa misma línea cuestionando el tono "político" del paro general del PIT-CNT, convocado con el trasfondo de derogar 135 artículos de la LUC y reclamar al gobierno por “la rebaja salarial de trabajadores públicos y privados y la aceleración de la entrega de ANTEL, el puerto y ANCAP al gran capital trasnacional”, según la plataforma difundida por la central sindical. La manifestación también incluyó críticas para que no se transfieran recursos de colonización al programa para erradicar asentamientos.

"Creo que la gran mayoría de los uruguayos quiere echar para adelante, trabajar, arriesga, tiene coraje y ese es el Uruguay que nosotros queremos representar", insistió Lacalle Pou durante su recorrida.

El presidente afirmó que el Poder Ejecutivo se mantendrá sin hacer pronunciamientos sobre la ley hasta que la Corte Electoral no valide las firmas recogidas. "Los partidos políticos están todos en su derecho de ya salir a defender y me parece una buena cosa que vayan conversando con la ciudadanía para no caer en una mala interpretación", dijo. "Si nosotros pudiéramos discutir todos los artículos de la LUC sería muy bueno; no sé si la gente tiene tiempo, y algunos no quieren", agregó.

Acompañado de otras autoridades de gobierno, como el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Industria, Omar Paganini, el mandatario encabezó la ceremonia y celebró la puesta en marcha de la compañía brasileña, competencia para Cementos Artigas y la estatal Ancap.

"Me encanta el nombre Cielo Azul", dijo, de forma amistosa, según recogió El País.

Luego de volver a Montevideo en la aeronave de la Fuerza Aérea, viajará en las próximas a México y también estará en Estados Unidos, donde se reunirá en Nueva York con un grupo importante de inversores.