Larrañaga anunció que se creará cárcel de máxima seguridad para 300 presos

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, planteó este martes que el gobierno construirá una cárcel de máxima seguridad con capacidad para no más 300 presos, y que la inversión estará incluida en la ley de presupuesto de este año.

El anuncio lo hizo en su comparecencia en la comisión especial de la Cámara de Diputados que comenzó este martes a analizar el proyecto de ley de urgente consideración que fue aprobado en el Senado en la madrugada de este sábado.

"Está ya en el Compromiso por el país. Es una cuestión presupuestal así que habrá que formularlo en ese ámbito. Hoy Uruguay no cuenta (con una cárcel) para aquellos reclusos vinculados al narcotráfico y que representan una gran peligrosidad", señaló en conferencia de prensa el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Macial.

"Lo vamos a plantear dentro del presupuesto una vez que se elaboren las pautas. Fue confirmado hoy", agregó.

La construcción de una prisión para albergar a los presos más peligrosos era una de las propuestas incluidas en el documento Compromiso con el país que en noviembre habían firmado el entonces candidato a presidente, Luis Lacalle Pou, y todos los líderes de de la coalición multicolor.

En ese programa se establecía la "construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad".

La propuesta había sido planteada en la campaña por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. La idea de Manini era que esa cárcel estuviera controlada por militares.

Luego de que el tema quedó afuera del proyecto de ley urgente enviado por el Poder Ejecutivo, Cabildo Abierto intentó que se agregara aunque no se logró. En entrevista con El Observador Manini había afirmado que iban a intentar que se sumaran los temas de interés. "Si por razones que pueden ser entendibles no se quieren agregar, lo haremos por proyectos separados y específicos. Hay aportes nuestros que creemos que son buenos para la seguridad y otros temas importantes, que no fueron incluidos en esta ley", dijo.

Según dijo Larrañaga este martes en el Parlamento –que estuvo acompañado del subsecretario Guillermo Maciel y el director de la Secretaría, Luis Calabria–, la inversión estaría a cargo del Estado y no bajo el régimen de Participación Público Privada, como se hizo con la nueva cárcel de Punta de Rieles, inaugurado a mediados de 2019.

El diputado de la lista 71, Juan Martín Rodríguez, dijo en rueda de prensa posterior a la comisión que en la sesión las autoridades del ministerio manifestaron que la "política carcelaria" estará "dirigida a desarticular los grandes establecimiento". Los tres centros que está previsto descomprimir son el Penal de Libertad, el Comcar (ex Santiago Vázquez) y la de Canelones.

Este lunes el presidente Lacalle reunió en su despacho del piso 11 de Torre Ejecutiva a Larrañaga, junto al ministro de Defensa, Javier García, y al director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé para delinear una estrategia coordinada de combate al narcotráfico.

En el encuentro se acordó que se utilicen todas las herramientas de "inteligencia" para reforzar el combate a "la batalla madre", tal como definió Larrañaga el 2 de marzo a la lucha contra el narcotráfico, que abarca tanto al narcomenudeo y las bocas de droga, muchas veces dirigidas desde las cárceles, como el gran narcotráfico.