Las dudas más comunes a la hora de hacer la declaración de IRPF

¿Qué dudas tiene los contribuyentes a la hora de hacer la declaración jurada del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF)? El lunes durante un espacio virtual abierto organizado por la firma Red Profesional, varias personas plantearon sus preguntas respecto a cómo proceder con este trámite obligatorio que exige anualmente la Dirección General Impositiva (DGI) para miles de trabajadores.

Los contadores Hassan Amado y Martín Frontini repasaron en qué casos no es obligatorio hacer la declaración jurada. Aun así, coincidieron en que puede convenir hacer la declaración para obtener un beneficio, por ejemplo, la deducción hasta 6% por alquiler de vivienda permanente. En ese caso, el contrato siempre debe estar a nombre del contribuyente y registrado formalmente.

También es posible hacer una reliquidación de la declaración jurada para poder deducir el alquiler de años anteriores si el contribuyente se olvidó, siempre que no hayan pasado más de cinco años. Hoy se podría ir para atrás hasta 2016 para generar un crédito a cobrar por ese concepto.



Además, recomendaron especialmente leer con atención las declaraciones juradas en línea que proporciona DGI y revisar la preliquidación antes de validar el documento. Los expertos destacaron que un empleado dependiente puede pedirle a su empleador un informe de sus ingresos anuales para chequear.

¿Qué pasa si el detalle de IRPF que me proporciona el empleador no coincide con lo precargado en DGI? Es poco habitual, pero si ocurre, se recomienda poner la cifra que da el empleador. Eso dará paso a un rechequeo de los datos.

También resaltaron que un profesional independiente siempre va a tener que cargar la información de facturación en el borrador de declaración. Esa información debe coincidir con ingresos de declaraciones por Fonasa o IVA.

Otro aspecto a tener en cuenta es calcular si conviene hacer la declaración de manera individual o como núcleo familiar. En la página de DGI se puede acceder a un simulador para hacer las comparaciones y decidir qué es lo más conveniente. Lo mismo para saber sobre los ingresos de cuál de los padres hacer la deducción por hijos a cargo.



“Si tengo hijos menores a cargo, a veces no están declarados y DGI no sabe. Si los tengo puedo descontar IRPF. Es un tip que a veces la gente no sabe", señaló Frontini.

¿Qué cosas chequear para saber si aplica el beneficio de deducción por comprar de vivienda permanente? El inmueble debe está por debajo del umbral de US$ 102 mil. Esto es válido para Banco Hipotecario, Agencia Nacional de Vivienda, cooperativas y bancos privados.

“No tengan miedo a este impuesto. Es lo que yo gané más lo que DGI me permite deducir. Un error común es dar por hecho que no tengo que hacer la declaración, capaz que me estoy perdiendo que DGI me devuelva dinero”, finalizó Frontini.