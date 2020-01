Larrañaga mantendrá en el cargo a director de cárcel de Punta de Rieles

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que mantendrá en el cargo al director de la cárcel de Punta de Rieles, Luis Parodi, pese a que pertenece al gobierno frenteamplista.

Larrañaga destacó en entrevista con Primera mañana de El Espectador los resultados de ese centro carcelario así como también los de la Dirección Nacional del Libertado, que lidera Jaime Saavedra, y señaló que por eso ya habló con los dos jerarcas y aseguró que seguirán al mando de esas instituciones una vez que empiece el nuevo gobierno. "Es un camino que hay que apoyar", remarcó

Además, dijo que no se pondrá un plazo para mejorar los datos sobre seguridad.

"No hay lugar seguro en el Uruguay", dijo en entrevista con Primera mañana de El Espectador, aunque, al ser consultado sobre qué objetivos se propuso con respecto a los tiempos para notar mejoras, expresó: "No puedo ser tan tonto de ponerme un plazo", expresó el futuro ministro del Interior. "La gente por todos lados me mandan mensajes, me mandan Whatsapp, denunciandome hechos, situaciones". Actitud contemplativa de fracasos, de errores, que han perdido el avance, el armamento de la delincuencia", agregó.

En entrevista con Búsqueda, Larrañaga manifestó que "la autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce, y al Ministerio del Interior la Constitución le otorga la autoridad de ser el brazo armado para defender a la sociedad". "Entonces esa es la tarea que nosotros ya tenemos por delante. Nosotros no podemos entrar el 2 de marzo a desplegar funciones y decirles a los delincuentes 'che, paren un poquito, no cometan delitos porque estamos recién entrando' o a los presos 'muchachos, no se escapen porque recién entramos'. ¡No! Tenemos que entrar a fondo y poner rápidamente quinta porque no hay tiempo para perder en el tema seguridad. Otros ministerios tendrán su tiempo para pararse en la cancha, nosotros tenemos que entrar a la cancha y patear el penal, no hay vuelta de hoja. Ese es el camino que nosotros tenemos por delante, no hay otra vuelta", agregó.

También reafirmó que la policía no va a dar marcha atrás. "¡Y que no me vengan a mí con el viejo verso de que se está cultivando la represión y el enfrentamiento! Si no, ¿cuál es el camino?, ¿retroceder? El camino de tolerancia es el camino de cierta indulgencia, de que los responsables por la delincuencia poco menos que somos todos nosotros. Ese camino en buena medida nos llevó a todo esto. Empiezan con la sanata y con el verso del gatillo fácil, del gatillo duro, cuando en realidad no estamos para eso, no estamos para sacar pecho y decir “¡los vamos a pasar por arriba!” No es sacar patente de guapeza ni nada, es simplemente poner las cosas con el sentido común de la emergencia en materia de seguridad pública que hay hoy en el Uruguay. Queremos que la batalla entre la policía y los delincuentes la gane la Policía, porque si no, pierde la gente y pierde la sociedad. Esa es la función que la gente está reclamando hoy: mano firme, mano justa", dijo luego.

Por otra parte, aseguró que se está analizando la posibilidad de que los cascos sean identificados con la patente de la moto con el que se usa. "Yo no quiero criminalizar la utilización de las motos, que además coincide con aquellas personas que tienen necesidades, pero es de público conocimiento que las motos son utilizadas por los motochorros y que en algunos casos derivan en motoasesinos. ¡Hay una cantidad de motos sin patente y eso no puede ser, no puede ser! Es el paso previo para el delito", expresó.