Las respuestas de Camilo Fernández y El Alemán a las denuncias de #VaronesCarnaval

En los últimos días, la cuenta de instagram Varones Carnaval ha publicado decenas de denuncias anónimas de mujeres que, en determinado momento de su experiencia en alguna de las tantas facetas del carnaval uruguayo, aseguran que fueron acosadas sexualmente por hombres de ese entorno o que vivieron situaciones de incomodidad. Entre los tantos nombres que aparecen en las publicaciones, dos de los mencionados hablaron sobre el tema este lunes e hicieron, cada uno a su manera, un descargo público por la situación.

El primero fue Camilo Fernández, exintegrante de la murga Cayó la cabra y actual panelista del programa radial La mesa de los galanes, que integran Diego González, Jorge Piñeyrúa y Rafael Cotelo, entre otros, en Del Sol FM. El programa abrió, justamente, con una breve intervención de Fernández que se refirió a la publicación que lo menciona.

"Estoy muerto. La verdad que estoy pirando. Apareció una cuenta de Instagram que centraliza denuncias de acoso y abuso en Carnaval. No sé cuántas son, más de ciento cincuenta. En una de esas me veo implicado y esto me hace pedazos por dentro. Además, no es así. Y nada. Decir que la persona que escribió eso, si se quiere comunicar conmigo estoy más que abierto, o mismo la cuenta si quiere hablar conmigo, estoy abierto a generar un diálogo si suma", dijo el comunicador.

"Bueno, vamo' arriba Cami", cerró Piñeyrúa, y luego el programa pasó a otros temas.

Por otra parte, el músico Gerardo "El Alemán" Dorado, que también aparece mencionado en otro de los posteos de la cuenta de Instagram, publicó un comunicado en el que pidió disculpas.

"Solo puedo pedir, desde la honestidad, disculpas. Si en algún momento de mi vida alguna mujer sintió incomodidad ante cualquier actitud de mi parte, asumo mi responsabilidad. Es imposible que pueda afirmar que "nunca tuve alguna actitud machista", no lo voy a hacer, por más vergüenza que me de esta situación. Estamos en un momento bisagra para nuestra cultura, donde caen en evidencia y revisión formas de accionar que en otro momento eran invisibles, incuestionables, inconscientes", dice el músico en su carta.

Por el momento son los únicos aludidos que han hablado públicamente del tema.