Las insólitas estafas uruguayas de 2018

La estafa perpetrada por el joven Jonathan Gabriel Mastropierro, que se hacía pasar por embajador de Unicef, no fue la única de 2018. Aquí un resumen de las demás que se registraron en Uruguay en el año que pasó.

Enero: estafa millonaria a una serie de clientes extranjeros en el banco Heritage

Una ejecutiva de cuentas de 56 años del banco Heritage, con una carrera intachable que empezó en 1982, logró estafar y salirse con la suya durante 10 años. La maniobra era sencilla y estaba basada en la confianza que sus clientes argentinos le tenían. Ellos guardaban su dinero en Uruguay para evadir el fisco, con el conocimiento de la ejecutiva de cuentas. Ella, en tanto, creaba avales falsos con los que podía extraer importantes sumas de dinero, al mismo tiempo que les enviaba estados de cuenta adulterados.

Con los casi US$ 20 millones acumulados en esos diez años, la mujer y su pareja compraron diversas propiedades en el departamento de Maldonado, inclusive un supermercado en el balneario Solís. El comunicado del 30 de enero firmado por el banco Heritage, luego de la denuncia de uno de los 52 clientes estafados, puso fin a la trampa.

La jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, la condenó en octubre a cumplir dos años y cinco meses de prisión. Al juicio se llegó a través de un proceso abreviado, ya que admitió haber extraído entre US$ 1,8 millones y US$ 2 millones de una decena de clientes de la institución financiera. Luego de la condena, el banco insistió en que el monto de la estafa fue mucho mayor al admitido por la mujer, al punto que ya devolvió a los clientes unos US$ 15 millones.

Marzo: estafa made in Turkey

A más de un vecino de Malvín Norte se le fueron los ojos cuando vieron pasar al imponente Ferrari blanco. ¿Quién era ese joven, que tendría poco más de veinte años, del que nunca habían sentido hablar y que desde diciembre se paseaba como si hubiese vivido siempre en el barrio?

Mehmet Aydin estaba prófugo de la Justicia turca. Había logrado estafar a millones de personas con una aplicación para celulares, una especie de juego de granja en el que los participantes debían usar dinero real para comercializar ganado virtual con la promesa de obtener una gran rentabilidad. Esa promesa, claro está, nunca se cumplió: los 80.000 usuarios que Aydin había captado –que desembolsaron en total US$ 500 millones– pronto se dieron cuenta de la estafa.

En setiembre, la Fiscalía de Delitos Económicos llegó a un acuerdo con dos asociados a Aydin, por el que reconocieron que lavaron al menos US$ 8 millones de esa estafa en Uruguay. A cambio, no estuvo ni un solo día en prisión y la Justicia aceptó las condiciones y le impuso una condena de 4 años y seis meses de penitenciaría.

Abril: el Estado estafado

Las pericias caligráficas fueron el sello definitivo para Michelle Suárez, la abogada y exsenadora comunista que hizo historia como la primera legisladora transexual en la historia del país. Estas pericias eran la evidencia de que en al menos dos expedientes, ella –en calidad de abogada– había falsificado la firma de sus clientes.

Por este motivo, además de cuatro cargos por falsificación de firma y uno por falsificación de documento privado, la fiscal a cargo del caso pidió que se la condenara por estafa. Según la experta, Suárez engañó al Estado en estos juicios, ya que estuvieron basados en documentos falsos. El juez Marcos Seijas entendió lo mismo y el 18 de abril la condenó con prisión por estos delitos, pero el caso no fue cerrado entonces porque aún faltaban algunas actuaciones.

Octubre fue un mes nefasto para la exsenadora. Primero, la fiscal Sylvia Mascaró solicitó que se le imputaran tres nuevos delitos de falsificación de firma, esta vez de certificados médicos. Luego, según dio a conocer el programa radial Las cosas en su sitio, se hizo público que Suárez seguía ofreciendo sus servicios como abogada, pese a haber sido inhabilitada por la Justicia.

Mayo: la estafa informática que afectó a 100 clientes del BROU

Mayo llegó con un audio que se viralizó a través de WhatsApp. "Hoy, 22 de mayo de 2018, quería dar cuenta de un hecho muy grave que se está suscitando con el Banco República", arrancaba la voz femenina y continuaba detallando la maniobra delictiva.

Si bien no todo el contenido del mensaje era cierto, sí su esencia: haciéndose pasar por representantes de la institución financiera a través de correos electrónicos, obtuvieron los datos confidenciales de cien personas que, en conjunto, perdieron US$ 25.000. Este mecanismo de estafa es conocido como phishing.

Junio: La casa de papel uruguaya

Operación Ceibo fue el nombre que el Ministerio del Interior le dio al operativo a través del cual pudieron capturar a cuatro personas vinculadas a la fabricación y circulación de moneda falsa en Uruguay.

Luego de recibir denuncias anónimas de que había gente que compraba dinero falso, el departamento de Investigaciones de Delitos Financieros de la Interpol agarraron en el acto a los delincuentes, que se había radicado en el departamento de Durazno.

Una serie de allanamientos en Montevideo y Canelones permitieron incautar las herramientas que permitían la fabricación de moneda apócrifa: un cartucho de tinta LaserJet, un rollo de papel aluminio; seis matrices de impresión de serigrafía con simbología coincidente con billetes de $2000 y de $1000; una impresora HP LaserJet, 47 hojas con el tamaño de billetes con impresión parcial de los mismos y tiras de papel metalizado.

Tres de los cuatro detenidos tenían antecedentes penales por el mismo delito por el que fueron acusados en junio, fabricación y circulación de moneda falsa.

Julio: las misteriosas llamadas desde Lituania

Alrededor del día 10 de este mes, es probable que vos o algún conocido haya recibido una llamada que empezaba con la característica (+370665). Fueron tantos los usuarios de telefonía móvil afectados, que el Ministerio del Interior tuvo que emitir un comunicado:

Posible estafa telefónica: desde números con característica correspondiente a Lituania (+370665). La Policía Nacional ha recibido denuncias y se encuentra trabajando en las mismas. ANTEL sugiere no brindar datos personales ni devolver la llamada,y así evitar cargos en su cuenta. pic.twitter.com/mLJ0VdRjyn — UNICOM (@MI_UNICOM) 10 de julio de 2018

Una fuente de Antel dijo a El Observador entonces que se trataba de una estafa Wangiri: “llama y corta”. Las organizaciones detrás de estas maniobras adquieren una serie de números “0900” a través de los cuales llaman a una gran cantidad de números al azar ubicados en otro país.

La computadora que utilizan los estafadores está programada para cortar tan pronto como sea posible, de modo que las víctimas no llegan a atender el teléfono pero sí ven que tienen una llamada perdida. Si intentan devolverla, se les comienza a computar un cargo equivalente al costo de la llamada internacional que corresponde al país desde donde se origina. En el caso de Lituania, en julio de 2018 era de $18,76 por minuto.

Muchos uruguayos se dejaron embaucar por la estafa, y en esto jugó un papel importante el Mundial de fútbol que se disputó en Rusia. Creyendo que tal vez podría tratarse de un amigo o familiar que llamaba desde este país, los celestes que se quedaron en su país llamaron, llamaron y llamaron, y con cada llamada se fue su dinero.

Agosto: la apertura de la AUF Gate

En agosto, luego de que Francia se coronara como el campeón mundial del fútbol en Rusia, el foco se puso sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). El drama que se suscitó previo a la designación de un nuevo presidente fue de tal magnitud que no solo se cancelaron dichas elecciones, sino que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) tuvo que intervenir.

Wilmar Valdez era un candidato claro a la reelección como presidente de la máxima institución del fútbol local. Por eso, la renuncia en vivo en el programa Punto Penal, conducido por el periodista Julio Ríos, cayó como un balde de agua fría a la audiencia. Desde hacía unos días se rumoreaba de la existencia de unos audios que lo comprometían severamente.

Esos audios habían sido grabados por el empresario Walter Alcántara y en ellos, supuestamente, Valdez pedía un “porcentaje del negocio” que pudiera realizar por la iluminación del estadio Luis Franzini, o en la compra de cámaras de identificación facial. Los audios habían sido puestos en conocimiento del ex presidente de Danubio, Arturo del Campo, quien participaría de las elecciones de la AUF, y fueron difundidos por Ríos.

Valdez denunció a los tres por presunta “extorsión y violencia privada”, y luego también al presidente de Liverpool, José Luis Palma. El 21 de diciembre la fiscal Silvia Pérez pidió que esta renuncia fuera archivada.

Sin embargo, la exposición mediática hasta entonces desconocida por Alcántara jugó en su contra. En agosto fue denunciado ante la fiscalía especializada en Delitos Económicos por supuestamente emitir un cheque contra una cuenta clausurada.El cheque rondaba los $74.000.

Finalmente la Fiscalía archivó la denuncia.

Setiembre: la estafa que no fue, pero que fue alertada por la Línea Verde del Ministerio del Interior

Un mensaje de texto con un código de seis dígitos y un link podrían haber sido un caza-despistados en setiembre. Al menos según una de las primeras comunicaciones de la Línea Verde del Ministerio del Interior, el contacto en WhatsApp de la secretaría de Estado, que pretende dar respuesta a las dudas de los ciudadanos sobre la veracidad del contenido que circula en redes.

La cartera alertó a la población sobre la posibilidad de un "secuestro virtual" del teléfono de hacer clic en ese link. Las consecuencias de una acción tan pequeña eran pavorosas: pérdida de acceso a las aplicaciones de mensajería, mensajes que serían enviados en contra de la voluntad del dueño del celular, acceso a los contactos y a la galería de imágenes.

No obstante, fue una falsa alarma, porque el Ministerio del Interior confirmó a los días que ningún uruguayo se vio perjudicado por semejante timo.