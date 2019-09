Las maestras tomaron nota de los reclamos de padres para los candidatos

"¿Usted va a crear cargos de maestros especializados? ¿Usted va a crear escuelas para atender los niños que están presentando alteraciones de conducta o alteraciones en el espectro psicótico? ¿Usted va a diversificar y crear equipos para que la atención llegue directamente al niño? ¿Sí o no? Y si es que sí, ¿cómo lo va a implementar?", prometió la sindicalista Daysi Iglesias que le preguntará a los candidatos a la Presidencia de la República frente a decenas de padres que se reunieron este jueves con la Asociación de Maestros de Montevideo para sumar reclamos sobre la situación de la educación pública uruguaya.

La reunión fue la primera de cuatro que realizará el sindicato con padres de distintas zonas de Montevideo. Esta vez era con los familiares de los barrios Cerro, Teja, Nuevo París, Paso Molino, Colón, Abayubá, Paso de las Duranas, Sayago y Lezica.

Pero más allá de la agenda gremial, la sindicalista escuchó lo que tenían para decir los padres.

Los reclamos presentaron fueron desde la cantidad de niños que hay por grupo hasta la falta de apoyos psicológicos que existe en las escuelas.

Una madre de la escuela 224 fue la primera en pedir que en todas las escuelas haya personal que se ocupe de la atención emocional y psicológica de los niños. Según expresó, le gustaría que los profesionales sean los primeros en captar el problema y que brindaran apoyo a las familias para tratar de resolverlo.

"Siempre debe haber, constantemente, un personal, un asistente social -alguien- que si pasa una situación esté ahí. Como estamos en una sociedad tan violenta, creo que tener personas capacitadas para ese tipo de problemas estaría bueno en todas las escuelas", señaló la madre.

Enseguida, otra se sumó al reclamo y pidió que el apoyo no sea "una vez por año". "Tiene que haber una psicóloga dos o tres veces por semana. Que vaya, que observe, que pregunte, que llame a los niños. Eso es lo que se necesita. Un equipo de contención", dijo la madre, esta vez de la escuela Alemania.

Leonardo Carreño

Entre las quejas también apareció la falta de material en las escuelas. "No puede ser que en la prensa salga que el material didáctico es para cada niño y cuando llegamos nosotros cada maestra nos hizo entrar a los salones y nos mostró tres tachos de pinturas, unos cuadernos y dividieron las hojas de imprimir por clase. No puede ser que las maestras tengan que sacar de su bolsillo para comprar el material didáctico para los niños", expresó molesta una madre.

Dos auxiliares y un padre -que participaron activamente en la discusión- se mostraron críticos ante la situación educativa pero desesperanzados frente al sistema político. En cada de una de sus intervenciones mostraban su incredulidad ante las "promesas" y los "versos" con el que los candidatos iban a recibir sus reclamos.

"Todos los políticos hacen promesas y todos los años hacemos los mismos. Seguimos, todos los años, con los mismos llantos", dijo uno de ellos.

"Solo aparecen en año electoral. Pero ese cuento ya no lo creemos más. Ya está. Cuando hay que salir a la televisión está todo bárbaro pero después, se esconden y no lo vemos. Yo, de mi parte, hace años que dejé de creerle a los políticos", expresó otro. "Cada vez hay más escuelas de contexto crítico porque hay más barrios de contextos críticos. El problema se sigue agrandando y las soluciones no se ven", agregó.

En un momento, ante la molestia de varios padres, Iglesias interrumpió y expresó la posibilidad de que la reunión con los candidatos se haga en conjunto con los padres que participaron de los eventos para que los reclamos le lleguen de manera directa. Pero antes de que llegue ese momento, las sindicalistas continuarán reuniéndose con padres de otras zonas de Montevideo para seguir sumando reclamos en año electoral.

"Ser director no es nada sano"

Antes de dar paso a que los padres dieran su visión sobre la situación de la educación uruguaya y expresaran sus reclamos, Iglesias, secretaria general del gremio, hizo una introducción con críticas al sistema educativo.

"Si nos pusiéramos a hablar sobre la situación de la escuela pública y de nuestro reclamo los convidamos para que se queden hasta mañana. Pero no lo vamos a hacer, solamente decirles que las condiciones de trabajo están sumamente difíciles. No en una en todas las escuelas de Montevideo. No en una zona, en todas las zonas de Montevideo. Y seguramente en todo el país. Nosotros estamos midiendo y condiciones de trabajo que son difíciles de sobrellevar, estamos denunciando incluso en la Dinatra los errores de condición salarial", comenzó diciendo Iglesias.

Leonardo Carreño

En su oratoria marcó una y otra vez las diferencias entre "unos años atrás" y "hoy". En el pasado, dijo, "cuando un maestro salía de licencia pocos se enteraban". En la actualidad, sin embargo, dice que "se enteran mucho más" por la falta de suplentes. "Nadie quiere elegir los cargos", apuntó. En su explicación dice que, a pesar de que muchas personas han estudiado y podrían ejercer la docencia, prefieren no hacerlo porque "están buscando otros lugares" debido a los "aspectos económicos" y las "condiciones laborales".

A su vez, resaltó la figura de las "maestras directoras" sobre quienes consideró que hacen un trabajo "indescriptible" a pesar de que, según dijo, viven en un "estado de permanente zozobra". "Hoy ser director de escuela no es nada sano", lanzó Iglesias. "Es de los cargos más sobrexigidos por la cantidad de tareas que un director de escuela tiene a su cargo", agregó.