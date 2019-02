Las seis mejores publicidades del Super Bowl

Los 30 segundos de publicidad en el Super Bowl costaron, este año, US$ 5,3 millones. Es por esto que los 50 minutos de entretiempo suelen ser un espectáculo aparte, en el que las marcas despliegan toda su creatividad para hacer valer cada centavo y quedar grabadas en la memoria de la mayor cantidad de sus 100 millones de espectadores.

La revista Time elaboró una lista de las mejores publicidades del Super Bowl, la gran final que tuvo nuevamente como ganadores a los New England Patriots, esta vez ante Los Angeles Rams.

Bumble: El rival de Tinder en el que las mujeres dan el primer paso

"El mundo te dice que esperes, que esperar es de buena educación, y que lo bueno simplemente llegará. Pero si yo esperaba a ser invitada, nunca me hubiera destacado. Si esperaba por el cambio, nunca hubiera hecho una diferencia. Entonces, haz el primer movimiento, no esperes a que te digan cuál es tu lugar. Tómalo. No esperes a que las personas te encuentren. Encuéntralas, en el trabajo, en el amor, en la vida. Y sobre todo, no esperes a que te den el poder, porque aquí está lo que no te dirán: nosotras ya lo tenemos".

Con este mensaje de la estrella de tenis Serena Williams, la plataforma rival de Tinder, Bumble -en la que las mujeres dan el primer paso- lanzó su primera publicidad en el Super Bowl.

¿Pepsi está bien?

Una mujer le pide al mozo una coca, a lo que el mozo responde: ¿Pepsi está bien? Acto seguido, el actor Steve Carrel salta de la mesa de atrás para decirle casi a los gritos que esa no es la forma de ofrecer una Pepsi. En una situación descontrolada en la que Carrell y el mozo intercambian roles y aparece la rapera Cardi B diciendo que Pepsi "está más que bien", la clienta termina optando por esta bebida.

Stella Artois

Sarah Jessica Parker entra a un lujoso restaurante. El mozo le pregunta si tomará un Cosmopolitan pero la actriz -en su rol de Carrie Bradshaw, de Sex and The City- parece sorprender a todo el local al pedirle una cerveza Stella Artois. La orquesta en vivo se detiene, los mozos se chocan entre sí y los platos se caen. Lo mismo sucede cuando entra el actor Jeff Bridges

Backstreet boys en versión rapera con Doritos

Los Backstreet Boys y el rapero Chance the Rapper protagonizan el anuncio de Doritos de la Super Bowl, en el que se presenta un nuevo sabor picante. La banda volverá a los escenarios en 2019 con una gira mundial.

Pringles

La marca Pringles invita a juntar varias papas de distintos sabores y comerlas de un bocado. En el comercial, se ve cómo un joven apila varias papas y otro le pregunta cuántos sabores está mezclando. En ese momento aparece el otro protagonista del comercial: el dispositivo de voz Amazon Echo. Desde el parlante sale una voz que dice cuántos sabores se mezclan y que lamentablemente no podrá degustarlos. "Hay una Pringles para todos. O algo así", finaliza la publicidad.

Microsoft volvió después de cuatro años

La empresa que hace más de cuatro años no figuraba en el entretiempo del Super Bowl, decidió reaparecer mostrando un lado más humanitario. Dedica esta publicidad a jóvenes jugadores con discapacidad que pueden jugar torneos gracias al nuevo dispositivo Xbox. En el video se ven los testimonios de varios jugadores que utilizaron el dispositivo que cuenta con grandes botones programables para poder adaptarse a sus necesidades. El control fue catalogado por Time como una de las mejores invenciones de 2018.