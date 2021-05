Las soluciones de Tabárez le generan un problema a Larriera en Peñarol

Una mezcla de alegría por el reconocimiento y de preocupación por la ausencia que tendrán en el equipo titular de Peñarol es lo que se vive dentro de la intimidad de Peñarol entre el cuerpo técnico y los dirigentes por las tres citaciones a la selección nacional que confirmó el entrenador Óscar Tabárez, en principio para los dos partidos de la ventana de FIFA de junio por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 contra Paraguay en el Centenario el próximo jueves 3, y ante Venezuela en Caracas el martes 8, pero que pueden ser extensivas a la Copa América que comienza el 13 del mismo mes.

El equipo que dirige Mauricio Larriera tiene como meta principal -más allá de la clasificación que acaba de lograr a los octavos de final de la Copa Sudamericana- terminar con la hegemonía del eterno rival, Nacional, en un Campeonato Uruguayo muy especial ya que irá por el tri.

Es dentro de ese contexto que lo que quiere Peñarol es ganar sí o sí el Uruguayo. Y no comenzó de la mejor manera cuando, sin mostrar casi nada el sábado pasado, empató 0-0 en Capurro con Fénix.

Facundo Torres en su pasaje por las selecciones juveniles de Uruguay

Por eso, las citaciones de este viernes de Giovanni González -en su mejor momento desde que arribó al club-, Joaquín Piquerez -el mejor asistidor del equipo- y Facundo Torres, tienen un gusto agridulce y si bien le soluciona el tema a Tabárez, le genera un problema a Larriera y a Peñarol.

Los tres podrán estar este domingo contra Boston River desde la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo por la fecha 3, pero ya no jugarán ni el miércoles 2 -también a las 18- a la hora 18 y como locales que fue postergado de la primera fecha, ante Plaza Colonia, ni en el de la cuarta fecha contra Wanderers el domingo 6 de junio a la hora 20.15 en el Parque Viera.

El secretario general del club, Evaristo González, mostró las dos caras de este momento que se vive por la citación de estos futbolistas a la selección.

“Esperemos que sea solo por estos dos partidos porque la verdad, su ausencia nos afecta”, indicó González consultado por Referí.

Y agregó: “Nos preocupa porque nos sacan a los dos laterales y a tres titulares. Esperemos ver qué pasa en los próximos días y si son citados para la Copa América, ya que sería mucho más complicado para nosotros”.

Para el secretario general aurinegro, las tres citaciones de Tabárez “son un lindo reconocimiento, pero también una preocupación de cómo vamos a formar el equipo titular. Nos destartalan el equipo, ya que, de 11, nos sacan a tres titulares”.

Diego Battiste

Joaquín Piquerez ya conoce el Complejo Uruguay Celeste porque jugó en varias selecciones juveniles

Por más que en Peñarol entienden que armaron bien el plantel y que por puesto tienen a tres futbolistas, como sucede siempre en cualquier equipo del mundo, por algo hay titulares. La preocupación pasa además, porque esto se da días después de que David Terans se fuera a Ahtletico Paranaense, y de que se rompiera los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda Nicolás Schiappacasse, uno de los nuevos refuerzos. A su vez, están los positivos de covid-19 de Walter Gargano, Carlos Rodríguez, Agustín Álvarez Wallace y Máximo Alonso. La buena noticia para los aurinegros es que este viernes ya volvió a entrenar Agustín Dávila, quien ya superó el coronavirus.

Ahora, ¿qué sucedería si los tres son citados para la Copa América? En ese caso, Larriera se los perderá al menos hasta la octava fecha si es que Uruguay no llega a las instancias finales del torneo continental. Si la celeste jugara la final se perderán hasta la décima etapa, lo que incluiría el clásico, ya que este se juega en la fecha 9.

¿Por qué Tabárez recurre a estos futbolistas de Peñarol? El DT, por un lado, había reservado a Damián Suárez de Getafe como lateral derecho, y pese a que volvió en esta semana a Uruguay, el entrenador no lo confirmó y citó en su lugar a Giovanni González.

Como lateral izquierdo está Matías Viña -quien últimamente ha jugado mucho menos de lo que lo venía haciendo en Palmeiras de Brasil, pero en la celeste, mantiene su lugar de titular- y allí este viernes el DT citó a Piquerez.

El tema de Facundo Torres es diferente. Tabárez se quedó sin delanteros por la lesión de Cristhian Stuani, la operación de Darwin Núñez, la suspensión de Edinson Cavani y el positivo de covid-19 de Maximiliano Gómez. Es dentro de ese contexto que el Maestro citó a Torres, quien si bien no es un delantero de área, bien puede hacerlo por detrás de Luis Suárez, en el caso de que le toque ingresar en algún momento.

Pero además, apela al gran momento deportivo que vive el media punta aurinegro, quien, dicho sea de paso, se entiende de memoria con Piquerez, aunque es difícil que les toque jugar juntos en la celeste.

El interesante proyecto futbolístico que mostró Peñarol en la Copa Sudamericana, sin duda que potenció internacionalmente a estos futbolistas y Tabárez reparó en ello.

¿Los tres futbolistas participaron del proyecto del Maestro en la selección? Todos ellos tienen antecedentes con la celeste, aunque el único que vistió la casaca de la mayor fue Giovanni, en ocho ocasiones -incluyendo la Copa América de Brasil 2019- y su último encuentro fue en noviembre de 2019 ante Argentina (2-2) en Tel Aviv. Nunca perdió con Uruguay.

@Uruguay

Giovanni González en su pasaje por la selección nacional en la que marcha invicto tras ocho partidos disputados

Piquerez, por su parte, también formó parte del proceso: jugó en la sub 17 con la que participó del Sudamericano de Paraguay 2017, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Torneo Preolímpico sub 23 de Colombia 2020. Entre amistosos y oficiales, sumó 24 partidos.

El restante citado de Peñarol por Tabárez, Facundo Torres, defendió a la selección sub 15 en el Sudamericano de Colombia 2015, y también a la sub 17. Entre las dos, jugó 44 encuentros y anotó 28 goles, 14 con cada una.

¿Cuáles son las alternativas que tiene Larriera para suplirlos? En lugar de Giovanni, los sustitutos directos son Juan Acosta y Maximiliano Pereira, en ese orden. Acosta ya jugó varios partidos.

En tanto, el juvenil Valentín Rodríguez, es quien alternó en lugar de Piquerez por la punta izquierda. Hasta ahora jugó nueve encuentros y uno solo de ellos fue titular.

¿Y quién entra por Facundo Torres? Según informó una fuente de Peñarol a Referí, el que tiene el número 1 para hacerlo es Cristian Olivera, un futbolista del que Larriera espera mucho.

Atentos a la Copa América

En Peñarol tienen muy claro que una cosa es que estos tres futbolistas sean baja en estos dos partidos que no podrán estar, pero otra muy distinta que se pierdan muchos más si es que son convocados a la Copa América.

En ese contexto, Referí dialogó este viernes con el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, respecto a las tres citaciones del club por parte de Tabárez.

Leonardo Carreño

Ignacio Ruglio está atento con relación al futuro y si los tres convocados juegan la Copa América

“Para estos dos primeros partidos, estamos bien porque tenemos recambio. No me quiero adelantar a los hechos, pero si los tres siguen para la Copa América, no está bien que la selección desarme a un equipo. Influiría en el desarrollo del campeonato. Respecto a si van a la Copa, supongo que razonarán de decir ‘no podemos desarmar un equipo’, si no, tendrán que parar el campeonato. Voy a partir del razonamiento inverso, y a pensar que va a primar la lógica y que son conscientes de que no pueden desarmar un equipo en pleno campeonato. Vamos a estar atentos a eso”, explicó Ruglio.

Tabárez solucionó un problema que tenía en la selección, sobre todo, en ofensiva. No obstante, ahora le creó un inconveniente importante a Larriera ya que, en pleno campeonato que está obligado a ganar, le sacó a tres titulares.