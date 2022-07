Las frutas y hortalizas de la Lista Inteligente, todas por debajo de los $ 100

Los precios de los nueve productos que integran la Lista Inteligente vigente desde este martes 26 de julio y hasta el lunes 8 de agosto están todos por debajo de los $ 100, considerando el kilo o la unidad, con base eso en un relevamiento realizado por El Observador.

Daniel Rodríguez, titular del puesto Disfrutalo, comentó que el actual escenario de precios de frutas y hortalizas es caracterizado por valores relativamente bajos con relación a lo que sucedió en otros inviernos.

Salvo alguna excepción, como lo que sucedió en Paysandú y Salto a inicios de este mes, no hubo grandes adversidades climáticas que incidieran en una merma considerable en la oferta, con su consecuente incidencia en los precios.

No obstante esa buena realidad de precios mayormente bajos para el consumidor (aunque no tanto para el productor y el comerciante), las ventas no se han incrementado.

Rodríguez detalló que “en otros inviernos el morrón estaba a $ 400 el kilo y sin embargo vendía esos morrones, mientras que ahora está en $ 99 por kilo y se vende mucho menos”.

Según explicó, “durante la pandemia (por covid) una de las prioridades de la gente era la alimentación… hoy volvieron otras opciones que no estaban, como el cine por ejemplo, y la gente tiene los mismos ingresos, la misma billetera, y ya no utiliza su salario solo en comprar alimentos como frutas y hortalizas”.

Sobre la oferta de los rubros hortifrutícolas, destacó que es buena en cantidad y calidad.

La mencionada lista es un conjunto de alimentos del sector granjero cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado en el marco del convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

La lista se renueva quincenalmente y contiene un conjunto de productos que si el consumidor tiene previsto ir a la feria, a un almacén, a un puesto o al supermercado conviene sean adquiridos, porque están en forma abundante en el mercado dado que la mayoría son de producción estacional, son múltiples los beneficios que aporta incluirlos en la dieta y presentan un precio conveniente para el consumidor.

A la vez, es un factor de apoyo a los granjeros, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas un gran volumen y cuya comercialización es coyunturalmente más dificultosa.

EO

Los precios de referencia

Zanahoria de $ 39 a $ 59 el kilo

Zapallo Kabutiá $ 39 el kilo

Apio $ 5 la rama gruesa

Brócoli $ 50 la unidad

Coliflor $ 60 la unidad

Repollito de Bruselas $ 70 la bandeja de 450 gramos

Limón $ 29 a $ 39 el kilo

Manzana $ 39 a $ 79 el kilo

Naranja $ 25 a $ 30 el kilo

Fuente: Disfrutalo, puesto en la Av. 18 de Julio casi Pablo de María (algunos de los precios varían con base en el calibre).

La oferta es abundante y de buena calidad, pero la demanda no reacciona.

A continuación, el informe sobre las propiedades y el modo de conservación de los nueve rubros de la lista inteligente que está vigente desde esta semana.

TU LISTA 26 de Julio by Juan Samuelle on Scribd