Las razones que según Heber hacen "imposible" que Astesiano tuviera acceso a El Guardián

El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró imposible que el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano -o bien otra persona ajena al sistema que administra las escuchas telefónicas legales- haya accedido a El Guardián.

Las posibilidades de acceso de Astesiano -imputado por asociación para delinquir, suposición de estado civil y tráfico de influencias vinculado a la concesión irregular de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos- fue el tema excluyente de la presencia de Heber este lunes en el Parlamento-.

Sobre todo luego que el excustodio hubiera ofrecido a particulares -a partir de lo que surge de la investigación fiscal- el uso de El Guardián para efectuar escuchas telefónicas. Si bien en los chats de Astesiano queda claro que ofrecía ese servicio, no existen indicios que efectivamente lo haya utilizado, según la información que manejan en fiscalía. "Es mentira, no puede (usarlo)", remarcó Heber. " Es mentira suya o de algún otro. No existe la posibilidad de que pueda ingresar", agregó según consta en la versión taquigráfica.

Pese a que ingresó a la sesión con la voluntad firme de "no hablar de Astesiano", sobre le que dijo desear "que caiga todo el peso de la ley", Heber se refirió largamente al imputado y sus afirmaciones. Así, fueron varias las veces que remarcó como imposible que el excustodio tuviera la potestades que dijo tener en referencia al sistema de escuchas.

"No lo puedo hacer yo ni el presidente de la República, ni nadie que no esté debidamente autorizado por la unidad policial", insistió el jerarca.

Heber elevó a los legisladores un extenso informe, al que accedió El Observador, que según su punto de vista iría a despejar cualquier duda. "Estoy seguro que después de la información no vamos a tener dos opciones", dijo Heber, ante las cinco preguntas que le formuló el Frente Amplio. "De lo contrario, nunca nos vamos a entender". El ministro pasó allí a explicar cómo funciona el sistema.

"Es muy común creer que El Guardián intercepta teléfonos, pero no es así", remarcó el ministro. "No tenemos sistema de interceptación de teléfonos en El Guardián". Quienes lo hacen, precisó, son las operadoras telefónicas. "Esto debe quedar claro, así no nos confundimos". Así, ninguna operadora puede intervenir un teléfono sin que un abogado de esa misma operadora certifique que existe una orden judicial correspondiente.

Lo que hace El Guardián, insistió, es procesar esa información, analizarla y aplicarle inteligencia. Así es, dijo, desde que el sistema comenzó a funcionar. Allí Heber apeló a precisiones del exsubsecretario del Interior Jorge Vázquez y del exdirector general Charles Carrera -hoy senador del Frente Amplio- dando garantías en cuanto a su instrumentación.

Heber insistió: la legislación determina que el único actor que puede autorizar interceptaciones legales es un juez luego de recibida la solicitud por parte de un fiscal. El magistrado es que determina si existe mérito para hacerlo. Todo el proceso, además, debe haberse por escrito. La Policía, dijo, puede sugerir la interceptación, puede hablar y dar argumentos al fiscal, "pero el que habla con el juez es el fiscal", afirmó.

Es imposible, o no tanto

"Rotundamente no", señaló Heber ante la pregunta de si es la Policía la que administra el sistema. La Policía, al igual que fiscales y jueces, debe tramitar credenciales de acceso y capacitación. "Técnicamente no somos los que pinchamos los teléfonos, sino que la operadora nos pasa la información de lo que se escucha", remarcó. Las interceptaciones, además, tienen fecha pautada de inicio y finalización.

Todo forma parte del Sistema de Administración de Interceptaciones Legales (SAIL), que entre otros mecanismos de seguridad marca un acceso restringido a través de la intranet del ministerio, desde redes definidas por cada unidad policial. El SAIL, además, genera un reporte trimestral con todas las tramitaciones del período. La Suprema Corte de Justicia, por otra, parte, audita al ministerio regularmente. "Es imposible que alguien ajeno a todo esto pueda ingresar", insistió.

El Frente Amplio -que en el pasado gobierno defendía la integridad del sistema- ahora lo cuestiona. "Cualquier sistema, por bien diseñado y dirigido que esté, puede ser perforado" apuntó el senador Enrique Rubio, que aventuró como "muy arriesgado" decir que lo que afirmó Astesiano es falso o que el excustodio es un mentiroso. "O es un gran delincuente o se convirtió en la cabeza de una trama delictiva de impacto destructivo en los más diversos niveles", estimó.

"No hay sistema que no pueda ser perforado en la medida en que lo maneja gente", precisó. A Rubio le resulta "poco verosímil" que el contenido de la secuencia de chats de Astesiano que se ha difundido sea una mera invención "dadas las otras actividades y modus operandi del sujeto de la banda que estaba detrás de esto".

Rubio recordó que a mediados de 2021 el Frente Amplio cursó un pedido de informes sobre El Guardián. La respuesta, contó, llegó el 17 de junio de este año. Allí el ministro Heber solo respondió una de las preguntas. Otro pedido de informes, presentado este 22 de setiembre, aún no tuvo respuesta.

Al respecto, el ministerio aportó este lunes información complementaria. Allí se indicó que 462 policías cuentan con acceso al sistema de interceptaciones en un total de 29 unidades.

"Para perforar el sistema tendría que generarse una acción policial que generara a su vez una sugerencia al fiscal", insistió Heber. El fiscal, a su vez, tendría que implicar a un juez en la decisión. Además -en momentos de feria judicial- cuando los jueces son subrogados, las acciones son detenidas. "Es muy díficil, para mí imposible, perforar al sistema", remarcó. "Quien diga que ingresó en El Guardián por el solo hecho de levantar un teléfono y tener un contacto, miente".

El Frente Amplio consideró que las explicaciones del ministro no fueron suficientes y analiza ahora interpelarlo.

Las Cámaras de Presidencia

El Ministerio del Interior precisó además que la custodia presidencial -de la que Astesiano era el encargado- nunca tuvo usuario en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) por el que se registran más de 300 mil eventos, tanto delitos como accidentes, en forma anual. La información allí contenida, se precisó, es reservada desde 2017. Eso implica que quienes pueden ver una denuncia en todo su desarrollo son los "cinco o seis policías" que investigan el caso. Así, aunque Astesiano pudiera tener acceso al sistema, no podría acceder a una información particular, ya que el sistema contempla más de 420 roles y permisos distintos.

Lo que sí puede hacer la custodia presidencial es ver o consultar información de personas y vehículos requeridos. Presidencia además tiene acceso a todas las cámaras que el Centro de Comando Unificado (CCU) tiene en todo el país. "Es una condición que tiene el presidente y también la gente que lo rodea", precisó el ministro Heber.

Además, según precisó el director de la División Sistemas de Información, Fabricio Fagúndez, todo el sistema queda auditado. Precisamente la Fiscalía ha solicitado recientemente auditorías de determinada información que ha surgido a raíz de la investigación. Para el comisario es seguro que Astesiano no tenía acceso al SGSP y que, por lo tanto, desde allí tampoco tenía acceso a información relativa a movimientos migratorios. "Al no tener usuario no tenía esa información. Al menos por cuenta y orden suya, no la tenía", dijo.