Las fiscalías acumulan cientos de denuncias de violencia doméstica sin atender

Lo conoció el año pasado y a los dos meses se dio cuenta que era violento: la golpeó y quedó internada. Pasaron los días hasta que se animó a denunciar. Entonces supo que el hombre tenía antecedentes por violencia doméstica, y que ya le habían instalado una vez una tobillera electrónica. Le volvieron a poner el dispositivo para detectar si se acercaba a Laura –su nombre es ficticio para preservar la identidad–, al hijo de ella, al jardín al que el niño iba e incluso a la casa del exmarido de la mujer, porque a todos amenazaba.

Al cabo de poco más de un año, el hombre incumplió 55 veces la prohibición de acercarse, y en todas las oportunidades se dio aviso a la fiscalía de violencia doméstica, pero en ninguna se dispuso imputarlo por el delito.

La fiscal que debió haberlo hecho es Alba Corral, y en la carpeta –que ahora está en manos de la fiscal Darviña Viera ya que hubo un reorganización de los turnos– están registradas todas las denuncias, pero no consta por qué el hombre no era detenido.

Corral –con quien El Observador intentó el contacto– tampoco actuó en el caso de Silvana Alonso, asesinada por su expareja el 8 de octubre luego de que el hombre rompiera dos veces la tobillera que le habían colocado, y por estos días el fiscal de Corte, Jorge Díaz, analiza el informe que la fiscal elevó para justificar por qué no hizo nada.

Sin embargo, hay más ejemplos de desacatos en Montevideo que no son atendidos, y las otras dos fiscales que trabajan en esta materia en la capital –Viera y Sandra Boragno– denuncian que eso ocurre por la sobrecarga laboral y la falta de personal para hacer frente a todas las denuncias que se acumulan en la lista de espera.

“Estamos totalmente sobresaturadas. Tengo un sinfín de denuncias, más de 650 que todavía no he podido abrir, y tampoco conozco si son prioritarias”, lamentó Boragno

Viera, que no tiene tantas denuncias sin atender, pero que destaca los 1.400 casos que tiene iniciados, también fue tajante: “Es imposible, inabarcable trabajar así". Por eso, contó, está tratando de despejar los casos que refieran "a alguna denuncia de algún hecho y que después no haya pasado nada más" de los que traten situaciones más graves, como los desacatos sistemáticos.

Y la Fiscalía de Corte, en tanto, agrega otra “preocupación”: el “bajo” nivel de imputaciones de estas tres fiscalías –que también se encargan de investigar los femicidios– y el de las otras dos que se especializan en delitos sexuales –violaciones y abusos–, según dijeron fuentes del organismo a El Observador.

Tienen un promedio –cada una– de nueve investigaciones penales iniciadas por mes, cuando las de flagrancia, por ejemplo, duplican ese número, por lo que se “va a trabajar” en el tema, agregaron las fuentes.

Peligroso

Los distintos informes solicitados por el juzgado de Familia que siguió el caso de Laura eran coincidentes. “Todos definían que él era una persona peligrosa, que no estaba cumpliendo con las medidas, que no eran efectivas y que no reconocía la autoridad, por lo que siempre se resolvía que la Justicia penal tomara medidas”, contó la mujer.

“En abril tuvimos otra audiencia, en la que la jueza nos pidió que 'apretáramos' en fiscalía, porque ellos seguían mandando pedidos urgentes pero la fiscalía seguía sin actuar y el juzgado de Familia ya no podía hacer nada”, agregó.

Entonces Laura pidió ser atendida por Corral, y ella le dio hora para dentro de un mes. Y cuando llegó el día esperó dos horas hasta que le recibió una de las fiscales adjuntas.

Esto recuerda de aquella reunión, meses atrás: “Vino con muchos papeles y me dijo que todavía tenía las denuncias policiales, pero no las del juzgado, y que seguramente las tenía pero que para los 2.000 casos que estaba atendiendo ellas eran solo tres y no podían con todo. Que dentro de dos meses, entre mayo y julio, me iban a llamar de nuevo. Nunca pasó”.

Y aunque no pasó, ella pidió en el juzgado una copia de todo el expediente, “para ir otra vez a la fiscalía y pedir que por favor hicieran algo”.

La fiscal que tiene el caso ahora es Viera, y recuerda con claridad a la mujer, cuando visitó su oficina pocos días atrás: “Cuando llegó, busqué la carpeta y vi que había una cantidad de incumplimientos. Ella me contó lo que ocurría”.

Laura había ido otra vez a la fiscalía porque ya estaba desesperada: el agresor se escapó la semana pasada de la clínica donde estaba rehabilitándose de su adicción a las drogas, y fue hasta donde vivía la mujer, aunque no generó daños.

“Yo ya pedí su detención”, dijo Viera, pero eso no se concretará hasta que el hombre no sea dado de alto de la clínica, adonde retornó.

Nuevas fiscalías

Las fiscales de violencia doméstica reclaman que son muy pocos funcionarios para atender una jurisdicción muy grande –todo Montevideo– y que el sistema de turnos no les da respiro: están a disposición 24 horas por día durante una semana, y luego descansan dos –aunque en ese tiempo deben llevar a la Justicia las investigaciones que iniciaron mientras estaban de turno.

“No nos da, estamos atorados”, afirmó Boragno, a quien le preocupa en forma particular los 652 casos en su bandeja de entrada que todavía no sabe de qué tratan ni qué gravedad tienen. “Cada día tenemos más denuncias y no damos abasto: no podemos dar respuesta, esa es la realidad, y no es algo que dependa de los fiscales”, insistió.

Las fuentes de Fiscalía de Corte consultados por El Observador informaron que “ya está tomada la decisión” de crear dos fiscalías más para atender la problemática.

Una de las cuatro que hoy se ocupan de procesar los casos del anterior Código del Proceso Penal se convertirá en una fiscalía especializada en violencia doméstica, y se recurrirá a una de las 16 fiscalías de flagrancia para convertirla en una dedicada a los delitos sexuales.