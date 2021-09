Las "llavecitas" de Vidalín para evitar la demolición del puente ferroviario en Durazno

"Iba a decirte si lo tocan renuncio. No lo voy a decir. O sea, si lo cambian renuncio", dijo, sin vueltas, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, en entrevista con Alternativa Durazno, respecto de la intención del Grupo Vial Central de retirar el puente ferroviario departamental por las obras del ferrocarril central. Incluso dijo estar dispuesto a ser como "el chinito de Tiananmén" (el joven que se colocó delante de los tanques que acudieron para reprimir las manifestaciones estudiantiles en junio de 1989) para mostrar su disconformidad con la intención de la empresa. Pero el nacionalista cree tener algunas maneras de evitarlo: "Tengo otra llavecita que cierra una puerta muy importante, que está guardada en una caja fuerte", dijo metafóricamente.

Vidalín resaltó que en el pliego del contrato se determinaba que el puente se iba a "reforzar", pero no a sustituir. Un par de semanas atrás desde la empresa le trasladaron –consignó Montevideo Portal– que quieren sustituir el original inglés construido entre 1878 y 1879 por uno de origen chino y prometieron que duraría 50 años. Este nuevo tren tendría vagones que soporten 23 toneladas por eje y no 17, como sucede ahora, dijo al medio local. El puente ferroviario es un monumento departamental y "patrimonio de todos los duraznenses", manifestó.

Consultado sobre el tema, el intendente dijo este jueves a El Observador que él es un "hombre de diálogo", pero "por sobre todas las cosas" es duraznense. Preguntado sobre la "llavecita", afirmó: "Hay un término que se llama trinchera, en calle Zorrilla, que necesita mi firma. Sin eso no pueden hacer la obra (...) Está en el medio de la ciudad, tendría que pasar por ahí, pero va a pasar por ahí si yo firmo". Aunque manifestó que "hay otra llavecita" de la que prefirió no dar más detalles.

"No somos necios, creemos que el emprendimiento de UPM es beneficioso para la región, el país y Durazno, pero también hay cosas que pasan por el corazón, los sentimientos, el puente ferroviario es uno de ellos y es un tema que no estaba ni en el pliego ni en el contrato", desarrolló.

El diputado y constitucionalista Eduardo Lust manifestó a El Observador que el intendente podría utilizar cuatro "llavecitas" diferentes para defender el puente ferroviario. La primera es presentar una acción de amparo en un juzgado de Durazno. "El amparo protege un acervo cultural e histórico de una localidad", especificó Lust. En este caso el puente está declarado como monumento departamental.

La segunda puede ser presentar una acción de lesión a la autonomía departamental ante la Suprema Corte de Justicia, basándose en el artículo 273 de la Constitución. "Tiene efecto supeditivo, lo que quiere decir que para la obra", aclaró.

La tercera opción es plantear una acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, amparándose en el artículo 313 de la Constitución. La cuarta y última "llavecita" que expuso Lust es que, como el puente pasa por la ciudad de Durazno, la empresa debe contar con un permiso de demolición que emite la intendencia y, entonces, la comuna podría negárselo y dejar trunco el proyecto.

Conexión entre la ruta y Calle Zorrilla que necesita de la autorización de Vidalín para concretarse

El respaldo del gobierno a la Intendencia de Durazno

Tras haberse comunicado con el ministro de Transporte, José Luis Falero, y el ingeniero y coordinador de inversiones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos González, el subdirector de OPP Benjamín Irazabal manifestó que los pliegos están claros y que no debe haber sustitución del puente, confirmó el senador nacionalista Juan Straneo días atrás a El Observador.



"Según ellos dicen lo que hubo es una comunicación entre la empresa y la intendencia por la cual se vuelve a insistir en el tema del puente. (...) Estuvo claro en las audiencias públicas y en la licitación. Sostenemos que vamos a defender el puente de Durazno, que fue declarado monumento departamental", complementó.



El diputado Lust había dicho a radio Monte Carlo que citaría a Falero al Parlamento para tratar el tema y confirmó a El Observador que lo hará en la Comisión de Transporte de Diputados e invitará a toda la bancada de Cabildo Abierto a participar. Aparte, aclaró que él vio el pliego al que se refiere Vidalín y se habla de reforzar el puente y no de suplantarlo.



El intendente aseguró que se reunirá con el ministro este viernes para revisar el tema y del encuentro participará Straneo y los dos diputados por Durazno, Martín Tierno (Frente Amplio) y Miguel Irrazábal (Partido Nacional). Además, sostuvo que el presidente, Luis Lacalle Pou, le preguntó "cómo venían con el tema". Consultado sobre si le había manifestado su apoyo, respondió: "Se mostró interesado en el tema, no quiero decir nada más que pueda comprometerme o comprometerlo".