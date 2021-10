Las cosas por limpiar en Netflix: 5 secretos y curiosidades de la serie del momento

Las cosas por limpiar es una de las series más vistas de Netflix, según los datos que aporta la plataforma. Narra la historia de Alex, una madre soltera que hace trabajos domésticos para llegar a fin de mes mientras busca escapar de una relación abusiva y luchar contra la indigencia para darle una mejor vida a su hija Maddy.

La emotiva serie se ha convertido en una de las más vistas, comentadas y recomendadas de la plataforma de streaming y se ubica en el segundo lugar entre los diez contenidos más vistos en Uruguay luego de You.

Las cosas por limpiar es una serie hecha casi solo por mujeres y está basada en el exitoso libro de memorias de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother's Will to Survive. A continuación, 5 curiosidades sobre la exitosa producción.

1. Un equipo de mujeres

La mayoría del equipo detrás de escena de Las cosas por limpiar está compuesto por mujeres. Junto a la showrunner de la serie, 4 de los 5 directores son mujeres, al igual que 3 editoras, una directora de fotografía y la mayoría de las escritoras. La diseñadora de producción, la supervisora musical, la diseñadora de vestuario y las jefas del departamento de maquillaje y peluquería también son mujeres.

2. Margot Robbie es la productora

La reconocida actriz Margot Robbie se desempeña como productora ejecutiva de la serie a través de su compañía de producción, LuckyChap Entertainment. Acaba de producir la película ganadora del Oscar de 2021, Promising Young Woman, y continúa impulsando su misión de contar historias impulsadas y creadas por mujeres.

3. Madre e hija en la ficción y en la vida real

Margaret Qualley y Andie MacDowell, las protagonistas de esta historia, son madre e hija en la ficción y en la vida real.

Qualley interpreta a Alex, una joven madre que intenta salir de una relación abusiva y hacer lo mejor para su hija. MacDowell, quien hace de Paula, es la madre nómada y artista hippie de Alex que es excéntrica, franca y tiene una interminable rotación de novios.

4. La autora del libro está involucrada en la producción de la serie

Al desarrollar Las cosas por limpiar, los productores llevaron a Stephanie Land y a Story las inspiraciones de la vida real detrás de Alex y Maddy, a Los Ángeles para reunirse con el equipo creativo y compartir más sobre sus experiencias personales, incluyendo lo que han aprendido desde que se publicó el libro sobre otras personas que están tratando de sobrevivir a la pobreza y la injusticia económica.

5. Una historia que da visibilidad a la realidad de muchas mujeres

La showrunner y escritora Molly Smith Metzler pasó un tiempo en refugios de violencia doméstica y refugios de emergencia, vivió el proceso de admisión en cada uno y se reunió con sobrevivientes y sus hijos para prepararse para la serie.

La sala de escritores también consultó con numerosos recursos, incluyendo: la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, la Asociación de California para Acabar con la Violencia Doméstica y el Centro Nacional de Violencia Doméstica y Sexual.

Una vez que Las cosas por limpiar terminó el rodaje, la producción donó vestuario y decorados a varias organizaciones en Victoria, BC, Canadá incluyendo: Victoria Women's Transition House (VWTH), Women in Need Society, Young Moms Program y Salvation Army, entre otras.

