Lacalle sobre salida de Tabárez: “Lo primero que hice fue no meterme”

El presidente Luis Lacalle Pou fue el entrevistado central del programa La hora de los deportes, el clásico de canal 5 que lleva 35 temporadas al aire. “El futbol es la pasión de todos los uruguayos y lo es también para el presidente”, le dio la bienvenida la conductora del programa en vivo, Sandra Rodríguez, al presidente quien estuvo por videoconferencia.

“Creo que en la forma en que Uruguay clasificó emocionó muchísimo; hay una motivación importante", comenzó diciendo el presidente sobre la selección.

Luego fue consultado por la salida del maestro Washington Tabárez y Lacalle Pou respondió: "Lo primero que hice fue no meterme. El fútbol es distinto a los gobiernos y creo que los gobiernos que se meten o que utilizan al deporte más popular la están macaneando", dijo. El presidente reiteró durante la entrevista que no se "metería en el área chica" a discutir asuntos del fútbol porque cree que no le corresponde hacerlo con el deporte más popular para los uruguayos.

Sin embargo, Lacalle valoró a Tabárez como un "referente".

"El maestro va a quedar en la historia del futbol uruguayo por muchas razones. A mí me gusta la del sentido de pertenencia, la del sentido de equipo, la del esfuerzo, la de tender a la excelencia", consideró el primer mandatario. "Tuvo mucho tiempo y dejó mucho bueno", agregó.

Además valoró la gestión de Diego "el tornado" Alonso. Su trabajo ha sido "12 puntos de 12", comentó.

Sobre su vínculo actual con el fútbol, dijo: "Sigo el fútbol por mis hijos". Además, expresó que si bien en su juventud fue de Nacional y que su padre, Luis Lacalle Herrera, lo llevaba a su estadio, hoy también sigue a Boston River, al igual que sus dos hijos.

Suárez a presentar la reforma de la seguridad social

Por otra parte, sobre la llegada de Luis Suárez a Nacional, Lacalle opinó: “Los grandes nunca pierden la humildad”, y agregó además que la actitud del jugador se debe valorar, dado que seguramente rechazó otras ofertas y eligió su club por menos dinero.

Consultado por la valoración de que Suárez fue un elemento de unión en el sistema político y, en particular en el Parlamento (legisladores de diferentes partidos lucieron juntos sumándose a la causa del retorno), Lacalle bromeó con que habría que llevar a Suárez una vez por semana al Parlamento. "Hay que llevarlo a que presente la reforma de la seguridad social", dijo entre risas.