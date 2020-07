Larrañaga anunció que Policía reforzará controles de fiestas clandestinas organizadas por Whatsapp

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció este lunes en rueda de prensa que la Policía reforzará los controles sobre la realización de fiestas clandestinas durante la emergencia sanitaria. El jerarca sostuvo que la Policía dará cuenta a las intendencias y a las fiscalías que correspondan, siempre y cuando se verifiquen los incumplimientos.

“Hemos trasladado al presidente una preocupación de mucha gente en todo el país que ha denunciado la realización de muchísimas fiestas”, dijo Larrañaga luego de reunirse en la Torre Ejecutiva con el presidente Luis Lacalle Pou.

Según dijo el ministro, fue el mandatario quien le pidió a la cartera que controle y fiscalice la realización de fiestas. “No es posible que quien organice una fiesta comprometa la situación sanitaria del país, así como quien va a la fiesta”, agregó y contó que en Montevideo se están organizado “a través de grupos de Whatsapp”.

Larrañaga explicó cómo será el procedimiento policial en caso de advertir que hay una fiesta en curso, algo que incluye aquellas que se organizan en las propias casas. “Va a ir (la Policía), va a dar cuenta, relevar y va a tomar el nombre de las personas. Va a expresar que esa fiesta no se puede realizar y va a instruir los pasos necesarios ante las autoridades correspondientes”, señaló.

“Si por concurrir a una fiesta tenemos focos de la epidemia, me parece que estamos retrocediendo y eso es lo que no queremos desde el Poder Ejecutivo. No hay un ánimo de persecución, hay un ánimo de controlar, ayudarnos y tomar en cuenta que estamos en emergencia sanitaria desde el 13 de marzo”, resumió.

Sin pérdida de garantías

El ministro también se refirió en la rueda de prensa a la iniciativa promovida por el Partido Nacional de reformar la Constitución para habilitar los allanamientos nocturnos, algo que a priori no prosperará en el Parlamento porque se requieren dos tercios de los votos de ambas cámaras y el Frente Amplio ya adelantó su rechazo a la propuesta.

"Yo creo que no se pierden garantías, en eso hay una equivocación. Acá en todo caso los que pierden garantías son los delincuentes, los narcotraficantes, los que en la sombra de la noche aprovechan la noche, el cobijo y el resguardo constitucional para aprovechar el hogar para llevar adelante actividades totalmente ilícitas", dijo Larrañaga.

Y agregó: "Todos los partidos de la coalición está respaldando la iniciativa, que es de suma importancia, si queremos buscar éxitos rotundos y muy fuertes en la lucha contra el narcotráfico".