Lacalle Pou sobre ley de urgente consideración: "No hay ningún gato encerrado"

El candidato nacionalista Luis Lacalle Pou se refirió este jueves al proyecto de ley de urgente consideración que enviará al Parlamento el 2 de marzo si es electo presidente, luego de que el Partido Socialista tildara a la iniciativa de “inconstitucional”. “Hoy les decimos a los que están desconfiados que se queden tranquilos, que no hay ningún gato encerrado. Estamos haciendo una ley de urgente consideración porque los problemas de los uruguayos son urgentes y no pueden esperar meses como espera este gobierno para que lleguen las cosas”, sostuvo el candidato blanco en un acto en Lascano, Rocha.

Para los socialistas el proyecto que pretende impulsar Lacalle tiene "objeciones constitucionales severas". "El Poder Ejecutivo no inventa o crea la urgencia del asunto por razones políticas o ideológicas o prioritarias de gobierno, sino que formula la declaración de una urgencia que preexiste. Una base fáctica razonable, económica, sanitaria, etc. Lo que sí no es posible es que haya 12 razones de urgencia. Las urgencias no son prioridades de gobierno ni del presidente ni de un partido", expresa el informe del partido redactado por Juan Pablo Pío –coordinador de la campaña del PS y magíster en derecho administrativo– .

“¿A ustedes les parece que el Uruguay está como para andar teniendo un gobierno que se ponga a pensar qué va hacer el 1 de marzo? No. Los que aspiramos seriamente a ser gobierno aun sin saber si la gente nos va a dar ese mandato ya tenemos que estar pensando en clave de gobierno”, dijo Lacalle en Lascano y agregó: “Yo tengo que venir acá con un plan para sus vidas, que sea urgente, cargado de sentido común”.

El candidato mencionó que dentro del proyecto de ley, al que le gusta llamar “ómnibus”, incluirán la derogación de la bancarización obligatoria que dispone la ley de inclusión financiera, la creación de legítima defensa policial presunta y la derogación del monopolio de Ancap en los combustibles como base para bajar su precio.

Leonardo Carreño

“A mí me gustaría que cuando este proyecto de ley se negocie con la oposición realmente ustedes digan: 'Estos partidos políticos que se pusieron de acuerdo es porque entendieron mis tiempos, mis urgencias'. ¿No sabemos que cuando uno está mal el tiempo no pasa nunca y cuando uno pasa bien el tiempo pasa volando?”, se preguntó.

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses.

El informe del PS señala que la iniciativa supone "un procedimiento de sanción totalmente excepcional", ya que, por un lado, "el Parlamento tiene plazos muy abreviados para su discusión" y, por otro, "si dicho plazo de tratamiento parlamentario venciere (sin que se revoque el carácter de "urgente"), el proyecto resultará tácitamente aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo". Para dejar sin efecto la "urgencia" se requerirían tres quintos de los votos de cada cámara.