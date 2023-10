"Es un día muy triste", dijo Lacalle Pou tras imputación y expulsión de Penadés del Senado

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la situación del exsenador Gustavo Penadés y señaló que es un día "muy triste", luego de que el político fuera imputado con prisión por varios delitos sexuales y también expulsado de la Cámara de Senadores.

"La Justicia se ha pronunciado, hay un inicio de pronunciamiento. No es un día fácil, es un día muy triste", señaló el mandatario en una rueda de prensa en Torre Ejecutiva.

"De confirmarse en una sentencia esta situación es una persona que desconozco, no es la persona que uno conoció. Habría una mentira al respecto. Cuando uno pregunta, le dan una respuesta que no se adecúa", agregó. Y señaló que se confirmará que hubo una "situación de vulnerabilidad de menores", que catalogó como "tema serio y grave". "No es un día fácil", reiteró.

Consultado sobre sus declaraciones iniciales sobre el tema, cuando aparecieron las primeras denuncias contra el entonces senador, el presidente dijo que hay "mucha hipocresía". El 30 de marzo, dos días después de que Romina Celeste Papasso hiciera las primeras acusaciones públicas contra Penadés (el 28 de marzo), el presidente pronunció la frase: "Le creo a él". Luego, igualmente, agregó que había que esperar a que la Justicia se pronunciara.

"Capaz que hubieran preferido que les mienta en ese momento. Que no había elementos de prueba, no había todavía testimonios, testigos, una persona que uno conoce hace 30 años... Es lo que dije en su momento, no puedo decir no lo dije", reconoció. "Simplemente que la situación ha cambiado por eso gran parte de la tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos", declaró.

Sobre la situación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a quien el Frente Amplio le pidió la renuncia al entender que tiene responsabilidad por la trama que intentó montar Penadés para llevar adelante su propia teoría del caso (sea por acción u omisión), con información de sistemas policiales, el presidente dijo que no termina de "entender" el planteo.

"Quién hace la investigación para dar con esta acción de la Policía. La hace la Policía. Lejos de encubrir hace una investigación y le aporta como auxiliar de la Justicia. Acerca de la renuncia que pide el Frente Amplio, lamentablemente no me extraña. Porque ante esta situación tan dura, difícil y aberrante que la conclusión sea el pedido de renuncia de un ministro, la verdad que no me extraña. No aporta mucho", criticó.

Y anunció que el Ministerio del Interior ordenó una investigación administrativa "lo más profunda posible", luego de conocer que en ese entramado participaba el director del exComcar, Carlos Taroco, quien presuntamente aportaba información a Penadés y está detenido desde las 19:00 del martes.

El presidente criticó a la oposición por el pedido de renuncia a Heber y en especial a Charles Carrera. "Lamentablemente aparece la política electoral y para obtener réditos aún en estos casos. Están en todo su derecho, nosotros nunca hemos sido así. De hecho, los que salen pidiendo la renuncia son los que se atendían ilegítimamente e irregularmente en el Hospital Policial. Hoy realmente que tengan voz para pedir renuncia, cuando no hay elementos de juicio. Me sorprende", apuntó.

Consultado sobre si tenía comunicación con Penadés, el mandatario respondió que no, pero que sí hablaba con su hermana, Mariana.

La Justicia imputó a Penadés por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, así como cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados por un delito de violación, otro de desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor. Además, la Justicia determinó que fuera a prisión preventiva por 180 días.

También fue imputado el docente Mauvezín, quien pasará ese mismo tiempo en prisión, hasta que se realice el juicio. En su caso los delitos que se le computaron son siete de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real, informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, en rueda de prensa.

La audiencia duró ocho horas, desde que comenzó a las 14:30. En el medio las defensas de ambos imputados pidieron anular la audiencia por falta de garantías, pero esto fue rechazado por la jueza Marcela Vargas.