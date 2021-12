Old Girls siempre vuelve a ser campeón: luego de seis años ganó el Uruguayo de hockey

Old Girls se consagró campeón uruguayo de hockey sobre césped femenino al ganar tanto el Apertura como el Clausura con una notable campaña invicta con la cual le cortó el sexenio a Carrasco Polo.

Old Girls nuevamente campeón

El equipo que a partir de la segunda fecha, luego de un parate de tres meses debido al incremento de casos positivos de covid-19, dirigió Matías Pereiro conquistó tanto el Apertura como el Clausura con seis triunfos y dos empates cerrando así una campaña invicta en la que terminó como el equipo más goleador de la temporada (51 tantos contra 44 de Polo).

Apertura PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 20 8 6 2 0 23 10 Náutico 19 8 6 1 1 20 9 Carrasco Polo 18 8 5 3 0 26 7 Old Christians 11 8 3 2 3 13 13 Woodlands 11 8 3 2 3 13 18 Yacht 10 8 3 1 4 11 15 Old Sampa 6 8 1 3 3 12 18 Biguá 3 8 1 0 7 4 17 Old Ivy 2 8 0 2 6 4 19

Las azulgranas aseguraron a falta de una fecha la Tabla Anual y en la última etapa superaron 4-2 a Woodlands con tres goles de su capitana Milagros Algorta y uno de Lucía Fregeiro.

Lucía Fregeiro festeja su gol

"El partido fue impresionante. Para nosotras realmente era una final, nos jugábamos todo. Realmente fue una fiesta: la hinchada, los bombos, las trompetas, las banderas colgadas, todas las chiquitas pintadas de azul y rojo, todas nuestras familias y la gente del club alentando y peleando por un mismo objetivo. Este campeonato significaba mucho porque venimos hace años entrenando y dejando mucho para conseguirlo. Este año el equipo estuvo muy unido, lo que hizo que todo fluyera. Y así fue en el último partido, por más que arrancamos perdiendo, pudimos plasmar nuestro juego y los goles vinieron. Los córner cortos fueron determinantes. Me quedo del partido con esos gritos y abrazos de gol, que se sintió la fuerza de la unión no solo del equipo sino de toda la gran familia de Old Girls", expresó a Referí la capitana Milagros Algorta.

Danae Andrade le entregó la copa a Milagros Algorta

Con sus tres conquistas contra Woodlands, Algorta superó a Teresa Viana de Polo (13) y quedó como la máxima goleadora de la temporada con 16 anotaciones.

Goleadoras Equipo Goles Milagros Algorta Old Girls 16 Teresa Viana Carrasco Polo 13 Constanza Barrandeguy Woodlands 12 Camila Piazza Carrasco Polo 8 Agustina Taborda Náutico 8 Cecilia Casarotti Old Girls 8 Belén Barreiro Old Ivy 8 Manuela Vidal Náutico 7 Magdalena Fernández Ladra Old Girls 6 Lucía Fregeiro Old Girls 6 Magdalena Gómez Old Sampa 6

"Yo siempre jugué de 5 en el club, pero este año jugué de 9. Al estar en una posición más ofensiva, estaba mucho más en el área, y eso hizo que tenga más oportunidades de gol. La realidad es que varios fueron de córner corto, que los habíamos entrenado mucho y es una gran oportunidad de gol en este deporte", agregó Algorta.

Elisa Civetta, Milagros Algorta y el entrenador Matías Pereiro

Cecilia Casarotti fue otra de las grandes figuras de las campeonas: "Nos dimos cuenta del equipo y más importante, del club que tenemos, y sabemos que esto fue solo el inicio de lo que se viene. Tenemos un plantel joven en general, motivado, con algunas figuras experientes que suman un montón. Lo que más destaco de este campeonato es la unión de club que generó. Todas las categorías saltando y cantando en la sede, chicas desde 10 años hasta mami hockey, todas abrazadas disfrutando de esta gran fiesta, y chiquitas con ganas de jugar en primera. Nada más lindo".

Clausura PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 20 8 6 2 0 28 8 Carrasco Polo 16 8 4 4 0 18 7 Náutico 15 8 4 3 1 17 7 Old Christians 11 8 3 2 3 13 13 Yacht 9 8 1 6 1 10 11 Woodlands 9 8 2 3 3 11 15 Old Ivy 8 8 2 2 4 10 17 Old Sampa 6 8 1 3 4 9 23 Biguá 1 8 0 1 7 8 22

"Venimos de un proceso largo, de cinco años, donde fuimos madurando mucho como equipo y también individualmente. Somos un plantel joven, que durante muchos años estuvo afianzándose. Todas las que pasaron por la primera en estos años aportaron muchísimo y creo que el triunfo de este año es fruto al proceso de estos últimos años de trabajo. Este 2021 tuvimos algunas incorporaciones como Magui, que no solo sumó en juego y nos enseñó muchísimo, sino que también sumó al grupo humano y ya es una más. También se incorporaron varias de sub 18 que ya pareciera que juegan hace años en primera, con mucha confianza y creo que es por el tremendo grupo humano que tenemos", agregó Casarotti.

Una foto que se repitió domingo a domingo

Con "Magui", Casarotti se refirió a la argentina Magdalena Fernández Ladra, campeona mundial junior en 2016 y de la Copa América 2017 con Las Leonas. Anotó seis goles en la temporada.

Así festejó la hinchada azulgrana

"Fuimos muy estables durante todo el año, cada partido lo considerábamos como una final y no dábamos una bocha por perdida. Dejamos la vida partido a partido y todas nos comprometimos muchísimo y teníamos el mismo objetivo, ganar todos los partidos. Nos consolidamos mucho como equipo este año y gracias al esfuerzo y dedicación que cada una le puso, logramos el objetivo que nos propusimos a principio de la temporada", concluyó Casarotti que anotó .

Tabla Anual PTS PJ PG PE PP GF GC Old Girls 40 16 12 4 0 51 18 Carrasco Polo 34 16 9 7 0 44 14 Náutico 34 16 10 4 2 37 16 Old Christians 22 16 6 4 6 26 26 Woodlands 20 16 5 5 6 24 34 Yacht 19 16 4 7 5 21 26 Old Sampa 12 16 2 6 8 21 41 Old Ivy 10 16 2 4 10 14 36 Biguá 4 16 1 1 14 12 39

Old Girls no ganaba el título desde 2015 cuando superó por shoot-out (penales australianos) a Carrasco Polo que tuvo una campaña invicta. Desde 2016 el campeón fue Carrasco Polo que en 2017 y 2020 conquistó el título justamente en finales ante las azulgranas.