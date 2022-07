Las exportaciones de bienes cerraron el semestre con suba del 39%

Las exportaciones de bienes de Uruguay totalizaron en US$ 6.897 millones en el semestre enero-junio, cifra que implicó una suba de 39% frente al mismo período de 2021. La carne bovina y soja fueron los productos que impulsaron las ventas del país. En tanto, la celulosa, lácteos, subproductos cárnicos, vehículos, arroz, trigo, plásticos y colza también mostraron subas significativas en comparación con el año pasado, informó Uruguay XXI.

A su vez, las ventas se ubicaron muy por encima de los niveles de 2020 (US$ 3.672 millones en el primer semestre) y de los niveles previos a la pandemia de 2019 (US$ 4.400 millones).

"Los importantes aumentos en los precios internacionales de muchos de los productos que Uruguay exporta impulsaron significativamente a las exportaciones de bienes. Medidas en volumen, las ventas acompañaron el aumento y se encuentran en niveles altos: entre enero y junio de 2022 totalizaron 7.683 miles de toneladas, con un crecimiento de 12% frente a igual lapso de 2021", destacó Uruguay XXI.

En junio, las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas continuaron creciendo y se ubicaron en US$ 1.374 millones, 30% por encima del registro de un año atrás (US$ 1.057 millones). Las mayores ventas de soja explican en buena medida el incremento del mes, según el instituto oficial.

La soja gana terreno

La soja fue el producto con mayor incidencia en la variación interanual de junio y del semestre. Concretamente, las solicitudes de exportación de soja ascendieron a US$ 409 millones en junio de 2022, tres veces lo exportado en igual mes del año pasado. En el acumulado de enero-junio, las exportaciones de soja totalizaron US$ 1.195 millones, más del doble del valor del primer semestre de 2021. La soja fue el segundo

producto exportado del semestre.

Los precios internacionales de la soja mostraron una tendencia alcista y llegaron a niveles que no se veían desde 2012, superando los US$ 600 por tonelada. En junio 2022 el precio promedio de exportación de la soja se situó en US$ 651 por tonelada, registro 34% superior al de junio del año pasado.

Por su parte, las exportaciones de carne bovina siguieron mostrando un buen dinamismo en junio, aunque se observa un leve enfriamiento frente a meses anteriores. En concreto, las ventas se ubicaron en US$ 260 millones en junio, esto es 21% superior al de igual mes de un año atrás.

La carne bovina fue el primer producto de exportación del primer semestre del año, y el segundo en incidir en el aumento de las ventas. Entre enero y junio, las exportaciones de carne bovina alcanzaron US$ 1.481 millones, creciendo 49% frente al primer semestre de 2021.

El podio lo cerró la celulosa. Las exportaciones de celulosa totalizaron US$ 134 millones en junio, y cayeron 13% en la comparación interanual. No obstante, en la primera mitad del año estas ventas acumularon un aumento de 20% y se ubicaron en US$ 776 millones. En el semestre, la celulosa fue el tercer producto exportado. En este caso, el aumento se explica únicamente por mejores precios, mientras que las toneladas exportadas se redujeron frente a 2021, según Uruguay XXI.

En el primer semestre de 2022 las exportaciones uruguayas de bienes se dirigieron a 155 destinos diferentes pero China fue el principal cliente (30% del total exportado). El gigante asiático hizo compras por US$ 1.499 millones y crecieron 29% en la comparación interanual. Las ventas de carne bovina representaron el 60% de lo exportado hacia China, tras crecer 68% en la comparación interanual. Las ventas de soja crecieron 38% en el mismo lapso y representaron el 15% del total.

En tanto, las exportaciones hacia Brasil (segundo mercado) crecieron 24% en la comparación interanual y se ubicaron en US$ 764 millones. Las ventas de vehículos hacia el país vecino crecieron sustancialmente y ocuparon el 20% de lo vendido.

Alza de 30% para 2022

Según las proyecciones de Uruguay XXI, las exportaciones de bienes registrarán un incremento del orden de 30% en 2022, y totalizarán unos U$S 14.100 millones. La exportación de bienes seguirá impulsada por el comportamiento de los principales productos agroindustriales como la soja y la carne bovina. Esa cifra implicaría que, al finalizar este año, el valor de las exportaciones sea 80% superior a 2020 y 55% superior a 2019 (prepandemia).

"El actual ciclo expansivo se enmarca en un contexto internacional favorable, con niveles de precios excepcionalmente altos de los commodities de exportación y una demanda que se mantiene firme desde la reactivación pospandemia", según Uruguay XXI.

Los productos agrícolas serán los principales responsables del aumento previsto en 2022 de las ventas de bienes. La combinación de altos precios internacionales y mejora en los rendimientos de los cultivos no se daba desde el boom agropecuario de 2013/2014, y es lo que explica la fuerte suba en las exportaciones de bienes agrícolas en 2021-2022.

Se estima que la actual producción de soja superará los 3 millones de toneladas, con un valor que en promedio se ubicaría entre los US$ 580-600 por tonelada. De esta forma, en 2022 Uruguay alcanzaría US$ 1.800 millones de exportaciones de soja, lo que significa duplicar el valor en comparación con 2021.

Por su lado, las exportaciones de carne y subproductos se estima alcanzarán los US$ 3.500 millones, un incremento de 20% en valor.

En el caso de la celulosa, se prevé que cierre 2022 con incremento en valor cercano a 15%, totalizando US$1.800 millones, debido a una

nueva suba de los precios.

