Las increíbles respuestas de Dani Alves, acusado de violación, ante la jueza: "Fui cómplice de las ganas que ella tenía"

Dani Alves está a punto de cumplir 100 días en prisión en Barcelona, luego de lo que fue la causa por la cual se investiga si violó a una joven de 23 años en el baño de una discoteca el pasado 30 de diciembre.

En las últimas horas, se filtraron las declaraciones del brasileño frente a la jueza, con testimonios muy fuertes y que parecen increíbles.

El futbolista hizo de todo antes de ir a prisión. Primero, dijo que no conocía a la supuesta víctima. Después dijo que tuvieron relaciones pero no carnales, pero luego sí lo admitió. Según sus palabras, no quería que trascendiera para que no lo supiera su esposa Joana Sanz.

Esta, al principio lo apoyó, pero días después, el 15 de marzo, pidió el divorcio, como informó Referí.

La última vez que compareció ante la jueza, sí admitió tener relaciones íntimas en el baño de la discoteca.

"Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo", dijo Alves según lo que pudo recoger la Cadena Ser de España de la transcripción completa de sus dichos del pasado 17 de abril ante la magistrada.

Con esos dichos, Dani Alves intentó demostrar que la relación que tuvo con la joven fue consensuada.

Su relato es avalado además por los indicios recogidos por la Policía científica. Ella denunció que Alves la encerró en el baño y la penetró tras tirarla al suelo y obligarla con violencia a practicarle una felación.

Por otro lado, él asegura que fueron relaciones acordadas. "Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí", sostuvo Alves que sigue intentando poder salir de prisión.