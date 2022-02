Lacalle sobre AEBU: “Cuando uno ve los privilegios económicos de la banca pública, un paro no parece lo más lógico"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado este miércoles sobre el conflicto que mantiene la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) con el Poder Ejecutivo Ejecutivo en rechazo al ajuste salarial dispuesto para 2022.

“No quiero entrar en discusión si tienen razones o no. Obviamente cuando uno ve lo que han sido los salarios y los privilegios económicos del sector de la banca pública, cuando uno ve el desempleo que hay en otros lugares o gente que no se ha beneficiado en estos tiempos, no parece lo más lógico un paro en ese sentido”, afirmó en rueda de prensa tras participar de las obras de lanzamiento del puente La Charqueada que unirá Rocha con Treinta y Tres.

Durante las últimas semanas el sindicato bancario realizó paros en todos los bancos oficiales, y este martes por la noche dispuso una medida similar en la Cámara Compensadora de Valores que está vigente, y que pueda afectar el funcionamiento de los cheques.

Además, el gremio anunció la posibilidad de incrementar las medidas con paros de 72 horas a partir del viernes que “podrían dejar sin sistema financiero a Uruguay por 10 días”, según expresó el lunes la presidenta del Consejo de Banca Oficial, Lorena Lavecchia. AEBU entregó una carta al presidente y le solicitó una entrevista para explicar sus reivindicaciones. Se considera que ni la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ni el Ministerio de Economía están dispuestos a sentarse a negociar.

“Frenar la actividad bancaria, financiera, pública, es frenar gran parte del aparato económico del país. No parece justo con aquellos que la van a padecer. (…) En este caso puntual no parecen ser los funcionarios públicos que hayan sido de alguna manera perjudicados en esta etapa”, dijo Lacalle Pou.

Por su parte, el presidente del Banco República (BROU), Salvador Ferré, dijo este miércoles a Subrayado que las medidas sindicales “están siendo desproporcionadas respecto a la situación de base”.

“Estamos perjudicando a clientes, al propio personal y a la sociedad toda. Nos generan perjuicios a todos”, afirmó. El ejecutivo añadió que la negociación que reclama el sindicato con el gobierno “escapa a las autoridades del banco”.

Un punto central de diferencia entre el sindicato y el Poder Ejecutivo radica en el ajuste salarial dispuesto por el gobierno para los bancos oficiales en 2022. Ese ajuste consiste en un incremento de 5,8 %, atada a la inflación proyectada. La fórmula se complementa con correctivos para 2023 y 2024 correspondientes a la diferencia entre la inflación proyectada y la que realmente se verifique.

AEBU sostiene que existe una pérdida salarial de aproximadamente un 3% generada en 2021, y el gobierno dice no puede compensarla en lo inmediato. Además, se considera que el planteo de un 5,8% de ajuste vigente desde enero implica una caída salarial que estaría, además, por debajo del ajuste ofrecido a los restantes sindicatos estatales. Estos tendrían un 1,2% de recuperación de la pérdida sufrida en enero de 2021, y llegarían sobre esta base a un ajuste de 7% en 2022. Otros puntos de la plataforma sindical incluyen ingreso de personal y que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) se incorpore al convenio colectivo del sector.