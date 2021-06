Lacalle Pou, su llegada a Presidencia "sin canas" y cómo se imagina después

El presidente Luis Lacalle Pou recordó sus épocas como diputado a principios de los 2000, cuando, según dijo, los "más veteranos" se "arrancaban los pelos" al escucharlo interpelar a los ministros de la propia coalición que integraba. Sentado desde el otro lado del escritorio y algo más veterano, hoy es él quien lidera y bromea con su pelo para minimizar las eventuales diferencias que puedan surgir entre sus compañeros de alianza a medida que la elección presidencial de 2024 se acerque.

"Yo entré a la Presidencia sin canas. Voy a tener muchas más canas, voy a venir acá contigo y vamos a poder evaluar eso", le dijo a la periodista Blanca Rodríguez durante su entrevista con Subrayado de Canal 10.

El mandatario se refirió a su equipo de gobierno como una "nave", que pretende sea "bien ancha y amplia", en la que todos los jerarcas que la encabezan puedan marcar, a pesar de las diferencias, su propio perfil político. "La nave tiene que ser bien ancha, bien amplía. Porque si estamos todos en un botecito y en la proa de los codazos, no pueden marcar su perfil", explicó.

Y para que ese trayecto continúe sin sobresaltos, Lacalle entiende que, lejos de asustarse, deberá dar margen para que sus compañeros también hagan lugar a las matices.

"No me voy a asustar con lo que está pasando ahora. No solo no me voy a asustar, sino que lo entiendo. No somos los mismos partidos", dijo. Y agregó: "(El Compromiso por el país) es nuestro libro de cabecera, nuestros mandamientos. Esos son los que tenemos que cumplir. Si cumplimos lo central y además lo periférico, joya. No me preocupan los matices. Me preocuparían las diferencias porque ahí sí estaríamos vulnerando los compromisos".

Lacalle Pou insistió en apuntar hacia los objetivos propuestos en la campaña electoral con la mira "amplia", sin dar espacio a los "codazos" entre los integrantes de la coalición multicolor. "La cubierta tiene que ser amplia para que la nave vaya para el lugar que todos le ofrecimos y le dijimos a la ciudadanía, sino sería un engaño. Y que cada uno renguee por dónde se sienta más cómodo. Si apretás, afixiás, y si afixiás, disparás", remató.