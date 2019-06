Las redes sociales que están en auge y las que murieron

Corría el año 2010 y las redes sociales habían alcanzado un pico histórico de popularidad. Facebook, por ejemplo, saboreaba las mieles del éxito con 600 millones de usuarios activos y seguía contando. Steve Jobs acababa de presentar el flamante iPhone 4, que una vez más redefiniría el mercado de teléfonos móviles y la interacción de las personas con sus perfiles sociales. Y el 4G ya se veía como una posibilidad real en un futuro cercano con proyecciones de un alcance global en menos de dos años. Todo el mundo estaba en internet y se comunicaba activamente usando plataformas que no eran nuevas, pero que por fin habían logrado un uso extensivo y masivo entre personas de todas las edades.

Entonces los redactores al frente de Mashable –un popular blog de noticias tecnológicas con base en Nueva York– tuvieron la idea. ¿Qué pasaría si se creara el día internacional de las redes sociales? Comenzó como una broma entre periodistas y nerds y el 30 de junio de 2010 se estableció como la fecha oficial. Desde entonces, empresas y usuarios de todo el mundo se pliegan a un festejo que busca celebrar la cara luminosa de internet.

Desde su creación, las redes sociales no han parado de transformarse. Muchas de ellas, incluso, resultan irreconocibles desde su versión original. Así como contribuyeron al desarrollo de un mundo más hiperconectado, también fueron –y son– manipuladas para usarse como armas. Sin embargo, los horrores que pueden verse en ellas todavía no logran espantar a los usuarios, al menos a los más jóvenes. Varios estudios recientes muestran que más del 80% de los adolescentes en Estados Unidos dicen que las redes tienen un efecto positivo en sus vidas.

Otro mérito de las plataformas –por ser un canal con un acceso tan universal– fue revolucionar ciertas industrias como las del marketing, el entretenimiento y los medios de comunicación. Solo por mencionar algunas cifras: el 91% de las grandes marcas tiene entre uno y dos perfiles sociales y el 81% de los negocios pequeños o medianos también utilizan alguna plataforma de este tipo.

Quien hoy diga que no tiene redes sociales, probablemente esté mintiendo. WhastApp, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin o correo electrónico: nadie está por fuera. Hay 3.499 billones de usuarios de redes en todo el mundo que intercambian solo en WhatsApp y Messenger unos 60 billones de mensajes todo los días, según información de Brandwatch.

Poniendo el foco en los millennials uruguayos, las redes dejaron de ser un canal de comunicación para convertirse en “una parte constitutiva” de su vida social, según una investigación de Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consultor, publicada este año en Montevideo. Datos de Global Web Index dicen que los jóvenes están activos en nueve plataformas en promedio. Facebook sigue siendo el rey: lo utiliza el 88% de esta población, seguido por YouTube con un 83%. ¿Por qué están los millennials en redes sociales? Cuentan que es para “estar al corriente de lo que hacen y dicen sus amistades, para seguir la actualidad o, simplemente, para matar el tiempo libre”. Otro dato relevantes que destaca la investigación es que Uruguay es el país latinoamericano con mayor penetración de redes sociales entre su población.

Los usuarios están en muchas plataformas por una sencilla razón: cada una tiene características, lenguajes y limitaciones bien particulares. Gutiérrez-Rubí dice que Twitter está relacionada, por ejemplo, al consumo de noticias. El 33% de los usuarios uruguayos la utiliza para informarse sobre temas de la actualidad, mientras que el 29% la tiene para conocer las opiniones de sus referentes. Por otro lado, Instagram se destaca por su carácter visual y el 75% la elige para subir y compartir fotos. Su segundo uso es el intercambio de mensajes privados.

Para llegar hasta acá, los desarrolladores tuvieron que experimentar mucho. Y redes sociales que antes estaban en lo más alto, hoy directamente ya no existen. Al ser un mercado que se actualiza casi que a diario, el ciclo virtual está en constante movimiento.

A continuación, y para conmemorar la fecha, una lista de cuáles son y cómo funcionan tres aplicaciones que están dando mucho que hablar entre los usuarios más jóvenes y dos que pudieron haber conquistado un nicho de público, pero murieron en el intento.

Las que están creciendo

TikTok

Videos y memes virales son la receta del éxito de esta aplicación que tiene poco más de un año en el mercado y ya reclutó a más de 100 millones de usuarios en todo el mundo y mil millones de visitas diarias, según datos de la BBC. Se trata de una plataforma muy extendida entre los adolescentes. Nació en China en el año 2016, pero rápidamente, y con la ayuda de otras redes sociales que replicaban sus contenidos, se extendió a otros países. En octubre de 2018 alcanzó el registro de la tercera más descargada del mundo. Permite crear videos musicales de entre 3 y 59 segundos con los hits más relevantes del momento. Es de descarga gratuita y se puede conseguir tanto para Android como para iOS.

Ask.fm

El morbo y la valentía detrás del anonimato fueron lo que ayudó a popularizar esta red social que tiene una dinámica bastante particular. Usuarios, bajo un registro que da la opción de interactuar con un seudónimo y un avatar ficticio, le hacen preguntas a otros usuarios sin ningún tipo de filtro. Los últimos registros revelan que la aplicación tiene más de 70 millones de usuarios activos solo en Europa. Ask no tardó en generar polémica entre los usuarios más jóvenes y fue denunciada en varias oportunidades por fomentar el ciberacoso. Incluso, Business Insider publicó en 2013 un informe que reportaba al menos nueve suicidos adolescentes a causa de esta aplicación. Más allá de estar en el ojo de la tormenta, la plataforma continúa en crecimiento.

Meetup

Hace varios años que esta aplicación está en la vuelta, pero hace no mucho que empezó a lograr mayor popularidad. Es una plataforma de redes sociales que permite a personas ubicadas a una relativa corta distancia y con los mismos intereses conectarse para organizar encuentros grupales. Política, deporte, cultura, tecnología y otras treinta áreas de interés: todos tienen un lugar en Meetup. Pero pertenecer tiene un costo. Cada gestor de grupo le debe cobrar a sus participantes una suscripción. La app, que ya tiene presencia en más de un centenar de países con miles de grupos conformados, fue creada por Scott Heiferman, un desarrollador que ya tenía experiencia con compañías en internet y que se preguntó cómo sería posible conectar más a las personas de una misma comunidad. “Nuestro objetivo era crear una plataforma web que ayude a las personas a formar comunidades locales en torno a lo que consideran más importante, usar internet para salir de internet y reunirse”, dijo Heiferman al The Wall Street Journal.

Las que murieron

Meerkat

Hubo un tiempo donde el video en vivo se apoderó de internet. El primero en implementarlo dentro de su plataforma fue Twitter con Periscope, luego vino Facebook con Live y finalmente Instagram con sus populares vivos. En 2015 se lanzó Meerkat, una aplicación independiente que únicamente funcionaba para consumir y generar transmisiones en vivo vinculadas a diferentes perfiles sociales. En un mes la noticia de su lanzamiento recorrió el mundo entero y alcanzó buenas repercusiones. Pero la moda de los vivos duró poco y cuando la novedad dio paso al tedio, Meerkat comenzó a perder usuarios. Finalmente y apenas un año después de su lanzamiento, fue retirada de las tiendas de apliaciones y catalogada como un fracaso.

Google+

Es probable que Google sea la compañía con más pruebas y ensayos de todo internet. El gigante es conocido por lanzar nuevos productos todo el tiempo y también matarlos. Incluso alguien en algún lugar del mundo creó una página llamada Killed by Google (“Asesinados por Google”) que recapitula todos aquellos sitios, redes y plataformas que la empresa decidió sepultar. Su último gran deceso –hace tres meses– fue Google+, una red social que nunca logró alcanzar la masividad por su funcionamiento poco intuitivo y varios fallos de seguridad reportados a lo largo de su corta historia.