Las inexactitudes de Trump en su discurso sobre el conflicto con Irán

Por Linda Qiuc

El miércoles 8, el presidente estadounidense Donald Trump pronunció un discurso en la Casa Blanca en el que se refirió a los ataques con misiles de Irán y arremetió contra el acuerdo nuclear alcanzado por su predecesor. El discurso de 10 minutos incluyó diversas inexactitudes y afirmaciones que carecen de sustento.

A continuación se presenta la verificación de los datos:

“Las hostilidades de Irán aumentaron de manera significativa después de que se firmó el tonto acuerdo nuclear con Irán en 2013 y se les entregaron US$ 150.000 millones, sin mencionar los US$ 1.800 millones en efectivo.”

Eso es engañoso. El acuerdo alcanzado entre Irán, Estados Unidos y otros países para limitar el programa nuclear de Teherán no le entregó dinero estadounidense directamente a Irán, pero sí liberó unos US$ 100.000 millones en activos iraníes que estaban congelados. Buena parte de esa cantidad estaba vinculada con obligaciones de deuda. Los cálculos de la cantidad real que se puso a disposición de Irán oscilan entre los US$ 35.000 millones y los US$ 65.000 millones.

Una transferencia separada de US$ 1.700 millones en efectivo que se le hizo a Irán fue para poner fin a una controversia de décadas, que se acordó en negociaciones paralelas al acuerdo nuclear. Antes de la revolución de 1979, el sah de Irán había pagado US$ 400 millones por equipo militar estadounidense, pero, tras ser derrocado, el equipo nunca se entregó. Los clérigos que asumieron el poder exigieron que se regresara ese dinero, pero Estados Unidos se negó a hacerlo. Los US$ 1.300 millones adicionales son los intereses acumulados a lo largo de 35 años.

Antes de que Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018, su gobierno certificó en repetidas ocasiones que Irán lo estaba cumpliendo.

Después, a medida que su llamada campaña de máxima presión sobre Irán continuó, las tensiones entre Estados Unidos e Irán “escalaron significativamente”, según un informe reciente del Servicio de Investigación del Congreso. La afirmación de Trump en la que culpa al acuerdo nuclear de los ataques iraníes, en lugar de a su decisión de retirarse del tratado, es “casi una realidad inversa”, comentó Jim Walsh, investigador asociado del Programa de Estudios de Seguridad del Instituto Tecnológico de Massachusetts y experto en cuestiones nucleares y el Medio Oriente.

Los ataques perpetrados por los cuatro grupos apoyados por Irán y designados por algunos gobiernos como organizaciones terroristas —Hezbolá, Hamás, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General— disminuyeron de más de 80 en 2014 a seis en 2017, antes de aumentar a más de 40 en 2018, según la Base de Datos Global sobre Terrorismo recolectada por el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo de la Universidad de Maryland. Aunque Irán ha sido una fuerza violenta y desestabilizadora en toda la región, la afirmación de Trump de que Teherán había “creado un infierno” careció de contexto en algunos casos.

La ayuda iraní al presidente de Siria, Bashar al Asad, en la guerra civil de ese país y el respaldo de Teherán a los rebeldes hutíes en Yemen son anteriores a la firma del acuerdo nuclear, formalmente conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpoa, por su sigla en inglés).

En lo que respecta a las actividades de Irán en Afganistán e Irak, Anthony Cordesman, experto en asuntos militares y el Medio Oriente del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, comentó que “eran más agresivas ahí porque estaban trabajando para atacar al Estado Islámico, igual que nosotros”.

“Los misiles que lanzaron (…) nuestros aliados y a nosotros fueron pagados con los fondos que el gobierno anterior puso a su disposición.”

Esto carece de evidencia. Los expertos afirman que no hay pruebas de que los activos iraníes que fueron descongelados por el acuerdo pagaran los misiles.

El director del informe anual de inteligencia nacional sobre amenazas mundiales de 2019 sí mencionó que Irán continuaba desarrollando y mejorando sus capacidades militares, incluidos los misiles balísticos, pero no vinculó esos esfuerzos con el acuerdo nuclear. Además, los informes anuales advirtieron sobre esos mismos esfuerzos en 2015, 2014, 2013, 2012 y años anteriores.

Los críticos del acuerdo de Irán, incluido Trump, han argumentado desde hace tiempo que fue inadecuado porque no abordó la capacidad de ese país para desarrollar misiles balísticos. Esas restricciones se han establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El acuerdo diplomático fue un acuerdo armamentista con el objetivo muy definido de limitar las ambiciones nucleares de Irán, “no un pacto de no agresión ni una forma de tratado de amistad”, explicó Vali Nasr, profesor de estudios del Medio Oriente de la Universidad Johns Hopkins y funcionario del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama.

“De cualquier manera, el muy defectuoso Jcpoa expira pronto y le da a Irán una vía clara y rápida para una salida nuclear.”

Esto es una exageración. Las principales disposiciones que limitan las capacidades nucleares de Irán tienen una duración de una década o más y el acuerdo aumentó el periodo de “salida”—el tiempo que le tomaría a Irán producir suficiente combustible para un arma— a por lo menos un año de una estimación de dos a tres meses. Si el acuerdo hubiera estado vigente y se hubiera cumplido cabalmente, Irán no habría podido alcanzar la salida nuclear sino hasta 2030.

El acuerdo también prohíbe de manera permanente el desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. El primer párrafo del acuerdo establece que “Irán reafirma que bajo ninguna circunstancia buscará, desarrollará o adquirirá armas nucleares”.

El Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel, un crítico frontal del acuerdo, mencionó que “en su gran mayoría expira después de solo 15 años”.

Irán acordó no utilizar más de 5060 centrifugadoras para el enriquecimiento de uranio —además de no buscar investigar ni desarrollar centrifugadoras— durante 10 años. Los límites a los niveles, instalaciones y arsenales de enriquecimiento tienen una duración de 15 años, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.

Irán también acordó convertir una instalación de enriquecimiento en el subsuelo profundo en un “centro de tecnología” que no puede contener material nuclear y donde la cantidad de centrifugadoras tiene un límite vigente de quince años. Varias disposiciones sobre el plutonio, incluida la prohibición de construir nuevos reactores de agua pesada, tienen una vigencia de 15 años.

Los inspectores deben supervisar las centrifugadoras y la infraestructura relacionada durante 15 años, verificar el inventario durante veinte años y supervisar las minas de uranio durante 25 años.

“Hace tres meses, tras destruir el 100% del Estado Islámico y su califato territorial, matamos al brutal líder del Estado Islámico, Al Baghdadi, responsable de tantas muertes”.

Esta es una exageración. El grupo del Estado Islámico, también conocido como Daesh, perdió sus últimos territorios en marzo de 2019, lo que puso fin al “califato” físico, pero el grupo terrorista no ha sido desmantelado. La reciente confrontación con Irán ha detenido la campaña de Estados Unidos contra el Estado Islámico.

Apenas esta semana, el secretario de Defensa, Mark Esper, y el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijeron que la lucha contra el grupo continúa.

En su discurso, Trump hizo alusión a la resistencia de la organización cuando dijo que “el Estado Islámico es un enemigo natural de Irán. La destrucción del Estado Islámico es buena para Irán. Y debemos trabajar juntos en esta y otras prioridades compartidas”.