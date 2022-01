Las Cimarronas tienen el plantel para disputar la Copa América

El entrenador de la selección uruguaya de hockey sobre césped, Nicolás Tixe, ya tiene a las 18 jugadores que este viernes viajarán a Santiago para disputar la sexta edición de la Copa América que se celebrará entre el 19 y 29 de enero.

El equipo lleva meses de preparación y este será el primer torneo que Las Cimarronas celebrarán tras haberse preparado en cancha de agua, en el sintético que la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped montó en el Parque Lavalleja.

La Copa América otorga tres cupos para el Mundial que se jugará en Terrassa, España, y Amstelveen, Países Bajos, entre el 1º y 17 de julio.

El plantel viajará el viernes y se alojará en el hotel Ugo,

Nicolás Tixe, entrenador de Uruguay

Uruguay integra el grupo A donde jugará el miércoles 19 contra Las Leonas (hora 16:15), el viernes 21 con Trinidad y Tobago a la misma hora y el domingo 23 contra Chile a las 18:30.

Las Leonas iban a hacer la recta final de la preparación en Uruguay e iban a jugar un par de tests en la cancha nueva de Uruguay pero eso se canceló ante el aumento de casos positivos de covid-19 registrado en los últimos días.

Las dos primeras pasan a semis. En el grupo B jugarán Estados Unidos, Canadá, México y Perú.

Las goleras seleccionadas fueron Victoria Bate de Old Christians y Catalina Ballarini, de Yacht, quien tendrá su debut internacional con Las Cimarronas.

Bate fue figura de la selección junior que logró la histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica que se aplazó por el brote de la variante ómicron de covid-19. El el Panamericano, Bate fue elegida como la mejor golera del torneo y además la Federación Panamericana la designó en el equipo ideal de la modalidad sala de 2021.

Las jugadoras de campo serán Florencia Peñalba (Carrasco Polo), Josefina Esposto (Carrasco Polo), Kaisuami Dall'Orso (Carrasco Polo), Teresa Viana (Carrasco Polo), Sol Amadeo (Carrasco Polo), Pilar Oliveros (Old Sampa), Magdalena Gómez (Old Sampa), Carolina Mutilva (Old Christians), Manuela Serra (Náutico), Jimena García (Náutico), Cecilia León (Náutico), Milagros Algorta (Old Girls), Constanza Barrandeguy (Woodlands), Paula Carvalho (Old Christians) y Belén Barreiro (Old Ivy). La única jugadora que juega fuera de fronteras es Manuela Vilar del Valle quien juega en KHC Dragons Hockey Club de Bélgica.

Belén Barreiro, clave en las junior y el retorno a la mayor

Como reservas, ante la eventualidad de algún contagio de covid-19, quedaron anotadas Iroé Gorozurreta de Yacht y Camila De María de Náutico.

El torneo marcará el retorno a la selección de césped de Carolina Mutilva, integrante del equipo que ganó el bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, y que se había retirado de la selección (en césped, en sala siguió jugando) tras la disputa de la Copa América de Lancaster 2017.

Otra presencia importante será la de Milagros Algorta, única jugadora de las campeonas Old Girls, goleadora de la temporada, y que en 2021 también fue elegida como integrante del equipo ideal de sala por la Federación Panamericana.

Belu Barreiro fue quien anotó el gol que clasificó al Mundial junior. Su último torneo en la mayor había sido el Hockey Series de Chile 2018.

De ese equipo junior hay ocho jugadoras en este plantel lo que demuestra la juventud y renovación del mismo. Además de Bate y Barreiro fueron junior el año pasado Peñalba, Esposto, Serra, León, García y Oliveros.

En Kinston 2001 y Barbados 2004, Uruguay logró el cuarto puesto de la Copa América pero en las últimas tres ediciones no alcanzó las semifinales.