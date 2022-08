Mauricio Larriera renunció a su cargo como entrenador de Peñarol el lunes por la noche tras la derrota contra Fénix en el arranque del Torneo Clausura en una decisión que sorprendió hasta a su círculo más íntimo en el club.

Si bien el equipo había tenido un pésimo primer semestre del año (quinto en el Apertura, último en el grupo de Copa Libertadores y tercero en su serie del Torneo Intermedio), la dirigencia del club apostó para el Clausura por la contratación de ocho jugadores para intentar enmendar los graves errores del armado del plantel a comienzos de año. Y ante el primer revés, Larriera decidió dar un paso al costado.

¿Qué pasó? ¿Cómo comunicó la decisión? ¿Quién dirigió la práctica del lunes?

"A nosotros también nos tomó por sorpresa", dijeron a Referí desde el cuerpo técnico saliente que a partir de este miércoles será sustituido por Leonardo Ramos, quien fue designado como sucesor el martes por la tarde luego de que el presidente Ignacio Ruglio tuviera dos reuniones el martes con Larriera, una en Los Aromos por la mañana, y otra, mano a mano, en la propia casa del entrenador por la tarde.

Luego de terminada ese segundo encuentro, Peñarol comunicó en forma oficial la salida del entrenador y Ruglio le dedicó uno de sus estados de WhatsApp, el medio que utiliza para expresare públicamente.

La razón de la salida de Larriera fue el "desgaste", según se informó a Referí.

"El año pasado, a pesar de haberlo coronado con un título, ya fue de por sí muy desgastante y al mismo tiempo muy fuerte por todo lo bueno que pasó. Este año no pudo darse el tiempo para descansar lo que tendría que haber descansado. Si bien arrancó con una fuerza bárbara, después los resultados no se fueron dando y también se le fueron jugadores importantes", agregó la fuente consultada.

Leonardo Carreño

Campeón del Clausura 2021, uno de sus títulos en Peñarol

Antes del comienzo de la temporada, Peñarol perdió a Giovanni González, Gary Kagelmacher, Carlos Rodríguez, Jesús Trindade y Facundo Torres. Pero la salida de Agustín Canobbio tras la cuarta fecha del Apertura y antes del arranque de la Copa Libertadores fue un golpe al mentón. Como si eso fuera poco, antes del Intermedio se cerró la venta a Sassuolo de Agustín Álvarez Martínez, goleador del ciclo Larriera en Peñarol con 31 goles, al que la dirigencia le había impedido a comienzos de año irse a Fiorentina lo que hizo que el rendimiento del jugador decayera notoriamente en el primer semestre de 2022 donde apenas hizo un gol.

Demasiadas bajas para poder sostener el rendimiento exhibido en 2021, un año donde también tuvo que lidiar con bajas en el medio de los campeonatos como cuando se le fueron David Terans, Joaquín Piquerez o Fabricio Formiliano.

"Cuando lo comunicó, tanto sus compañeros de cuerpo técnico como los jugadores nos sorprendimos, pero nos pudimos poner en su lugar, entender que lo que estaba haciendo era lo mejor por el equipo y para el club. Es algo que Mauricio ha hecho siempre a lo largo de su carrera, pensar en el club al que defiende más que en sí mismo", dijeron a Referí desde la interna aurinegra.

"Teníamos la expectativa y el entusiasmo de pensar que podíamos sacar al equipo adelante y que este Clausura iba a ser muy bueno, pero fue la decisión que tomó y toca solo acompañarla y asumir lo decidido", agregó.

La preparación del Clausura también tuvo sus complejidades. Porque a medida que iban llegando las caras nuevas (Nicolás Milesi, Kevin Méndez, Sebastián Cristóforo, Yonatthan Rak, Brian Lozano, Billy Arce y Hernán Rivero) el equipo se seguía preparando para los últimos partidos del Intermedio y a la vez se hacían trabajos en paralelo en forma diferenciada apuntando al Clausura.

Foto: Leonardo Carreño.

Brian Lozano en su debut con Peñarol

El entrenamiento del lunes, el regenerativo post derrota contra Fénix, fue dirigido por Ruben Paz, el ayudante técnico que el club eligió para acompañar a Larriera luego de que Darío Rodríguez pasara a integrar el cuerpo técnico de Diego Alonso en la selección uruguaya, con Óscar Ferro que es el entrenador de goleros institucional y los dos preparadores físicos también institucionales: Felipe Dornell y Matías Vecino.

@OficialCAP

Salazar y Paz con Larriera

Larriera se presentará este miércoles en Los Aromos junto con sus ayudantes Raúl Salazar y Bruno Piano y el preparador físico Alejandro Martínez para despedirse del plantel y de los funcionarios de Los Aromos.

Las últimas declaraciones de Larriera también daban cuenta de ese desgaste y sobre todo del dolor que le provocaron las derrotas cosechadas, sobre todo las del Campeón del Siglo.

Cuando empató 0-0 con Fénix por el Torneo Intermedio dijo: "La sensación es de amargura, los últimos partidos han sido muy amargos a la hora de los resultados. Dolido porque aparte fue de local, cosa que me duele muchísmo porque ando cerca de los 90 partidos con Peñarol y me duele. La Tabla Anual es bien complicada, 10 puntos es bastante complicado".

Antes, tras la derrota con Liverpool en el Campeón del Siglo había declarado: "Siento dolor, frustración e impotencia de volver a perder en el Campeón del Siglo, me duele muchísimo eso" y cuando le preguntaron si se sentía con fuerza para seguir manifestó: "Yo nunca hablo de fuerza, porque me parece que es bastante más profundo que si tengo fuerza o no. Es una pregunta que me la han hecho prácticamente en todos los equipos que he dirigido cuando a uno le va mal. Hay indicadores que siguen dando bien, pero no alcanza y lo otro, que es bastante más profundo, no se trata de fuerza, tengo un diálogo muy abierto con todo el club y si vemos algo que no funciona bien, se conversa, como siempre".

Diego Battiste

Las derrotas en el Campeón del Siglo fueron las que más lo golpearon

En el arranque del Intermedio, Larriera fue citado por el consejo directivo de Peñarol para dar explicaciones por el mal momento deportivo del equipo. Luego de ganarle a Deportivo Maldonado comentó su sensación: "Aliviado no, es una palabra que se usa mucho, pero a mí no me alivian estas cosas, lo que me va a aliviar es que llegue octubre o noviembre y ser campeón uruguayo. Y tampoco sería un alivio".

Esa citación le generó también una molestia que no ocultó cuando dijo: "A mí no me llegó ninguna información. Si me llegara, el martes es un día medio especial, tengo mucha actividad no sé si voy a poder ir. Pero yo siempre estoy a disposición de todos lo que quieran y para hablar de lo que sea. Ojo, no acostumbro y no voy a caer en la soberbia, pero si tengo que ir a hablar de fútbol, pah, se van a precisar muchas horas porque no es fácil entender de fútbol. Esto no es fácil. No me han dicho nada. Pero si tengo que ir voy a ir, ¿cómo no voy a ir? Con gusto".

Cuando perdió contra City Torque en el arranque del Intermedio sumando otra caída de local como ante Cerro Largo en el cierre del Apertura, cuando no habló con los medios, Larriera dijo con franqueza: "Acá en Peñarol tenemos un diálogo muy abierto con todas las partes en las que nos planteamos muchas cosas, sobre todo cuando se pierde. A mí no me ata nada. Si uno renuncia, se tira del barco. Hay una buena relación con los futbolistas, los indicadores me dan para arriba, que está todo bien. Obviamente cuando perdés tan seguido te salta la tribuna... Hoy siento no vergüenza, pero sí dolor al perder estos partidos, es natural porque estamos en el fútbol... No se trata de fuerza, se trata de convicciones que cuando nos sentemos a conversar y las cosas no funcionan: un abrazo y hasta siempre".

Diego Battiste

La derrota con City Torque fue uno de los partidos más amargos para el DT

Ese abrazo, tal como escribió Ruglio en la red social que utiliza, se dio el martes. Larriera cerró su ciclo por el desgaste sufrido durante un año y siete meses y porque sentía que ya no le encontraba más la vuelta al equipo.