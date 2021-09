Las estimaciones de empleo del MEF y las “cuentas de almacenero” que hizo Bergara

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, informó el martes en el Parlamento que en el primer semestre de año se crearon 28.667 puestos de trabajo. Y añadió que si bien en la Rendición de Cuentas se estimó que en 2021 se crearían 38 mil, los datos actuales permiten estimar que la creación de empleo para este año estará en torno a los 45 mil puestos de trabajo.

“Es una cifra muy cercana a la que presentamos en la exposición de motivos que acompañó el Presupuesto Nacional, y que fue duramente cuestionada por los legisladores de la oposición”, afirmó la ministra en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

El crecimiento económico y las estimaciones de empleo asociadas fue un punto cuestionado por el senador del Frente Amplio, Mario Bergara, en la sesión de la comisión. El representante de la oposición dijo que la nueva proyección para el empleo de 2021 responde a que se agrega un dato de junio, pero hasta mayo no había “un salto significativo”. “No es fácil entender cambios tan drásticos de un mes al otro con respecto a proyecciones de una variable que tiene bastante más inercia, como la del empleo”, dijo según la versión taquigráfica.

Bergara también se refirió a la evolución total del empleo que se prevé para el quinquenio, y que tiene una diferencia de solo 10 mil puestos de trabajo menos respecto a lo estipulado en ley de Presupuesto. El senador afirmó que en vez de crecer 70 mil puestos, se crece en 60 mil puestos de trabajo, pero en un contexto en donde el Producto Interno Bruto, en lugar de 11,7 % va a crecer 6,6 %, “como si no hubiera relación entre la evolución del PIB y la de los puestos de trabajo”.

“Si uno hace cuentas de almacenero, verá que antes, por cada punto de PIB que se crecía, se generaban 6 mil puestos de trabajo, y ahora se crean 9 mil. Se ve que los puntos del PIB de ahora vienen recargados en materia de capacidad de generación de puestos de trabajo, lo que además implica una significativa caída de la productividad de la economía uruguaya, porque vamos a tener mucho menor crecimiento del producto con prácticamente el mismo aumento en los puestos de trabajo”, cuestionó.

MEF

Sobre este punto, la coordinadora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, explicó que el menor crecimiento económico en el quinquenio presentado en la Rendición de Cuentas tiene que ver con una nueva metodología de cálculo de estimación del crecimiento agregado del conjunto del país. “No entendemos la duda respecto a que no hay una proporción entre lo que crece la economía y lo que crecen los puestos de trabajo, porque de alguna manera están recogidos simplemente de las nuevas estimaciones de crecimiento económico que publica el Banco Central”, dijo.

Gasto responsable vs ollas populares

En otra parte de la presentación, la ministra Arbeleche reiteró que las medidas de apoyo otorgadas para atender a personas y empresas vulnerables durante la pandemia han sido “responsables” para poder asegurar su sostenibilidad a lo largo del tiempo. En ese sentido, añadió que hubo países que tuvieron un “despliegue muy grande” como respuesta inicial, pero luego “agotaron sus recursos, tuvieron que replegarse y se quedaron sin poder continuar con esos apoyos”.

(…) No hay nada peor que brindar una respuesta concreta a la población más vulnerable durante una situación excepcional como la que el mundo entero ha vivido y luego tener que retirarla por falta de recursos, aunque la problemática y las complejidades sigan existiendo. Medidas apresuradas y gravosas, que implicaban cuantiosos recursos a gastar en pocos meses, como las que fueron planteadas por la oposición al comienzo de la pandemia, no solo hubieran sido irresponsables, sino también profundamente injustas y no hubieran permitido el despliegue que está teniendo y va a tener el Fondo Solidario covid-19 en este 2021”, afirmó la ministra.

Por su parte, Bergara discrepó con afirmaciones hechas desde el gobierno como “que todos los recursos necesarios estuvieron disponibles” y “no faltó un peso”. El senador y exministro de Economía del FA aseguró que en un contexto de caída de salarios, de inversiones en el sector público y recortes por no ejecución de políticas sociales, se sumaron la caída de la producción, la caída del empleo en decenas de miles, empresas cerradas y un aumento de uruguayos que cayeron por debajo de la pobreza de manera significativa. “Cuando seguimos viendo ollas populares es difícil argumentar que todos los recursos necesarios estuvieron disponibles”, aseveró.