Lacalle Pou: "No pensemos en que se van, pensemos en que venimos"

"Esta puede ser la famosa foto que algunos querían", dijo el candidato blanco Luis Lacalle Pou, flanqueado por la candidata a vicepresidenta Beatriz Argimón, pero también por Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Pablo Mieres.

Los integrantes de un eventual gobierno de coalición participaron este domingo en el Molino de Pérez, en la rambla de Montevideo, en el primer acto en conjunto después de que firmaron el documento "Compromiso por el país".

Argimón fue la primera en subir al escenario apenas pasadas las 12:00 horas, aunque segundos después lo hizo Lacalle Pou. Luego de varios minutos de discurso en el que solo estuvo la fórmula en el escenario, el candidato comenzó a introducir –uno por uno– a sus socios opositores, quienes junto a otros dirigentes lo escuchaban a un lado del escenario.

El único que estuvo ausente fue Edgardo Novick, del Partido de la Gente, que estaba en Paraguay, donde vive uno de sus hijos futbolistas. Si bien el diputado Daniel Peña estaba allí, no fue invitado a subir.

Diego Vila

La foto de los socios de la coalición, según dijo Lacalle Pou, "es una cuestión de política chiquita", ya que lo que hay detrás de ella "es algo mucho más profundo". "Acá hay un compromiso que no es sólo para ganar una elección. Si fuera un compromiso para ganar una elección estamos fritos", aseguró.

"La elección es el primer obstáculo, la convocatoria es a gobernar junto el país los próximos cinco años. Los mejores hombres y mujeres de los partidos que están acá quiero que estén en el gobierno para hacer una obra revolucionaria", arengó, rodeado de banderas de los partidos Nacional, Colorado, Independiente, De la Gente y de Cabildo Abierto.

Para el líder del sector Todos "está llegando al fin la época de una sola verdad", porque lo que se viene es un "Uruguay plural". "Cuando algún amigo me dice: 'Se van'. Le digo: 'No, no. No pensemos en que se van, pensemos en que venimos, que es mucho más lindo e importante'", afirmó.

Con la mira puesta en una eventual transición, el dirigente nacionalista reconoció estar "ansioso". "Tenemos un gobierno que desensilló y nosotros queremos llegar. Entre otras cosas, la noción de urgencia es lo que nos lleva a ponernos de acuerdo antes de que nos lo exijan", explicó.

Sin embargo, advirtió que "no hay nada ganado". "Guambia con el triunfalismo. Cuidado con creernos que está todo el pescado vendido. Y, si estuviera, la única forma de asumir la responsabilidad en política es con más humildad que nunca", señaló el líder de la coalición multicolor.

De llegar al gobierno, Lacalle Pou dijo que el 25 de noviembre –un día después de la segunda vuelta– espera que el "gobierno saliente" abra "toda la información" "Que nos diga todo lo que ha pasado en estos tiempos", pidió el candidato blanco, aunque lo interrumpieron los abucheos.

Diego Vila

"Vamos a no hacer lo que criticamos", pidió a los militantes, al tiempo que siguió diciendo que confía en que el gobierno frenteamplista dará "toda la información". "Como ya lo han pedido y sugerido distintos socios del acuerdo multicolor, está claro que el gobierno que viene no puede iniciarse si no hacemos auditorías a lo largo y ancho del país", subrayó.

A lo largo de la campaña, Manini fue uno de los que más hincapié hizo en la necesidad de auditar al Estado en 2020. Esa medida estaba en su programa de gobierno y fue incluida en el primer capítulo del acuerdo "Compromiso por el país", que en los últimos días firmaron los integrantes de la coalición.

Más allá del aviso, Lacalle Pou pidió "no confundir" ya que la auditoría "no es cacería de brujas". "No tenemos tiempo. No queremos perseguir, no se trata de eso. Si hay un problema, irá a la Justicia. Nosotros queremos hacer auditorías para decirle al pueblo cuál es el estado de su gobierno, instituciones y organismos".