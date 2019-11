El senador y líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, será el próximo ministro del Interior del gobierno de Luis Lacalle Pou quien este miércoles protagonizó una jornada de encuentros con líderes de la oposición para terminar de completar un gabinete ministerial que aún genera algunas dudas, dijeron a El Observador fuentes políticas.

La preocupación y el interés de Larrañaga por los asuntos vinculados a la seguridad pública quedó plasmada, entre otras cosas, en el liderazgo de la campaña plebiscitaria Vivir sin Miedo que obtuvo casi un 47% de los votos en octubre y que estuvo cerca de refrendar una reforma Constitucional que implicaba, entre otras cosas, la creación de una Guardia Nacional integrada por 2 mil militares preparados para ejercer tareas policiales.

Integrantes de la coalición informaron por otro lado que aunque aún no está definida cuáles serán las carteras que ocupará el Partido Colorado, en las últimas horas Ernesto Talvi parecía más proclive a aceptar el cargo de canciller. En tanto, en el entorno de Lacalle Pou esperan con incertidumbre conocer quiénes serán los nombres que presentará el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, para completar el gabinete ya que la mayoría de los dirigentes que rodean al excomandante del Ejército no tienen una trayectoria conocida.

Al igual que los colorados Talvi y el expresidente Julio María Sanguinetti, los senadores blancos Javier García, Luis Alberto Heber y Álvaro Delgado también desfilaron este miércoles por la sede del comando de Lacalle Pou ubicada sobre bulevar Artigas. "De fútbol no vinimos a hablar", bromeó García y reiteró que el tema del encuentro fue el armado del próximo gobierno, aunque no especificó si se le había ofrecido Defensa, el ministerio que se maneja que encabezará.

Delgado ocupará la Secretaría de Presidencia, dijeron los informantes. Si bien desde que el Frente Amplio es gobierno la Secretaría la han integrado abogados, Lacalle Pou quiere que el nuevo secretario sea político y darle la Prosecretaría a alguien que sí tenga conocimiento de Derecho. Delgado es veterinario. Para la Prosecretaría suena con fuerza Rodrigo Ferrés, experto en Derecho y encargado del armado del proyecto de ley de urgente consideración que la coalición comenzará a discutir. En tanto, Heber es candidato a ocupar el rol de ministro de Transporte y Obras públicas.

Una reunión atrás de la otra

La jornada de Lacalle Pou de este miércoles comenzó sobre la hora 11 con una reunión atrás de otra. El presidente electo siguió con su agenda de encuentro para delinear el próximo gobierno, pero con la idea fija de mantener la cautela hasta que la Corte Electoral oficialice su victoria. El hermetismo que se mantiene en la coalición responde, precisamente, a que no se ha iniciado la transición, que comenzará cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, reciba al mandatario electo.

Está previsto que ambos mantengan un encuentro el próximo lunes, con los números de la votación del domingo 24 cerrados y el saludo de Daniel Martínez a Lacalle Pou, en el que aceptará la derrota. Ese mismo día, el Directorio del Partido Nacional recibirá al presidente electo en su sesión.

Lacalle empezó a recibir a dirigentes blancos desde que puso un pie en la sede de bulevar Artigas y Chaná. El primero de la seguidilla fue el diputado electo Carlos Enciso, al que le siguió Jorge Larrañaga. El senador no quiso dar detalles sobre qué oferta había tenido en la reunión, de más de una hora. “Hablamos de todo lo que significa la preparación del gobierno. No se puede estar efectuando anuncios cuando todavía no tenemos la oficial noticia de la Corte Electoral. Estuvimos analizando las perspectivas”, dijo a la prensa. Sin embargo, El Observador confirmó que será el nuevo ministro del Interior.

Al ser consultado sobre la posibilidad de integrar el gabinete, Larrañaga dijo que por ahora es “senador electo” y “los anuncios se van a hacer dentro de unos días”. “El presidente electo tendrá que determinar la composición del equipo y veremos en consecuencia cómo se resuelve todo este tema, que es complejo”, agregó.

Una hora y media después, el dos veces presidente Julio María Sanguinetti y el líder de Ciudadanos, Ernesto Talvi, llegaron a la sede -con unos pocos minutos de diferencia- y subieron al despacho de Lacalle Pou para conversar sobre el rol que tendrán los colorados en el próximo gobierno.

Camilo Dos Santos

Talvi dijo que fue la primera reunión en la que se habló sobre la conformación del gobierno y que, con ese encuentro, se marcó el inicio de “un proceso”. Sanguinetti lo acompañó, entre otras cosas, porque será quien asuma la secretaría general del Partido Colorado y, por ende, tendrá una participación activa en las negociaciones. Más temprano, Talvi se reunió con el exfiscal y diputado electo, Gustavo Zubía, para transmitirle que comenzarían las negociaciones con el presidente electo. Zubía es el líder de la tercera vía del Partido Colorado.

En el encuentro, el exfiscal manifestó que por el caudal de votos que obtuvo en octubre -que le permitió acceder a una banca en Diputados- entendía que alguien de su sector podía ocupar una subsecretaría pero la respuesta que recibió fue negativa.

En tanto, al ser consultado sobre si se le había ofrecido la cancillería, Talvi respondió que “están las cosas arriba de la mesa”. Lacalle Pou tiene definido que la división de ministerios sea numérica -en base a los votos que tuvo cada partido en octubre- por lo que a los colorados les tocarían tres secretarías de Estado. El líder de Ciudadanos dijo que cuentan con “una cifra indicativa, pero no hay nada definitivo”. “Se habló de nuestras preferencias pero Lacalle quiero hacer algo todo juntos. Vamos a estar donde el partido entienda que es el mejor lugar en el que hacemos el mejor aporte al gobierno”, sostuvo y agregó: “Vinimos a escuchar. El presidente electo es mano. La reunión fue solamente para empezar a discutir la conformación del gobierno. Trabajamos en equipo. No importa el lugar en que estemos”.

La discusión sobre los ministerios que tendrán los socios tiene un orden establecido. Primero se definirá quiénes de los socios ocuparán las secretarías para luego, dependiendo de los elegidos, sumar a nacionalistas a esas carteras, indicaron a El Observador fuentes blancas. Lacalle Pou quiere que hombres y mujeres de su confianza integren ministerios de otros partidos.

Leonardo Carreño

Los colorados aspiran a los ministerios de Relaciones Exteriores, Ganadería, Agricultura y Pesca y, eventualmente, Turismo, aunque en Batllistas Unidos pretenden un ministerio con más "jerarquía" que Turismo. Talvi es el que más suena para ser canciller y para Ganadería quieren impulsar a Carlos María Uriarte, referente de Ciudadanos y expresidente de la Federación Rural. En el sector de Sanguinetti suena el nombre de Tabaré Viera para ocupar algún ministerio.

Sanguinetti y Talvi se retiraron sobre la hora 16.30 y el desfile de dirigentes siguió con el senador electo Juan Sartori. Tal como viene manifestando desde antes de que fuera electo senador, afirmó que quiere ser “un senador ejecutivo” aunque esta vez manifestó que su sector “seguramente va a ser parte del Ejecutivo”. “La estrategia (Lacalle Pou) la está discutiendo, armando. Tiene una visión muy, muy clara. Yo lo veo ya desde hoy trabajando. Este presidente ya está demostrando una capacidad de trabajar por el futuro del país”, sostuvo.



Agenda en acción

El jueves 5 de diciembre la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche, expondrá en el Día del Exportador y el cierre lo hará Lacalle Pou como presidente electo. A su vez, el martes 10 de diciembre Lacalle irá a la asunción del nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, si recibe la invitación oficial.