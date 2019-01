Las impresiones de ocho jóvenes uruguayos que conocieron al papa en Panamá

Cientos de miles de católicos se trasladaron a Panamá para participar en la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de la Iglesia Católica, que por tercera vez en su historia se celebra en un país latinoamericano. El pasado miércoles el papa Francisco aterrizó en el país centroamericano y un día después encabezó el primer gran acto en el marco de la JMJ. En esa ceremonia, Francisco envió un claro mensaje a los jóvenes para que se transformen en "constructores de puentes" y no de "muros".

El papa realizó un discurso a favor del multiculturalismo y celebró que los jóvenes de hoy en día “desmienten y desautorizan todos esos discursos que se concentran y se empeñan en sembrar división, en excluir o expulsar a los que no son como nosotros”.

El Observador consultó a ocho uruguayos que viajaron a Panamá -un país de mayoría católica- para estar en esta jornada que se hace cada tres años sobre sus impresiones sobre lo que están viviendo esta semana.

Los jóvenes respondieron a estas cuatro preguntas: ¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ? ¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro? ¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco? ¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Agustina Álvarez - 27 años- Trabajadora social

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es el encuentro de la fe, de la iglesia. La única razón por la que estamos aquí es porque creemos en Dios y estamos dispuestos a seguir su camino. No importa de dónde sos, tu color de piel o el idioma. Importa el encuentro con Jesús , con Francisco de intermediario y quien nos alienta a hacerlo.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

Quedarme en una casa de acogida. Me agarró de sorpresa y no me imaginaba cómo iba a ser. Cada una de las familias de acogida nos abrió sus casas y nos trata como un integrante más de la familia.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

“Un discípulo no es solamente el que llega a un lugar, sino el que comienza con la decisión de hacerlo, el que va sin miedo de arriesgar y caminar”. ¡Hay que empezar a caminar y sin miedo a hacerlo!

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Me llevo un cariño muy grande del pueblo de Panamá, que nos recibió con mucha calidez y con los brazos abiertos. También me llevo el corazón cargado con fe renovada para seguir el camino que Dios nos propone, sin miedo, con confianza y pisando fuerte.

Camila Decker - 19 años- Estudiante de Ciencia de Datos

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es un encuentro entre muchísimos jóvenes cristianos abiertos a encontrarse con Jesús y compartir sus pasiones a través de la alegría. Esta jornada está llena de distintos eventos que permiten fortalecer la fe de cada cristiano para no ser como dice el papa Francisco “jóvenes de sillón. Creo que sería perfecto compararla con una enorme fiesta en el nombre de Dios y junto al papa.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

La alegría que se respira en Panamá, así como el “Parque del Perdón”, en el que cientos de curas confiesan a muchísimos peregrinos.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

La responsabilidad que nos dio como peregrinos: ser encargados de llevar esta energía y esta felicidad de vuelta a nuestros países. Construyendo “puentes no barreras” para unirnos como nación. Fue muy claro al decir que esto que se vive acá también puede vivirse en nuestras casas y nosotros como representantes del país somos encargados de contagiar esto.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

La cultura panameña y todo lo que aprendí de ellos al alojarme en la casa de una familia local. Me llevo su energía y su alegría, siempre dispuestos a animar, saltar, gritar y sonreír en cada momento. También la buena disposición de quienes hacen esta jornada posible.

Magdalena Roba - 19 años - Estudiante de Ingeniería Civil

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es una jornada en la que se encuentran los jóvenes de todo el mundo, unidos por el amor a Jesús. Les pediría que imaginen un lugar lleno de energía en el que están todos contentos sin importar las circunstancias. A todo eso, le agregaría las actividades organizadas para crecer como cristianos.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

La buena onda de la gente. A pesar de las altas temperaturas que hay en Panamá, todos se saludan, cantan, aplauden, en donde sea que encuentren peregrinos, panameños incluidos. La alegría con la que reciben a las personas desde que aterrizan es increíble.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

Que el amor cristiano se distingue porque no “patotea”. Es silencioso, que se tiende como una mano al servicio y la entrega de los demás. “Constructores de puentes, no de muros”.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Vuelvo a Uruguay con un corazón mucho más abierto y un amor inmenso por esta cultura que nos abrió las puertas, enseñándonos a entregarnos a los demás. Además, la alegría de todos a los que nos cruzamos en la calle, peregrinos o voluntarios. Siempre dispuestos a dar una mano.

Silvina Baráibar - 22 años- Trabajadora social

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es una jornada mundial en la que jóvenes católicos se encuentran con el papa. Hay un ambiente muy festivo y fraterno, con personas de todos los continentes que se unen para compartir la fe y lo que cada uno es. Esta JMJ tiene como figura central a María; joven que dijo SI al plan que Dios tenía para su vida y es ejemplo de confianza. Además, la jornada cuenta con patrones, santos y beatos, y en su historia se encuentran sucesos que inspiran y dan impulso a tantos jóvenes peregrinos.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

La cantidad de países que forman parte de esta JMJ, así como las familias de acogida, que fueron invitadas a abrir sus puertas para alojar a peregrinos durante estos días. La familia que me recibió en su casa, lo hizo con una sonrisa y me integró a la rutina de su hogar, amoldándose a los tiempos peregrinos que son bastante agitados durante estos días.desde sus sencillez, desde lo más típico, desde el intercambio y el descubrimiento, estamos viviendo Lo que al principio generaba incertidumbre, ahora se ha convertido en una experiencia muy rica e importante, que resignifica esta JMJ

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

Que los jóvenes construimos la cultura del encuentro. Encontrarnos más allá de las barreras que la cultura pueda imponer. Encontrarse para transformar la realidad que nos toca vivir, bajo el mismo sueño en común. Encontrarse y responder coherente y responsablemente a lo que Dios nos está llamado. Ser constructores de encuentros en nuestros hogares, nuestros lugares de estudio y nuestros trabajos.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Paisajes, historias y la convicción de que este es el camino. Miles de jóvenes movidos por la fe, convencidos de lo que hacen en sus capillas, parroquias, grupos juveniles y apostolados. También el resignificar mis cosas más cotidianas, mi fe, mis prioridades. Poder compartir, entender y nutrirme de otras formas de vivir como cristiana. Vuelvo a Uruguay convencida de decirle "SI" al proyecto de vida que Dios tenga para mi, feliz por las personas con las que coincidí y esta oportunidad, que deja huella e inspira a seguir.

Bernardo Lapasta - 20 años- estudiante de Comunicación y Contabilidad

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Muchos puentes que se construyen para generar lazos entre jóvenes de todo el mundo y ver que la iglesia está realmente viva.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

Las palabras de Francisco, verlo a él apoyando a tanta juventud con esa idea de que se necesita cambiar la iglesia y, para eso, son necesarios los jóvenes.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

El concepto de construir puentes y derribar muros.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Me llevo el mensaje de unión, de igualdad con la cultura indígena. Construir puentes por más que no pensemos lo mismo. Estar juntos y armar es, en definitiva, lo que importa.

Guillermina Vera - 22 años - estudiante de Veterinaria

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es una de las experiencias más lindas que que un joven, que está buscando algo que le llene el corazón, puede vivir.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

El cariño que se le transmite a los niños y el cariño que va creciendo en esta jornada. Los niños pueden hacer cosas enormes si se los toma en serio.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

Cuando (el papa) habló de los jóvenes y les pidió que defiendan la justicia, que luchen por la verdad, por lo justo y por una juventud más transparente.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Me llevo, en lo personal, un refuerzo de la confianza y el cariño que me va a servir para todo el año y, espero, para toda la vida.

Emilia Celio - 20 años-

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es una jornada mundial de juventud y, como dice su nombre, es el encuentro entre miles de jóvenes católicos que llegan en representación de muchos países pero unidos en una misma fe.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

La hospitalidad que tiene el país anfitrión. Todos están muy comprometidos con esta jornada y en hacernos sentir como en casa, en todo momento dispuestos a dar hasta lo que no tienen para que la experiencia sea inolvidable.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

El ánimo que nos dio para ser constructores de puentes y no de muros. Los jóvenes necesitamos esa confianza para darnos cuenta de que somos el futuro y podemos con los grandes cambios que el mundo está necesitando

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Esperanza para nuestro país. Somos muchos los jóvenes que compartimos el amor por Dios y que podemos ir dejando granitos de amor y fe que hagan crecer a nuestro país, social y religiosamente.

Lucía Lapasta - 18 años- Estudiará Diseño y Animación

¿Cómo le explicarías a un amigo qué es la JMJ?

Es una jornada mundial en la que los jóvenes de muchos países católicos se reúnen para celebrar la fe y tener la oportunidad de conocer al papa, así como encontrarnos con Cristo.

¿Qué es lo que más te impresionó de lo que estás viviendo en este encuentro?

Haber conocido gente de muchos países, estar en contacto con muchas culturas y que la fe se refleje de distintas formas.

¿Qué mensaje te quedó de lo que dijo el papa Francisco?

El mensaje de vivir la fe como cristiana y transmitirla como jóvenes. También transmitir la alegría y seguir a Cristo.

¿Qué te traes para Uruguay de esta JMJ?

Me llevo muchas anécdotas muy lindas con el resto de las personas que conocimos, así como recuerdos, fotos y cosas muy lindas y positivas.