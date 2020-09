Lacalle Pou señaló que no leyó "artículo por artículo" del Presupuesto

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se refirió este jueves a la polémica en torno al pasaje de la gestión de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana de la Intendencia de Montevideo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el proyecto de ley del Presupuesto.

El mandatario reconoció que no leyó todo el articulado del texto que se envió al Parlamento, tal como había dicho el ministro Carlos María Uriarte, quien en una entrevista con radio Sarandí manifestó que Lacalle Pou no había sido informado acerca de la propuesta.

"Con exactitud el artículo y los elementos que maneja no lo conocí hasta después de redactado. El presupuesto tiene 700 artículos casi. ¿A alguien le parece que voy a leer artículo por artículo? Por supuesto que en las líneas generales y particulares estoy de acuerdo y respaldo lo escrito. Me entero y leo después que está escrito, después de presentado. No creo que haya nada muy extraño en esto, me gustaría hacer un examen de todos los presidentes de la República que hayan leído el 10% del presupuesto", dijo durante una rueda de prensa en la inauguración de la sede de la regional este de la Guardia Republicana en San Carlos (Maldonado).

Lacalle Pou señaló que está hace más de veinte años relacionado con temas de la granja, debido a su desempeño como diputado de Canelones. "Sé y estoy de acuerdo con la participación de la administración nacional en la UAM", agregó.

El presidente también fue consultado acerca de los dichos de Tabaré Vázquez, quien en una videoconferencia manifestó que el Presupuesto estaba rodeado de "oscurantismo". "Si hay algo que no ha sido el gobierno es oscuro. Ha sido transparente. Cuando alguien habla de oscurantismo primero debería reflejar cuál ha sido la actitud en temas muy sensibles para la opinión pública", dijo, y aseguró que durante los gobiernos del Frente Amplio "un día sí y otro también se declaraban confidenciales temas de recursos económicos de la ciudadanía".

"Últimamente nos hemos enterado que no se quiso saber todo lo que se debía saber para fallar en consecuencia, y estoy hablando de las famosas actas que han aparecido con respecto a los casos de los derechos humanos y los militares", sentenció.