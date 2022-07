Larriera y la Tabla Anual: "Diez puntos es bastante complicado"

El entrenador de Peñarol Mauricio Larriera se mostró preocupado por los nuevos dos puntos que Peñarol dejó por el camino al empatar de local 0-0 con Fénix por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

"La sensación es de amargura, los últimos partidos han sido muy amargos a la hora de los resultados. Dolido porque aparte de local, cosa que me duele muchísmo porque ando cerca de los 90 partidos con Peñarol y me duele. Me duele más que el más hincha de Peñarol, se lo dije al consejo directivo. Hemos empatado mucho y perdido poco en este año y medio", expresó en declaraciones a VTV.

"Dicho esto me generó bastante entusiasmo el funcionamiento del equipo, con algunos pequeños ajustes a nivel táctico y estratégico t de armar un equipo que en la semana se nos fue complicando, sobre todo a último momento. Tratamos de solucionar los problemas, en este club no se permite aflojar y no se permite que cualquier inconveniente nos tire abajo. Y menos con este grupo de jugadores que son nobles, batallan, luchan, me siento muy respaldado en la cancha y en los entrenamientos por los muchachos, si no lo sintiera así ya no estaba acá. Eso lo tiene muy claro el consejo directivo y el hincha, más allá de que a todos nos duele perder. Me quedo con cierta tranquilidad de que generamos situaciones de gol hoy, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo no mantuvimos la intensidad táctica que tuvimos en el primero y tuvimos que ir ajustando cosas y otra vez fallamos en la definición que es algo en que venimos fallando desde que fuimos campeones porque no me olvido que cerramos el año pasado contra Sud América en una pelota que pegó en la espalda de un rival, cuando éramos superiores a todos los equipos y generábamos muchísimas chances de gol. Este año no estamos generando por eso me quedo con ese pequeño entusiasmo de haber generado situaciones, con el dolor de no haberlas convertido porque creo que los méritos para ganarlo los hicimos", manifestó.

"La Tabla Anual es bien complicada, 10 puntos es bastante complicado. Si bien el año pasado remontamos nueve puntos y superamos a Plaza que había hecho un gran campeonato, ahora se hace complicado porque es el rival de todas las horas, entonces se ve bien complicada la Tabla Anual. Tenemos que ganar los partidos que quedan del Intermedio y cada vez nos acerca más a ir por ese Clausura y generar semifinales. Para eso un amigo entrenador siempre habla de una tríada: tiempo, trabajo y presupuesto. Va a haber poco tiempo y vamos a tener que fundamentarnos y apoyarnos en el presupuesto y en el trabajo de calidad porque tiempo no va a haber. Y va a haber que ganar el Clausura desde el inicio. Esa tríada va a tener que coincidir mucho con lo que se vea del equipo, cada vez nos acercamos más a tener que romper todos los relojes en el Clausura porque la Tabla Anual, más allá de que tenemos que jugar contra el rival, el clásico, tenemos que acortarla y por lo que se ve no la hemos podido acortar. Hay que apuntar a la jerarquía y calidad y a la calidad de trabajo y eso me toca exclusivamente a mí y a mi cuerpo técnico", concluyó el DT aurinegro.